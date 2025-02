Prezydent powołał nowego wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. To Bartłomiej Sochański

Przypomnijmy, iż sędzia Bartłomiej Sochański był jednym z dwóch kandydatów na nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Wielu komentatorów widziało go w roli faworyta w wyścigu o fotel prezesa TK ze względu na poparcie byłej prezes, Julii Przyłębskiej. Ostatecznie jednak prezydent powierzył tę funkcję Bogdanowi Święczkowskiemu.

Kim jest Bartłomiej Sochański

Do Trybunału Bartłomiej Sochański trafił w kwietniu 2020 roku. Jego kandydaturę zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był zastępcą dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, od 1987 roku wykonywał zawód adwokata w kancelarii adwokatów i radców prawnych Sochański i Osiński w Szczecinie. Specjalizował się w prawach człowieka, prawie europejskim oraz prawie karnym gospodarczym.

Jak pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, był opozycjonistą w czasach „Solidarności” i zajmował się pomocą prawną dla działaczy związku. Przez wiele lat był też szczecińskim radnym, a w latach 1990-1994 był prezydentem tego miasta. Należał m.in. do Kongresu Liberalno-Demokratycznego i do Unii Wolności. W 2006 r. zasiadł na ławie oskarżonych w tzw. aferze Bryzy związanej z bezpłatnym przekazaniem gruntów miejskich spółdzielni mieszkaniowej. Powstały tm później dwa hipermarkety. Za pomoc w przejęciu tych nieruchomości radni mieli dostać milionowe łapówki. Sochański został w tej sprawie uniewinniony przez sąd II instancji. W 2017 r. wstąpił do PiS. Bezskutecznie ubiegał się o urząd prezydenta Szczecina.