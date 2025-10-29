Aktualizacja: 29.10.2025 12:20 Publikacja: 29.10.2025 11:08
Biurowiec przy ul. Moniuszki 1a w Warszawie
Foto: mat.prasowe
Budynek o powierzchni ponad 9,8 tys. mkw. wyróżnia się świetnym adresem w centrum Warszawy. Znajduje się pomiędzy ul. Moniuszki, Sienkiewicza i Jasną, cztery minuty spacerem od stacji metra Świętokrzyska, nieco ponad kilometr od Dworca Centralnego. Biurowiec jest niemal w pełni wynajęty.
- Budynek nadal będzie pełnił swoją funkcję. Długoterminowy plan zakłada przekształcenie go w obiekt mieszkalny – zapowiadają przedstawiciele spółki BPI Real Estate Poland.
– To niezwykle atrakcyjna lokalizacja inwestycyjna na rynku stolicy. Nabycie nieruchomości o tak dużym potencjale doskonale wpisuje się w nasze plany oraz długoterminową strategię wyboru najlepiej zlokalizowanych obiektów w największych miastach Polski – komentuje cytowany w komunikacie Béranger Dumont z BPI Real Estate Poland.
Transakcja została zrealizowana w ramach współpracy joint venture z długoterminowym partnerem inwestycyjnym firmy BPI, spółką CPI Property Group. – Nasze spółki koncentrują się na wyborze najlepszych miejskich lokalizacji. W ramach partnerstwa zrealizowaliśmy już inwestycję Chmielna Duo w Warszawie – mówią przedstawiciele dewelopera.
– Transakcja to dla nas kolejny krok w realizacji strategii zarządzania portfelem nieruchomości opartej na regularnej analizie aktywów i koncentracji na projektach biurowych i handlowych o najwyższym potencjale wzrostu wartości – powiedziała Barbara Topolska z CPI Property Group w Polsce.
BPI Real Estate Poland należy do belgijskiej grupy kapitałowej CFE. Na polskim rynku działa od 15 lat. Portfolio firmy to 15 projektów mieszkaniowych. W kolejnych latach firma będzie kontynuować rozwój na rynku polskim, koncentrując się na segmencie nieruchomości premium.
