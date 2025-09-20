Aktualizacja: 20.09.2025 12:50 Publikacja: 20.09.2025 10:58
Foto: Adobe Stock
Do końca tego roku Ministerstwo Sprawiedliwości ma przygotować projekt ustawy, która lepiej chroniłaby dane osobowe z ksiąg wieczystych. Nowe przepisy mają odpowiadać dzisiejszym cyfrowym realiom. Znowelizowana zostanie ustawa o księgach wieczystych i hipotece.
Z zapowiedzi ogłoszonej w wykazie prac legislacyjnych rządu wynika, że przy wnioskowaniu o dostęp do ksiąg wieczystych trzeba będzie się uwierzytelnić za pomocą jednego z kluczy z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. Ma to się odbywać podobnie, jak dziś przy logowaniu np. do Portalu Pacjenta czy do elektronicznego urzędu skarbowego. W praktyce chodzi o użycie profilu zaufanego, e-dowodu, profilu z bankowości internetowej lub podpisu elektronicznego Certum.
Taki sposób autoryzacji osoby przeglądającej księgi wieczyste ma zapewnić jej identyfikację i podjęcie kroków prawnych na wypadek, gdyby taka osoba zaczęła nielegalnie udostępniać te dane innym. W rządowej zapowiedzi zauważono, że dane z ksiąg wieczystych to dane wrażliwe, bo dotyczą nie tylko imion, nazwisk i stanu posiadania nieruchomości, ale też numerów PESEL, zadłużenia czy rodzinnych stosunków majątkowych.
Dziś osoba wnioskująca o dostęp do księgi wieczystej w zasadzie nie musi podawać nic poza dokładnym numerem księgi. Jak zauważają przedstawiciele rządu, taki stan rzeczy umożliwia handel na dużą skalę danymi z ksiąg wieczystych. Informacjami takimi są zaś żywo zainteresowane firmy windykacyjne, deweloperzy czy po prostu osoby chcące kupić nieruchomość.
„Taka działalność budzi poważne kontrowersje prawne i społeczne w szczególności, że komercyjne udostępnianie danych zawartych w księgach wieczystych stanowi działanie pozaprawne i czyn zabroniony polegający na nieuprawnionym kopiowaniu przez właścicieli serwisów internetowych danych z publicznie dostępnych rejestrów informatycznych, następnie bezprawnym przetwarzaniu danych osobowych w nich zgromadzonych, a ostatecznie oferowaniu komercyjnego dostępu do tych informacji” – czytamy w zapowiedzi legislacyjnej.
Administratorem danych osób przeglądających księgi wieczyste ma być Minister Sprawiedliwości. W razie potrzeby ma udzielać informacji do prokuratury, policji i sądów, aby można było prowadzić śledztwa i postępowanie karne w sprawach nielegalnego wykorzystania danych osobowych.
