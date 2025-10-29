Budynek o powierzchni ponad 9,8 tys. mkw. wyróżnia się świetnym adresem w centrum Warszawy. Znajduje się pomiędzy ul. Moniuszki, Sienkiewicza i Jasną, cztery minuty spacerem od stacji metra Świętokrzyska, nieco ponad kilometr od Dworca Centralnego. Biurowiec jest niemal w pełni wynajęty.

Z biur mieszkania

- Budynek nadal będzie pełnił swoją funkcję. Długoterminowy plan zakłada przekształcenie go w obiekt mieszkalny – zapowiadają przedstawiciele spółki BPI Real Estate Poland.

– To niezwykle atrakcyjna lokalizacja inwestycyjna na rynku stolicy. Nabycie nieruchomości o tak dużym potencjale doskonale wpisuje się w nasze plany oraz długoterminową strategię wyboru najlepiej zlokalizowanych obiektów w największych miastach Polski – komentuje cytowany w komunikacie Béranger Dumont z BPI Real Estate Poland.

Transakcja została zrealizowana w ramach współpracy joint venture z długoterminowym partnerem inwestycyjnym firmy BPI, spółką CPI Property Group. – Nasze spółki koncentrują się na wyborze najlepszych miejskich lokalizacji. W ramach partnerstwa zrealizowaliśmy już inwestycję Chmielna Duo w Warszawie – mówią przedstawiciele dewelopera.