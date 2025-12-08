Nawet sędzia dubler jest sędzią TK – argumentuje wiceprezes Sochański

Wiceprezes TK poświęca sporo miejsca statusowi sędziów TK. Jak zauważa, przed przyjęciem Polski do Wspólnoty organy UE nie kwestionowały statusu sędziów, którzy w różnym stopniu służyli poprzedniemu ustrojowi łamiącemu prawa człowieka i zasadę praworządności.

Zdaniem Bartłomieja Sochańskiego wszyscy sędziowie TK powołani po zmianie władzy w 2015 r. mieli lub mają status legalnych sędziów, gdyż w momencie wyboru przez Sejm wyróżniali się wiedzą prawniczą, złożyli ślubowanie przed Prezydentem Rzeczypospolitej i faktycznie objęli urząd sędziego. „W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego utrwalone jest stanowisko, że powoływanie sędziów TK jest aktem kreacyjnym polskich organów konstytucyjnych, jako wyraz suwerennej decyzji Państwa nie podlega kontroli jakichkolwiek organów sądowych krajowych i zagranicznych (wyrok z 10 marca 2021 K 7/21, z 21 listopada 2021 K 6/21, z 11 grudnia 2023 Kp 1/23). Natomiast Trybunał Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w Strasbourgu przypisuje sobie uprawnienie kontroli powoływania sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego przez organy konstytucyjne Rzeczpospolitej Polskiej (wyrok z 18 maja 2021 – skarga 4907/18, z 14 grudnia 2023 skarga 40119/21)” - wskazuje wiceprezes TK.

W jego opinii, takie samo nieuzasadnione uprawnienie przypisał sobie Sejm, który w 2024 r. wydał uchwałę o nieważności ex tunc wyboru trzech urzędujących sędziów TK określanych jako dublerzy. TK orzekł niezgodność tej uchwały z Konstytucją w maju 2024 r. (U 5/24).

Wiceprezes TK skarży się na polskich polityków

Bartłomiej Sochański zwraca uwagę Koena Lenaertsa na działania rządu polskiego, które - jak twierdzi - utrudniają działalność Trybunałowi oraz poniżają sędziów TK. Chodzi o niewybieranie nowych sędziów na wolne stanowiska w TK, brak publikacji wszystkich orzeczeń tj. nawet tych wydanych przez składy, w których zasiadają osoby o niekwestionowanym statusie sędziego TK. Pisze o braku środków na wynagrodzenia dla wszystkich sędziów Trybunału oraz postępowaniu karnym, które zostało wszczęte przeciwko prezesowi TK. Wreszcie informuje o zapowiedziach ministra sprawiedliwości w sprawie roszczeń odszkodowawczych wobec sędziów TK za orzekanie. „Powyższe fakty spotykają się jak dotąd z obojętnością unijnych elit, jeszcze niedawno podnoszących wobec Polski argument praworządności dla przewlekania wypłaty środków finansowych” - skarży się Bartłomiej Sochański.

„Należę do pokolenia Solidarności, które musiało stoczyć prawdziwą walkę o praworządność i przynależność do europejskich struktur, w której miałem swój skromny udział. Stawką w tej walce były w najlepszym wypadku prześladowania i wolność, a w najgorszym przypadku zdrowie i życie. Doceniając dorobek Unii Europejskiej obserwuję wszak od pewnego czasu z zażenowaniem, jak wyznawcy ideologii przeciwko której stawaliśmy przebierają się obecnie w unijne garnitury obrońców rzekomej praworządności, zasłaniając przy tym nadużycia i partykularne interesy. Jestem już człowiekiem starym, życie nauczyło mnie cierpliwości, powściągliwości i szanowania status quo, ale obawiam się, że takiej hipokryzji i podwójnych standardów młodsze pokolenia Europejczyków mogą nie zaakceptować” - podkreśla wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego. Zapewnia też o gotowości TK do dialogu.