Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

W 2026 r. firmy będą musiały walczyć o specjalistów AI i cybersecurity

Dwie najbardziej dziś deficytowe kompetencje w IT mogą być jeszcze trudniejsze do zdobycia w przyszłym roku, wraz z rozwojem automatyzacji wykorzystującej narzędzia sztucznej inteligencji.

Publikacja: 16.12.2025 13:56

W 2026 r. firmy będą musiały walczyć o specjalistów AI i cybersecurity

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego w 2026 roku konkurencja o specjalistów z zakresu AI i cyberbezpieczeństwa może się zaostrzyć?
  • Jakie są główne wyzwania w rekrutacji specjalistów IT w różnych branżach?
  • Co sprawia, że niektóre kompetencje IT są bardziej poszukiwane na rynku pracy?
  • Jakie zmiany w wymaganiach dotyczących kompetencji IT przewidują przedsiębiorcy w obliczu rozwoju AI i automatyzacji?

– Firmy starają się rekrutować specjalistów z zewnątrz, ale tych na dzisiejszym rynku zwyczajnie brakuje. Wszystko wskazuje na to, że trend ten pozostanie z nami również w nadchodzącym roku – mówi Anna Stanek, head of growth (czyli menedżerka ds. rozwoju) w spółce Scalo, komentując wyniki jej badania „Deficyt kompetencji IT”, które w listopadzie br. objęło setkę dużych polskich firm z różnych branż.

Prawie sześć na dziesięć z nich (56 proc.) mówiło wtedy o trudnościach z pozyskaniem specjalistów IT, przy czym co piąta odczuwała je w znacznym stopniu.

Drogo, a często za mało

Głównym powodem (57 proc. wskazań) były koszty zatrudniania specjalistów (od których przedsiębiorcy oczekują dziś coraz więcej), ale prawie co trzeci pracodawca wskazywał trudności w znalezieniu potrzebnych firmie osób, czyli niedobór kandydatów z poszukiwanymi umiejętnościami.

Reklama
Reklama

Pierwszą trójkę deficytowych obecnie kompetencji tworzą: cyberbezpieczeństwo (41 proc. wskazań), AI/machine learning (33 proc.) i zarządzanie projektami IT (30 proc.). Jednak sporo, bo ponad jedna czwarta firm (26 proc.) narzeka też na trudności z obsadzeniem stanowisk związanych z rozwojem oprogramowania, a co piąta widzi ten problem w przypadku DevOpsów.

– Mimo ogólnie wysokiej podaży programistów na rynku, tylko niewielka grupa dysponuje kompetencjami, jakich obecnie pracodawcy potrzebują. Związane jest to z dynamicznym rozwojem technologii, który obserwujemy w ostatnich miesiącach – wyjaśnia Anna Stanek.

W nowym roku ankietowani pracodawcy raczej nie będą mogli liczyć na łatwiejszy dostęp do deficytowych ekspertów.

Niemal w każdym badaniu przedsiębiorstw widać chęć do dalszego rozwoju, a często też do przyspieszenia cyfryzacji i automatyzacji (wymuszają to także nowe regulacje, w tym KSeF). W rezultacie trudny do zaspokojenia popyt na specjalistów z kompetencjami niezbędnymi w rozwoju automatyzacji i inteligentnych rozwiązań, może się jeszcze nasilić.

Reklama
Reklama

Kompetencje AI będą nr 1

Uczestnicy badania Scalo, która specjalizuje się w outsourcingu IT, wśród kluczowych w 2026 r. kompetencji IT wskazują najczęściej (51 proc.) te z obszaru AI/machine learning.

Czytaj więcej

Eksperci wskazują zawody i kompetencje przyszłości
Rynek pracy
Eksperci wskazują zawody i kompetencje przyszłości

Jednak niewiele mniej ważne będą dla firm kompetencje w dziedzinie cybersecurity (41 proc.), co oznacza dalszy wzrost liczby ofert pracy dla specjalistów i menedżerów od cyberbezpieczeństwa. Wśród najbardziej poszukiwanych umiejętności znajdą się również te związane z integracją systemów, czyli łączeniem rozproszonych i różnorodnych technologii (26 proc.), oraz data engineeringiem (23 proc.). Co piąta duża firma do kluczowych w nowym roku kompetencji IT zalicza też te związane z rozwojem technologii chmurowych, DevOps czy analityką biznesową.

Wprawdzie 39 proc. dużych polskich firm przewiduje, że automatyzacja i AI ograniczą zapotrzebowanie na specjalistów w niektórych obszarach IT (w tym w rozwoju oprogramowania), lecz niemal taka sama grupa (40 proc.) uważa, że AI nie zmniejszy zapotrzebowania na developerów, a jedynie zmieni wymagane kompetencje.

Czytaj więcej

Październikowa frustracja kandydatów na rynku rekrutacji
Poszukiwanie pracy
Październikowa frustracja kandydatów na rynku rekrutacji

Przewidując dalsze trudności w rekrutacji, zatrudnieniu oraz utrzymaniu specjalistów IT (57 proc. firm zauważa wzrost kosztów w tym zakresie), część badanych przedsiębiorstw sięga po outsourcing. 41 proc. z nich planuje w ciągu najbliższych dwóch lat zwiększyć skalę outsourcingu IT stawiając przede wszystkim na doświadczenie techniczne i kompetencje partnerów outsourcingowych (63 proc.).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Zawody Programiści cyberbezpieczeństwo AI
Najwięcej osób wykonujących pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia mieszkało w regionie warszaws
Rynek pracy
Co dziewiąty pracujący w Polsce ma tylko umowę zlecenie – dane GUS
Coraz mniej wakatów na zamrożonym rynku pracy
Rynek pracy
Coraz mniej wakatów na zamrożonym rynku pracy
Gwiazdkowe nadzieje polskich pracowników
Rynek pracy
Gwiazdkowe nadzieje polskich pracowników
Dyrektywa Women on Boards – co o niej wiedzą Polacy?
Rynek pracy
Dyrektywa Women on Boards – co o niej wiedzą Polacy?
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Rynek pracy
Ważna jest nie tylko płaca
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama