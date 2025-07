Właściciele większych mieszkań spuszczają z tonu

Porównując drugi kwartał 2025 r. z drugim kwartałem 2024 r. we Wrocławiu, średnia cena ofertowa kawalerek spadła o ponad 300 zł do 14,7 tys. zł/mkw. Cena ofertowa mieszkań dwupokojowych zmalała o ok. 200 zł do 13,3 tys. zł/mkw., a trzypokojowych o ok. 300 zł do 12,4 tys. zł/mkw.

– Porównując ceny rok do roku, wzrosty wciąż odczuwa Gdańsk. Szczególnie widoczne jest to w cenach kawalerek, których jest wysyp na inwestycyjnym nabrzeżu Motławy. Ich średnia cena ofertowa za metr osiąga już poziom 17,2 tys. zł/mkw. – podaje Bieńkowski.

Niższe stopy a skala popytu

W drugim kwartale zainteresowanie ogłoszeniami z rynku wtórnego na Nieruchomosci-online.pl było o 15 proc. mniejsze niż w pierwszym kwartale. – Ale i tak był to pod tym względem nieco lepszy kwartał niż analogiczny okres ubiegłego roku (wzrost o 8 proc.) – podaje Bieńkowski.

– Pierwsza od 2023 r. obniżka stóp procentowych nie sprawiła jeszcze, że kupujący chętniej przeglądali ogłoszenia i łapali za telefon, aby kontaktować się ze sprzedającymi. Majowe cięcie oprocentowania spowodowało wprawdzie chwilową większą aktywność poszukujących, ale ten stan nie trwał długo. Także nasze cokwartalne badanie nastrojów na rynku nieruchomości wskazuje, że mniejszy ruch w swoim biurze odczuł średnio co trzeci pośrednik – mówi Bieńkowski. – Chociaż w wielu miastach widać spadki cen ofertowych, to wciąż jest to za mała skala wobec ograniczonych możliwości kredytowych kupujących. Ceny, podkręcone programami wsparcia, wciąż są za wysokie, aby poszukujący odważniej wrócili na rynek bez dopingu ze strony rządu. W takich miastach jak Białystok, Lublin, Opole, Szczecin czy Toruń średnia cena za metr przekracza 10 tys. zł, a w Poznaniu i Rzeszowie nawet 12 tys. zł.