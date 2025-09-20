Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Rząd chce ukrócić handel danymi z ksiąg wieczystych. Jest zapowiedź ustawy

Dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych będzie możliwy po zalogowaniu się profilem zaufanym albo podobnymi narzędziami identyfikacji.

Publikacja: 20.09.2025 10:58

Rząd chce ukrócić handel danymi z ksiąg wieczystych. Jest zapowiedź ustawy

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Do końca tego roku Ministerstwo Sprawiedliwości ma przygotować projekt ustawy, która lepiej chroniłaby dane osobowe z ksiąg wieczystych. Nowe przepisy mają odpowiadać dzisiejszym cyfrowym realiom. Znowelizowana zostanie ustawa o księgach wieczystych i hipotece.

Czytaj więcej

NSA rozstrzygnął ważny spór: numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi
Dane osobowe
NSA rozstrzygnął ważny spór: numery ksiąg wieczystych są danymi osobowymi

Do przeglądania ksiąg wieczystych konieczny będzie profil zaufany

Z zapowiedzi ogłoszonej w wykazie prac legislacyjnych rządu wynika, że przy wnioskowaniu o dostęp do ksiąg wieczystych trzeba będzie się uwierzytelnić za pomocą jednego z kluczy z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. Ma to się odbywać podobnie, jak dziś przy logowaniu np. do Portalu Pacjenta czy do elektronicznego urzędu skarbowego. W praktyce chodzi o użycie profilu zaufanego, e-dowodu, profilu z bankowości internetowej lub podpisu elektronicznego Certum.

Taki sposób autoryzacji osoby przeglądającej księgi wieczyste ma zapewnić jej identyfikację i podjęcie kroków prawnych na wypadek, gdyby taka osoba zaczęła nielegalnie udostępniać te dane innym. W rządowej zapowiedzi zauważono, że dane z ksiąg wieczystych to dane wrażliwe, bo dotyczą nie tylko imion, nazwisk i stanu posiadania nieruchomości, ale też numerów PESEL, zadłużenia czy rodzinnych stosunków majątkowych.

Czytaj więcej

Aplikacja mObywatel działa od 2017 roku
Nieruchomości
Wkrótce księgę wieczystą znajdziemy w aplikacji mObywatel
Reklama
Reklama

Dziś osoba wnioskująca o dostęp do księgi wieczystej w zasadzie nie musi podawać nic poza dokładnym numerem księgi. Jak zauważają przedstawiciele rządu, taki stan rzeczy umożliwia handel na dużą skalę danymi z ksiąg wieczystych. Informacjami takimi są zaś żywo zainteresowane firmy windykacyjne, deweloperzy czy po prostu osoby chcące kupić nieruchomość.

Handel danymi z ksiąg będzie skuteczniej ścigany

„Taka działalność budzi poważne kontrowersje prawne i społeczne w szczególności, że komercyjne udostępnianie danych zawartych w księgach wieczystych stanowi działanie pozaprawne i czyn zabroniony polegający na nieuprawnionym kopiowaniu przez właścicieli serwisów internetowych danych z publicznie dostępnych rejestrów informatycznych, następnie bezprawnym przetwarzaniu danych osobowych w nich zgromadzonych, a ostatecznie oferowaniu komercyjnego dostępu do tych informacji” – czytamy w zapowiedzi legislacyjnej.

Administratorem danych osób przeglądających księgi wieczyste ma być Minister Sprawiedliwości. W razie potrzeby ma udzielać informacji do prokuratury, policji i sądów, aby można było prowadzić śledztwa i postępowanie karne w sprawach nielegalnego wykorzystania danych osobowych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Dane Osobowe W Urzędzie Nieruchomości Księgi Wieczyste

Do końca tego roku Ministerstwo Sprawiedliwości ma przygotować projekt ustawy, która lepiej chroniłaby dane osobowe z ksiąg wieczystych. Nowe przepisy mają odpowiadać dzisiejszym cyfrowym realiom. Znowelizowana zostanie ustawa o księgach wieczystych i hipotece.

Do przeglądania ksiąg wieczystych konieczny będzie profil zaufany

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
„Lewaków i morderców nienarodzonych nie zatrudniamy”. Sąd o dyskryminacji przy rekrutacji
Praca, Emerytury i renty
„Lewaków i morderców nienarodzonych nie zatrudniamy”. Sąd o dyskryminacji przy rekrutacji
Ustalenie wartości udziału osobistych starań konkubenta w powstaniu majątku wspólnego bywa często tr
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok dla konkubentów. Muszą się rozliczyć jak po rozwodzie
Czy kategorię wojskową da się zmienić? Kiedy jest to możliwe i jakie warunki trzeba spełnić?
Prawo w Polsce
Kiedy można zmienić kategorię wojskową? Oto jak wygląda procedura
Niektóre obszary w lesie są objęte stałym zakazem wstępu
Prawo w Polsce
W tych miejscach lepiej nie zbierać grzybów. Kary za złamanie przepisów są wysokie
Przełomowe orzeczenie SN w sprawie frankowiczów. Wyrok TSUE nie zmieni rozliczeń z bankami
Konsumenci
Przełomowe orzeczenie SN w sprawie frankowiczów. Wyrok TSUE nie zmieni rozliczeń z bankami
Reklama
Reklama
e-Wydanie