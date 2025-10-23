Sytuację na rynku biur w Warszawie analizuje firma doradcza JLL. – Warszawa to dzisiaj kilka odrębnych rynków biurowych, które działają na swoich zasadach i mają odmienne charakterystyki – mówi Piotr Kamiński, szef działu wynajmu biur (reprezentacja wynajmujących). Liczy się tzw. mikrolokalizacja.

Reklama Reklama

Trzy biurowe klastry w Warszawie

JLL oceniła wszystkie nieruchomości biurowe w Warszawie, zaliczając je do jednego z trzech klastrów. I tak do klastra pierwszego, obejmującego nieruchomości premium, zakwalifikowano np. Warsaw Spire, supernowoczesną wieżę przy rondzie Daszyńskiego na Woli. Do klastra drugiego – m.in. biurowiec Prosta Office Center, w tej samej wolskiej lokalizacji, przy ul. Prostej, a do klastra trzeciego – budynek Hrubieszowska 5a, także położony na Woli.

– Od 18 lat nie widzieliśmy w Warszawie tak szybko rosnących stawek najmu w nowoczesnych budynkach biurowych. Interpretacja danych sugeruje, że dalszy szybki wzrost jest jedynym scenariuszem na najbliższe kilka lat – ocenia Piotr Kamiński. Dyrektor z JLL zaznacza, że czynsze w Warszawie wciąż są niskie, zestawiając je z innymi europejskimi stolicami. W 2009 r. czynsze w Berlinie i Warszawie były na podobnym poziomie 20-21 euro za mkw. Dziś w stolicy Niemiec wynoszą 46,5 euro za metr miesięcznie, podczas gdy w Warszawie osiągają 29-30 euro za mkw. – podają analitycy JLL.

Zaznaczmy, że trafiają się pojedyncze oferty na najwyższe piętra lub ostatnie moduły w budynkach Varso, Widok Tower, Studio A, z czynszami 32-35 euro za mkw. – wynika z danych firmy Colliers.