Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

BPI Real Estate Poland kupuje biurowiec w Warszawie. Mogą tu powstać mieszkania

20-kondygnacyjny biurowiec przy ul. Moniuszki 1a w Warszawie deweloper BPI Real Estate Poland kupił od CPI Property Group. Nowy właściciel planuje zmianę funkcji obiektu.

Publikacja: 29.10.2025 11:08

Biurowiec przy ul. Moniuszki 1a w Warszawie

Biurowiec przy ul. Moniuszki 1a w Warszawie

Foto: mat.prasowe

aig

Budynek o powierzchni ponad 9,8 tys. mkw. wyróżnia się świetnym adresem w centrum Warszawy. Znajduje się pomiędzy ul. Moniuszki, Sienkiewicza i Jasną, cztery minuty spacerem od stacji metra Świętokrzyska, nieco ponad kilometr od Dworca Centralnego. Biurowiec jest niemal w pełni wynajęty.

Czytaj więcej

Rozpoczyna się budowa najwyższej, 40-piętrowej wieży w kompleksie Towarowa22 w Warszawie
Nieruchomości
Czynsze za biura w stolicy rosną najszybciej od dwóch dekad. „Mamy zaległości”

Z biur mieszkania

- Budynek nadal będzie pełnił swoją funkcję. Długoterminowy plan zakłada przekształcenie go w obiekt mieszkalny – zapowiadają przedstawiciele spółki BPI Real Estate Poland.

– To niezwykle atrakcyjna lokalizacja inwestycyjna na rynku stolicy. Nabycie nieruchomości o tak dużym potencjale doskonale wpisuje się w nasze plany oraz długoterminową strategię wyboru najlepiej zlokalizowanych obiektów w największych miastach Polski – komentuje cytowany w komunikacie Béranger Dumont z BPI Real Estate Poland.

Transakcja została zrealizowana w ramach współpracy joint venture z długoterminowym partnerem inwestycyjnym firmy BPI, spółką CPI Property Group. – Nasze spółki koncentrują się na wyborze najlepszych miejskich lokalizacji. W ramach partnerstwa zrealizowaliśmy już inwestycję Chmielna Duo w Warszawie – mówią przedstawiciele dewelopera.

Reklama
Reklama

Na rynku premium

– Transakcja to dla nas kolejny krok w realizacji strategii zarządzania portfelem nieruchomości opartej na regularnej analizie aktywów i koncentracji na projektach biurowych i handlowych o najwyższym potencjale wzrostu wartości – powiedziała Barbara Topolska z CPI Property Group w Polsce.

BPI Real Estate Poland należy do belgijskiej grupy kapitałowej CFE. Na polskim rynku działa od 15 lat. Portfolio firmy to 15 projektów mieszkaniowych. W kolejnych latach firma będzie kontynuować rozwój na rynku polskim, koncentrując się na segmencie nieruchomości premium.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Mieszkania Nieruchomości Komercyjne biura
Echo Investment sprzedało centrum handlowe Libero estońskiej firmie Summus za 103 mln euro
Nieruchomości
Echo Investment sprzedało centrum handlowe Libero za 103 mln euro
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Kupujący coraz częściej rozważają ofertę firm deweloperskich, bo bezpieczeństwo takiego zakupu znacz
Nieruchomości
Jak się zmieniają nastroje na rynku mieszkań? Kto odpowiada za patodeweloperkę?
Trei sprzedało polską sieć Vendo Parków za 300 mln euro.
Nieruchomości
Sieć parków handlowych Vendo w Polsce sprzedana za 1,3 mld zł
Obniżki stóp procentowych poprawiły nastroje na rynku mieszkań, ale nie wywołały boomu
Nieruchomości
Klienci liczą, porównują, negocjują. „Nie można bawić się cenami”
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Po przejęciu części portfela Resi4Rent, Vantage Rent stanie się największą platformą najmu instytucj
Nieruchomości
Inwestorzy PRS mieli budować w Polsce na wyścigi. Co ich powstrzymało?
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie