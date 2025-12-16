Aktualizacja: 16.12.2025 20:36 Publikacja: 16.12.2025 13:56
– Firmy starają się rekrutować specjalistów z zewnątrz, ale tych na dzisiejszym rynku zwyczajnie brakuje. Wszystko wskazuje na to, że trend ten pozostanie z nami również w nadchodzącym roku – mówi Anna Stanek, head of growth (czyli menedżerka ds. rozwoju) w spółce Scalo, komentując wyniki jej badania „Deficyt kompetencji IT”, które w listopadzie br. objęło setkę dużych polskich firm z różnych branż.
Prawie sześć na dziesięć z nich (56 proc.) mówiło wtedy o trudnościach z pozyskaniem specjalistów IT, przy czym co piąta odczuwała je w znacznym stopniu.
Głównym powodem (57 proc. wskazań) były koszty zatrudniania specjalistów (od których przedsiębiorcy oczekują dziś coraz więcej), ale prawie co trzeci pracodawca wskazywał trudności w znalezieniu potrzebnych firmie osób, czyli niedobór kandydatów z poszukiwanymi umiejętnościami.
Pierwszą trójkę deficytowych obecnie kompetencji tworzą: cyberbezpieczeństwo (41 proc. wskazań), AI/machine learning (33 proc.) i zarządzanie projektami IT (30 proc.). Jednak sporo, bo ponad jedna czwarta firm (26 proc.) narzeka też na trudności z obsadzeniem stanowisk związanych z rozwojem oprogramowania, a co piąta widzi ten problem w przypadku DevOpsów.
– Mimo ogólnie wysokiej podaży programistów na rynku, tylko niewielka grupa dysponuje kompetencjami, jakich obecnie pracodawcy potrzebują. Związane jest to z dynamicznym rozwojem technologii, który obserwujemy w ostatnich miesiącach – wyjaśnia Anna Stanek.
W nowym roku ankietowani pracodawcy raczej nie będą mogli liczyć na łatwiejszy dostęp do deficytowych ekspertów.
Niemal w każdym badaniu przedsiębiorstw widać chęć do dalszego rozwoju, a często też do przyspieszenia cyfryzacji i automatyzacji (wymuszają to także nowe regulacje, w tym KSeF). W rezultacie trudny do zaspokojenia popyt na specjalistów z kompetencjami niezbędnymi w rozwoju automatyzacji i inteligentnych rozwiązań, może się jeszcze nasilić.
Uczestnicy badania Scalo, która specjalizuje się w outsourcingu IT, wśród kluczowych w 2026 r. kompetencji IT wskazują najczęściej (51 proc.) te z obszaru AI/machine learning.
Jednak niewiele mniej ważne będą dla firm kompetencje w dziedzinie cybersecurity (41 proc.), co oznacza dalszy wzrost liczby ofert pracy dla specjalistów i menedżerów od cyberbezpieczeństwa. Wśród najbardziej poszukiwanych umiejętności znajdą się również te związane z integracją systemów, czyli łączeniem rozproszonych i różnorodnych technologii (26 proc.), oraz data engineeringiem (23 proc.). Co piąta duża firma do kluczowych w nowym roku kompetencji IT zalicza też te związane z rozwojem technologii chmurowych, DevOps czy analityką biznesową.
Wprawdzie 39 proc. dużych polskich firm przewiduje, że automatyzacja i AI ograniczą zapotrzebowanie na specjalistów w niektórych obszarach IT (w tym w rozwoju oprogramowania), lecz niemal taka sama grupa (40 proc.) uważa, że AI nie zmniejszy zapotrzebowania na developerów, a jedynie zmieni wymagane kompetencje.
Przewidując dalsze trudności w rekrutacji, zatrudnieniu oraz utrzymaniu specjalistów IT (57 proc. firm zauważa wzrost kosztów w tym zakresie), część badanych przedsiębiorstw sięga po outsourcing. 41 proc. z nich planuje w ciągu najbliższych dwóch lat zwiększyć skalę outsourcingu IT stawiając przede wszystkim na doświadczenie techniczne i kompetencje partnerów outsourcingowych (63 proc.).
