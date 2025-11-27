Reklama
Polacy lubią samoobsługowe magazyny

Rynek obiektów self-storage w Polsce dopiero raczkuje, ale ma duży potencjał – wynika z raportu CBRE.

Publikacja: 27.11.2025 17:37

Rynek magazynów samoobsługowych w Polsce cały czas jest na początku swojego rozwoju, ale zyskuje na

Rynek magazynów samoobsługowych w Polsce cały czas jest na początku swojego rozwoju, ale zyskuje na znaczeniu zarówno wśród konsumentów, jak i inwestorów

  • Co wpływa na wzrost zainteresowania magazynami samoobsługowymi w Polsce
  • Jak Polska wypada na tle rynków magazynów samoobsługowych w Europie
  • Jakie są różnice w czynszach za magazyny samoobsługowe w Polsce i innych krajach Europy

Polski rynek magazynów samoobsługowych to 225 tys. mkw. Obłożenie obiektów w ostatnim roku wzrosło. Przekracza 78 proc. – wynika z najnowszego raportu „European Self Storage Industry Report 2025”, przygotowanego przez firmę doradczą CBRE i Fedessa (federacja europejskich organizacji self-storage).

Jak tłumaczą autorzy raportu, rozwojowi sektora sprzyjają m.in. zwiększający się popyt i pozytywne tendencje dotyczące zwrotów z inwestycji.

Dla klienta, dla inwestora

– Rynek magazynów samoobsługowych w Polsce cały czas jest na początku swojego rozwoju, ale zyskuje na znaczeniu zarówno wśród konsumentów, jak i inwestorów. Zainteresowanie tym segmentem rośnie wraz ze zmianami stylu życia, wzrostem urbanizacji i ograniczoną dostępnością przestrzeni magazynowej w dużych miastach – mówi Bartosz Szlęzak, dyrektor w CBRE. – Pod względem skali Polska pozostaje jednak daleko za rynkami Europy Zachodniej. Wskaźnik takiej powierzchni na mieszkańca nadal jest jednym z najniższych w regionie, a świadomość istnienia usługi poza największymi miastami, w których działają operatorzy tacy jak Less Mess, jest wciąż ograniczona.

Dyrektor z CBRE podkreśla, że dla dalszego rozwoju rynku ważne jest zwiększenie rozpoznawalności wśród klientów indywidualnych i biznesowych, w tym w średnich i mniejszych miastach.

Z analiz wynika, że o rynku magazynów samoobsługowych słyszało sześciu na dziesięciu Polaków. – Co piąty zna oferowane usługi, a ok. 8 proc. faktycznie z nich korzystało. Wbrew tendencji z całej Europy, zgodnie z którą popyt na magazyny samoobsługowe nieznacznie spada, w Polsce popularność tego rozwiązania rośnie – mówią autorzy raportu. – Obłożenie takich obiektów zwiększyło się z 72 proc. do 78 proc. w 2025 r., w ujęciu rocznym. Ponad połowę zainteresowania generują klienci biznesowi, a przeciętny czas korzystania z usługi sięga prawie ośmiu miesięcy. Kolejnym pozytywnym prognostykiem dla rynku w Polsce jest poziom rentowności.

– Można przypuszczać, że bardziej dojrzałe rynki magazynów samoobsługowych osiągają wyższy poziom rentowności. I w dużej mierze tak właśnie jest. Jednak Polska wyłamuje się z tego trendu, będąc rynkiem w fazie rozwoju, a jednocześnie osiągając lepsze wyniki niż można by się spodziewać – mówi Bartosz Szlęzak z CBRE.

Polska na tle Europy

Jak wynika z szacunków firm CBRE i Fedessa, w całej Europie działa 10,5 tys. obiektów self -storage o łącznej powierzchni 17,7 mln mkw. Cztery największe rynki (Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Niemcy) odpowiadają za 68 proc. wszystkich obiektów i 75 proc. całkowitej powierzchni magazynowej.

Największy udział ma Wielka Brytania (34,5 proc.), następnie Francja (15,2 proc.), Niemcy (13,6 proc.) i Hiszpania (11,3 proc.). Powierzchnia magazynów samoobsługowych w Polsce wynosi 225 tys. mkw., co stanowi ok. 1,3 proc. europejskiego rynku. Na zbliżonym poziomie są np. Finlandia (220 tys. mkw.), Irlandia (210 tys. mkw.) czy Szwajcaria (200 tys. mkw.). Najmniejszym rynkiem jest Rumunia (60 tys. mkw.).

Czynsz za wynajem magazynu samoobsługowego w Polsce jest niższy niż w większości krajów i wynosi przeciętnie 182 euro/mkw. netto za rok.

