Według TestGorilla, platformy oferującej testy kompetencyjne sprawdzające umiejętności kandydatów do pracy, popyt na testy z umiejętności AI wzrósł w tym roku prawie trzykrotnie, a ponad dwukrotnie zwiększyła się popularność testów z obszaru debugowania, które sprawdzają umiejętność wykrywania i usuwania błędów w oprogramowaniu.

Ten zestaw poszukiwanych i przyszłościowych kompetencji potwierdza ogłoszony w listopadzie ranking „Top 10 w przemyśle 5.0”, który przygotowała firma Industry up na podstawie opinii ekspertów z firm przemysłowych 4.0/5.0, edukatorów VET (Vocational Education and Training) , a także analiz HR. W czołówce jej rankingu znalazły się zawody związane z nowymi technologiami, AI i zieloną gospodarką, do której zalicza się też energetyka odnawialna.

Pierwsze miejsce zajął data scientist, czyli analityk dużych zbiorów danych, który wykorzystując narzędzia technologiczne, zajmuje się poszukiwaniem informacji i wzorców potrzebnych do podjęcia decyzji biznesowych. Na drugim miejscu rankingu znalazł się inżynier ds. zrównoważonej energii, a pierwszą trójkę zamyka ekspert ds. cyberbezpieczeństwa. Kolejne miejsca w pierwszej piątce zajęli: inżynier AI oraz inżynier robotyki, który w przemyśle 5.0 musi mieć znacznie szerszy zakres umiejętności niż kiedyś.

Roboty bliżej ludzi

Jarosław Smulski, analityk gospodarki cyfrowej, zwraca uwagę na nową specjalizację w robotyce. To human-machine engineer, który musi być nie tylko biegły w elektronice, elektryce i informatyce, ale też musi rozumieć zasady interakcji człowiek-robot i podejmować decyzje, w jaki sposób ta interakcja ma przebiegać. – Przy tak dużym natężeniu technologii w naszym codziennym życiu i skłonności do automatyzowania wszystkiego, zawód human-machine engineer może stać się jednym z najważniejszych zawodów na współczesnym rynku pracy– przewiduje Smulski.

W drugiej piątce dziesięciu przyszłościowych specjalizacji są m.in.: inżynier fintech (odpowiedzialny za rozwiązania technologiczne w finansach), etyk AI, programista, specjalista ds. internetu rzeczy (IoT) oraz logistyk 4.0, czyli specjalista od cyfryzacji i automatyzacji procesów logistycznych, w tym inteligentnych magazynów, oraz zautomatyzowanych systemów zarządzania flotą i transportem.