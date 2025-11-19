Aktualizacja: 19.11.2025 10:21 Publikacja: 19.11.2025 10:09
Największą transakcją w sektorze biurowym był zakup 50 proc. udziałów w kompleksie Mennica Legacy Tower za 180 mln euro
4 mld euro (ok. 17 mld zł) może wynieść wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce w całym 2025 r. – prognozuje BNP Paribas Real Estate Poland. Po dziewięciu miesiącach br. inwestorzy ulokowali nad Wisłą 2,6 mld euro (spadek o 7,6 proc. rok do roku).
„Mimo utrzymujących się wyzwań makroekonomicznych i geopolitycznych, krajowy rynek nieruchomości komercyjnych pozostaje odporny, przyciągając inwestorów o zrównoważonym podejściu. W III kwartale sfinalizowano transakcje stanowiące 25 proc. całkowitego wolumenu inwestycji od początku roku. Choć inwestorzy wciąż podchodzą z rezerwą do nowych projektów, rynek wysyła wyraźne sygnały stabilizacji i zwiastuje ożywienie w końcówce roku” – czytamy w komentarzu do raportu.
W IV kwartale spodziewane jest zamknięcie kilku dużych transakcji o wartości jednostkowej ponad 100 mln euro. Oznacza to, że nie uda się powtórzyć ubiegłorocznego wyniku (5,1 mld euro), ale być może przebić średnią z ostatnich pięciu lat (3,82 mld).
W ciągu trzech kwartałów br. najwięcej, bo 899 mln euro, ulokowano w biurach, jednak rok do roku była to kwota o 12 proc. mniejsza. Wartość inwestycji w nieruchomości handlowe skurczyła się o 28 proc., do 453 mln euro. Za to sektor przemysłu i logistyki zanotował wzrost o ponad 18 proc., do 873 mln euro.
Wyróżniające się w tym roku transakcje to zakup 50 proc. udziałów kompleksu biurowego Mennica Legacy za 180 mln euro przez giełdową Mennicę Polską w III kwartale oraz zakup fabryk spółki Eko-Okna przez REIT Realty Income za ponad 250 mln euro (jednocześnie sprzedająca spółka zawarła umowę najmu nieruchomości).
Jeśli chodzi o strukturę inwestorów, 1,24 mld euro pochodziło od graczy z Europy, ale spoza strefy euro. Kapitał amerykański wyłożył 0,39 mld euro, a gracze ze strefy euro 0,34 mld.
Udział polskiego kapitału w wartości transakcji zawartych w ciągu trzech kwartałów br. szacowany jest na 22 proc. Inwestorzy koncentrują się na inwestycjach typu value add (nastawienie na wzrost wartości nieruchomości, a nie tylko przychody z czynszów) i oportunistycznych (akceptacja większego ryzyka, nieruchomości wymagające popracowania, by wydobyć wartość). Na rynku pojawiają się nowi gracze, co może przełożyć się na wzrost konkurencyjności i płynności sektora.
Jak zaznaczają eksperci BNP Paribas Real Estate Poland, niewielki udział kapitału core’owego (niski profil ryzyka, najlepsze nieruchomości przynoszące dochód) nie jest polską przypadłością – ostrożność takich graczy widać na innych rynkach Europy.
Eksperci BNP Paribas Real Estate Poland zakładają, że polityka monetarna ustabilizuje się, przynajmniej do końca przyszłego roku stopy procentowe w eurozonie utrzymają się na poziomie 2 proc., co z pewnością będzie sprzyjać dalszej stabilizacji kosztów finansowania.
– Polski rynek nieruchomości komercyjnych pozostaje pod wpływem ostrożnej postawy inwestorów. Mimo pozytywnych prognoz gospodarczych, sektor mierzy się z wyzwaniami makroekonomicznymi i geopolitycznymi, które przyćmiewają lokalny potencjał – powiedział Mateusz Skubiszewski, starszy dyrektor w dziale rynków kapitałowych w BNP Paribas Real Estate Poland. – W dłuższej perspektywie polska gospodarka zyska na szerokich programach rozwojowych finansowanych z KPO, a także europejskiej reindustrializacji oraz dynamicznej automatyzacji i cyfryzacji. Realizacja tych zmian będzie wymagała nowoczesnych, wysokiej jakości nieruchomości komercyjnych, co powinno przełożyć się na wzrost napływu kapitału inwestycyjnego na rynek – dodał.
