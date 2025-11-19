Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Przebijemy 4 mld euro? Nieruchomości komercyjne w Polsce przyciągają wybranych

Z nieobecności statecznych funduszy korzystają mniejsi gracze z regionu oraz rodzimy kapitał. Polacy mają 22-proc. udział w wartości transakcji zamkniętych w ciągu trzech kwartałów tego roku.

Publikacja: 19.11.2025 10:09

Największą transakcją w sektorze biurowym był zakup 50 proc. udziałów w kompleksie Mennica Legacy To

Największą transakcją w sektorze biurowym był zakup 50 proc. udziałów w kompleksie Mennica Legacy Tower za 180 mln euro

Foto: mat. prasowe mBanku

Adam Roguski

4 mld euro (ok. 17 mld zł) może wynieść wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce w całym 2025 r. – prognozuje BNP Paribas Real Estate Poland. Po dziewięciu miesiącach br. inwestorzy ulokowali nad Wisłą 2,6 mld euro (spadek o 7,6 proc. rok do roku).

„Mimo utrzymujących się wyzwań makroekonomicznych i geopolitycznych, krajowy rynek nieruchomości komercyjnych pozostaje odporny, przyciągając inwestorów o zrównoważonym podejściu. W III kwartale sfinalizowano transakcje stanowiące 25 proc. całkowitego wolumenu inwestycji od początku roku. Choć inwestorzy wciąż podchodzą z rezerwą do nowych projektów, rynek wysyła wyraźne sygnały stabilizacji i zwiastuje ożywienie w końcówce roku” – czytamy w komentarzu do raportu. 

W IV kwartale spodziewane jest zamknięcie kilku dużych transakcji o wartości jednostkowej ponad 100 mln euro. Oznacza to, że nie uda się powtórzyć ubiegłorocznego wyniku (5,1 mld euro), ale być może przebić średnią z ostatnich pięciu lat (3,82 mld). 

Czytaj więcej

Biurowiec przy ul. Moniuszki 1a w Warszawie
Nieruchomości
BPI Real Estate Poland kupuje biurowiec w Warszawie. Mogą tu powstać mieszkania

Rośnie zainteresowanie polskiego kapitału nieruchomościami komercyjnymi

W ciągu trzech kwartałów br. najwięcej, bo 899 mln euro, ulokowano w biurach, jednak rok do roku była to kwota o 12 proc. mniejsza. Wartość inwestycji w nieruchomości handlowe skurczyła się o 28 proc., do 453 mln euro. Za to sektor przemysłu i logistyki zanotował wzrost o ponad 18 proc., do 873 mln euro.

Reklama
Reklama

Wyróżniające się w tym roku transakcje to zakup 50 proc. udziałów kompleksu biurowego Mennica Legacy za 180 mln euro przez giełdową Mennicę Polską w III kwartale oraz zakup fabryk spółki Eko-Okna przez REIT Realty Income za ponad 250 mln euro (jednocześnie sprzedająca spółka zawarła umowę najmu nieruchomości).

Jeśli chodzi o strukturę inwestorów, 1,24 mld euro pochodziło od graczy z Europy, ale spoza strefy euro. Kapitał amerykański wyłożył 0,39 mld euro, a gracze ze strefy euro 0,34 mld.

Udział polskiego kapitału w wartości transakcji zawartych w ciągu trzech kwartałów br. szacowany jest na 22 proc. Inwestorzy koncentrują się na inwestycjach typu value add (nastawienie na wzrost wartości nieruchomości, a nie tylko przychody z czynszów) i oportunistycznych (akceptacja większego ryzyka, nieruchomości wymagające popracowania, by wydobyć wartość). Na rynku pojawiają się nowi gracze, co może przełożyć się na wzrost konkurencyjności i płynności sektora.

Jak zaznaczają eksperci BNP Paribas Real Estate Poland, niewielki udział kapitału core’owego (niski profil ryzyka, najlepsze nieruchomości przynoszące dochód) nie jest polską przypadłością – ostrożność takich graczy widać na innych rynkach Europy.

Czytaj więcej

Trei sprzedało polską sieć Vendo Parków za 300 mln euro.
Nieruchomości
Sieć parków handlowych Vendo w Polsce sprzedana za 1,3 mld zł

Trendy wspierające popyt na nowoczesne nieruchomości komercyjne

Eksperci BNP Paribas Real Estate Poland zakładają, że polityka monetarna ustabilizuje się, przynajmniej do końca przyszłego roku stopy procentowe w eurozonie utrzymają się na poziomie 2 proc., co z pewnością będzie sprzyjać dalszej stabilizacji kosztów finansowania.

Reklama
Reklama

– Polski rynek nieruchomości komercyjnych pozostaje pod wpływem ostrożnej postawy inwestorów. Mimo pozytywnych prognoz gospodarczych, sektor mierzy się z wyzwaniami makroekonomicznymi i geopolitycznymi, które przyćmiewają lokalny potencjał – powiedział Mateusz Skubiszewski, starszy dyrektor w dziale rynków kapitałowych w BNP Paribas Real Estate Poland. – W dłuższej perspektywie polska gospodarka zyska na szerokich programach rozwojowych finansowanych z KPO, a także europejskiej reindustrializacji oraz dynamicznej automatyzacji i cyfryzacji. Realizacja tych zmian będzie wymagała nowoczesnych, wysokiej jakości nieruchomości komercyjnych, co powinno przełożyć się na wzrost napływu kapitału inwestycyjnego na rynek – dodał.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Nieruchomości Komercyjne

4 mld euro (ok. 17 mld zł) może wynieść wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce w całym 2025 r. – prognozuje BNP Paribas Real Estate Poland. Po dziewięciu miesiącach br. inwestorzy ulokowali nad Wisłą 2,6 mld euro (spadek o 7,6 proc. rok do roku).

„Mimo utrzymujących się wyzwań makroekonomicznych i geopolitycznych, krajowy rynek nieruchomości komercyjnych pozostaje odporny, przyciągając inwestorów o zrównoważonym podejściu. W III kwartale sfinalizowano transakcje stanowiące 25 proc. całkowitego wolumenu inwestycji od początku roku. Choć inwestorzy wciąż podchodzą z rezerwą do nowych projektów, rynek wysyła wyraźne sygnały stabilizacji i zwiastuje ożywienie w końcówce roku” – czytamy w komentarzu do raportu. 

Pozostało jeszcze 82% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Murapol w 2025 r. chce sprzedać 3,1 tys. mieszkań. Oznacza to, że na IV kwartał przypada niemal 990.
Nieruchomości
Murapol zapowiada mocny finisz w IV kwartale. W centrum uwagi marże
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Jawność cen mieszkań. Deweloperzy nie unikają rabatów
Nieruchomości
Promocje w erze jawnych cen mieszkań. Jak kuszą deweloperzy?
Klienci planujący zakup mieszkania są bardzo ostrożni.
Nieruchomości
Mieszkań jest więcej niż kupujących. Trudno uzasadnić podwyżki cen
Wiele kredytów zaciągano w dobie niskich rat. Po podwyżkach oprocentowania miesięczne obciążenie zna
Nieruchomości
Zadłużeni po uszy. Kiedy rata kredytu pochłania lwią część domowego budżetu
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Kolejny inwestor PRS wchodzi do Polski. Zawarł sojusz z dużym deweloperem
Nieruchomości
Kolejny inwestor PRS wchodzi do Polski. Zawarł sojusz z dużym deweloperem
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – praktyczne aspekty dla wykonawców
Materiał Promocyjny
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – praktyczne aspekty dla wykonawców
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama