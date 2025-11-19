4 mld euro (ok. 17 mld zł) może wynieść wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce w całym 2025 r. – prognozuje BNP Paribas Real Estate Poland. Po dziewięciu miesiącach br. inwestorzy ulokowali nad Wisłą 2,6 mld euro (spadek o 7,6 proc. rok do roku).

„Mimo utrzymujących się wyzwań makroekonomicznych i geopolitycznych, krajowy rynek nieruchomości komercyjnych pozostaje odporny, przyciągając inwestorów o zrównoważonym podejściu. W III kwartale sfinalizowano transakcje stanowiące 25 proc. całkowitego wolumenu inwestycji od początku roku. Choć inwestorzy wciąż podchodzą z rezerwą do nowych projektów, rynek wysyła wyraźne sygnały stabilizacji i zwiastuje ożywienie w końcówce roku” – czytamy w komentarzu do raportu.

W IV kwartale spodziewane jest zamknięcie kilku dużych transakcji o wartości jednostkowej ponad 100 mln euro. Oznacza to, że nie uda się powtórzyć ubiegłorocznego wyniku (5,1 mld euro), ale być może przebić średnią z ostatnich pięciu lat (3,82 mld).

Rośnie zainteresowanie polskiego kapitału nieruchomościami komercyjnymi

W ciągu trzech kwartałów br. najwięcej, bo 899 mln euro, ulokowano w biurach, jednak rok do roku była to kwota o 12 proc. mniejsza. Wartość inwestycji w nieruchomości handlowe skurczyła się o 28 proc., do 453 mln euro. Za to sektor przemysłu i logistyki zanotował wzrost o ponad 18 proc., do 873 mln euro.