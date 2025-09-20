Do końca tego roku Ministerstwo Sprawiedliwości ma przygotować projekt ustawy, która lepiej chroniłaby dane osobowe z ksiąg wieczystych. Nowe przepisy mają odpowiadać dzisiejszym cyfrowym realiom. Znowelizowana zostanie ustawa o księgach wieczystych i hipotece.

Do przeglądania ksiąg wieczystych konieczny będzie profil zaufany

Z zapowiedzi ogłoszonej w wykazie prac legislacyjnych rządu wynika, że przy wnioskowaniu o dostęp do ksiąg wieczystych trzeba będzie się uwierzytelnić za pomocą jednego z kluczy z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. Ma to się odbywać podobnie, jak dziś przy logowaniu np. do Portalu Pacjenta czy do elektronicznego urzędu skarbowego. W praktyce chodzi o użycie profilu zaufanego, e-dowodu, profilu z bankowości internetowej lub podpisu elektronicznego Certum.

Taki sposób autoryzacji osoby przeglądającej księgi wieczyste ma zapewnić jej identyfikację i podjęcie kroków prawnych na wypadek, gdyby taka osoba zaczęła nielegalnie udostępniać te dane innym. W rządowej zapowiedzi zauważono, że dane z ksiąg wieczystych to dane wrażliwe, bo dotyczą nie tylko imion, nazwisk i stanu posiadania nieruchomości, ale też numerów PESEL, zadłużenia czy rodzinnych stosunków majątkowych.