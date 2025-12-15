Ponad 1,45 mln osób pracowało pod koniec czerwca tylko na podstawie umów zleceń i pokrewnych – GUS podał właśnie taką informację. To o 57 tys. osób więcej niż kwartał wcześniej. Wynika to z nieznacznie większej niż na początku roku liczby umów pracy tymczasowej, ale też większej liczby osób pracujących na podstawie takich umów w wieku emerytalnym.

Reklama Reklama

Oznacza to, że co dziewiąta osoba pracująca w gospodarce miała pod koniec czerwca tylko zlecenie lub pokrewną umowę.

Ilu emerytów pracuje na zlecenie

Z analizy „Rzeczpospolitej” wynika, że co szósta osoba z taką umową jest w wieku emerytalnym. Przy czym więcej jest kobiet niż mężczyzn. Pod koniec czerwca pracowało na takich umowach ok. 161 tys. kobiet i 90,7 tys. mężczyzn w wieku emerytalnym, wynika z informacji GUS.

GUS wskazał też branże, w których zlecenia są najpopularniejsze. 150 tys. kobiet i 163 tys. mężczyzn współpracowało z agencjami pracy tymczasowej. Na taką umowę pracowała co piąta osoba (prawie 312 tys.) zatrudniona w dziale gospodarki administrowanie i działalność wspierająca, do której wliczane są właśnie agencje zatrudnienia świadczące usługi pośrednictwa pracy. Po około 150 tys. osób pracowało na takich warunkach w handlu i naprawie samochodów oraz w przemyśle.