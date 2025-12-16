Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego w 2026 roku konkurencja o specjalistów z zakresu AI i cyberbezpieczeństwa może się zaostrzyć?

Jakie są główne wyzwania w rekrutacji specjalistów IT w różnych branżach?

Co sprawia, że niektóre kompetencje IT są bardziej poszukiwane na rynku pracy?

Jakie zmiany w wymaganiach dotyczących kompetencji IT przewidują przedsiębiorcy w obliczu rozwoju AI i automatyzacji?

– Firmy starają się rekrutować specjalistów z zewnątrz, ale tych na dzisiejszym rynku zwyczajnie brakuje. Wszystko wskazuje na to, że trend ten pozostanie z nami również w nadchodzącym roku – mówi Anna Stanek, head of growth (czyli menedżerka ds. rozwoju) w spółce Scalo, komentując wyniki jej badania „Deficyt kompetencji IT”, które w listopadzie br. objęło setkę dużych polskich firm z różnych branż.

Prawie sześć na dziesięć z nich (56 proc.) mówiło wtedy o trudnościach z pozyskaniem specjalistów IT, przy czym co piąta odczuwała je w znacznym stopniu.

Drogo, a często za mało

Głównym powodem (57 proc. wskazań) były koszty zatrudniania specjalistów (od których przedsiębiorcy oczekują dziś coraz więcej), ale prawie co trzeci pracodawca wskazywał trudności w znalezieniu potrzebnych firmie osób, czyli niedobór kandydatów z poszukiwanymi umiejętnościami.