Dyrektor z CBRE podkreśla, że dla dalszego rozwoju rynku ważne jest zwiększenie rozpoznawalności wśród klientów indywidualnych i biznesowych, w tym w średnich i mniejszych miastach.

Z analiz wynika, że o rynku magazynów samoobsługowych słyszało sześciu na dziesięciu Polaków. – Co piąty zna oferowane usługi, a ok. 8 proc. faktycznie z nich korzystało. Wbrew tendencji z całej Europy, zgodnie z którą popyt na magazyny samoobsługowe nieznacznie spada, w Polsce popularność tego rozwiązania rośnie – mówią autorzy raportu. – Obłożenie takich obiektów zwiększyło się z 72 proc. do 78 proc. w 2025 r., w ujęciu rocznym. Ponad połowę zainteresowania generują klienci biznesowi, a przeciętny czas korzystania z usługi sięga prawie ośmiu miesięcy. Kolejnym pozytywnym prognostykiem dla rynku w Polsce jest poziom rentowności.

– Można przypuszczać, że bardziej dojrzałe rynki magazynów samoobsługowych osiągają wyższy poziom rentowności. I w dużej mierze tak właśnie jest. Jednak Polska wyłamuje się z tego trendu, będąc rynkiem w fazie rozwoju, a jednocześnie osiągając lepsze wyniki niż można by się spodziewać – mówi Bartosz Szlęzak z CBRE.

Polska na tle Europy

Jak wynika z szacunków firm CBRE i Fedessa, w całej Europie działa 10,5 tys. obiektów self -storage o łącznej powierzchni 17,7 mln mkw. Cztery największe rynki (Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Niemcy) odpowiadają za 68 proc. wszystkich obiektów i 75 proc. całkowitej powierzchni magazynowej.

Największy udział ma Wielka Brytania (34,5 proc.), następnie Francja (15,2 proc.), Niemcy (13,6 proc.) i Hiszpania (11,3 proc.). Powierzchnia magazynów samoobsługowych w Polsce wynosi 225 tys. mkw., co stanowi ok. 1,3 proc. europejskiego rynku. Na zbliżonym poziomie są np. Finlandia (220 tys. mkw.), Irlandia (210 tys. mkw.) czy Szwajcaria (200 tys. mkw.). Najmniejszym rynkiem jest Rumunia (60 tys. mkw.).