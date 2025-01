Czy zabraknie nowych biur? Ile kosztuje najem siedziby do pracy?

Najwięcej powierzchni wynajęto w strefach Centrum (prawie 200 tys. mkw.) i Służewiec (ok. 143 tys. mkw.).

W 2024 roku renegocjacje umów najmu biur w stolicy stanowiły aż 46 proc. wszystkich transakcji. Nowe umowy, w tym te na użytek własny właścicieli, odpowiadały za 40 proc. całkowitego popytu, a tzw. pre-lety i ekspansje po 7 proc.

- W analizowanym okresie odnotowano osiem transakcji najmu powierzchni przekraczających 10 tys. mkw. Ich łączna powierzchnia to prawie 111,1 tys. mkw. – wskazują autorzy raportu Savillsa. - Cztery największe zostały zawarte przez najemców z sektora finansowego. To m.in. przednajem powierzchni przez Santander Bank w The Bridge (24,5 tys. mkw.), renegocjacje umów przez jednego z klientów w Atrium Garden (13,9 tys. mkw.), transakcja najmu podpisana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Varso Place 2 (13,6 tys. mkw.) i Citi Bank Services w T-Mobile Office Park (13,1 tys. mkw.).

Na Służewcu najemca z sektora logistycznego zdecydował się na renegocjację umowy w kompleksie Domaniewska Office Hub (13 tys. mkw.).

– Obecna sytuacja na rynku sprzyja wynajmującym, zwłaszcza w przypadku dużych, nowych powierzchni. Wysokie koszty adaptacji i ograniczona podaż powierzchni sprawiają, że dla wielu firm optymalnym rozwiązaniem będzie przedłużenie istniejących umów na nowych warunkach. Właściciele budynków będą musieli wykazać się elastycznością zarówno w kwestii czasu trwania umowy, jak i wsparcia w odświeżeniu zajmowanej przestrzeni. Natomiast najemcy, którzy zdecydują się na relokację, powinni się liczyć z dłuższymi umowami na siedem, a nawet dziesięć lat, szczególnie w nowych budynkach – mówi Jarosław Pilch z Savillsa.

Stabilne czynsze

Czynsze wywoławcze za najlepsze biura w Warszawie w 2024 roku pozostały stabilne. W Centralnym Obszarze Biznesu (COB) średnie stawki utrzymywały się na poziomie 22,5 -26 tys. euro za mkw. miesięcznie. Najbardziej atrakcyjne powierzchnie, głównie te w budowie, osiągały stawki do 28 euro za mkw. Na Służewcu czynsze nieznacznie wzrosły, do 13,25-15 euro za mkw., co było spowodowane głównie wyższymi kosztami wykończenia.