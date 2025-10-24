Nowe przepisy mają zawierać dwie podstawowe klauzule generalne. Pierwsza z nich to zasada, że z zasobów Ziemi można korzystać w takim zakresie i w taki sposób, który uwzględnia zarówno nieodnawialny, jak i odnawialny ich charakter oraz konieczność ochrony, zapewnienia dostępu do nich dla przyszłych pokoleń.

Po drugie, górotwór co do zasady będzie stanowił własność publiczną, czyli państwową. Skarbowi Państwa ma przysługiwać własność górnicza do wyodrębnionych części górotworu, którymi będzie gospodarował i rozporządzał na warunkach kodeksu.

Kodeks Ziemi. Trudna równowaga interesów podziemnych i naziemnych

Inną zasadą będzie zakaz czynienia z prawa do korzystania z górotworu użytku, który byłby sprzeczny z zasadami racjonalnej zrównoważonej gospodarki zasobami górotworu, a także wodami i powierzchnią Ziemi. Prawdopodobnie ta zasada będzie bardzo istotna w przypadkach, gdy podziemna działalność człowieka będzie miała znaczący wpływ na to, co jest ponad ziemią. Bo czasem interes społeczny może wymagać, by uruchomić kopalnię wbrew woli ludzi mieszkających nad cennymi złożami. To istotne zwłaszcza w kontekście obecnej polityki bezpieczeństwa surowcowego Unii Europejskiej, która zakłada, że kraje wspólnoty nie powinny importować więcej niż 65 proc. zużywanych w niej surowców mineralnych.

Tworzony kodeks mógłby ułatwić praktyczne załatwianie tak trudnych społecznie spraw, jak przenosiny osiedli ludzkich w związku z ważnym społecznie interesem gospodarowania zasobami górotworu. Chodzi o sytuację taką jak np. w szwedzkim mieście Kiruna, znanym z wydobycia rud żelaza. Znaczna część złóż znajduje się tam pod terenem, gdzie jeszcze do niedawna znajdowało się centrum miasta. Po długotrwałych społecznych konsultacjach przeniesiono ten fragment miasta na wschód, by uwolnić miejsce na kopalnię. Mieszkańcy Kiruny mogli dostać od państwa darmowe mieszkania w nowym centrum lub sprzedać swoje nieruchomości po cenach wyższych od rynkowych. Efekty widać choćby na powszechnie dostępnych zdjęciach satelitarnych. Na terenie dawnego centrum miasta pozostała jeszcze stara siatka ulic, ale centrum znalazło się o około kilometra na wschód.

Na razie w Polsce przypadek Kiruny byłby trudny do powtórzenia. Mimo możliwości wywłaszczeń na cele publiczne, prawo własności jest na tyle silne, że nie zawsze uwzględnia konieczność prymatu interesu społecznego w uruchomieniu wydobycia minerałów i związanych z tym zmian na powierzchni.