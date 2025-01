Zgodnie z przytoczonym przez Prezesa UODO art. 4 RODO, „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

GGK ułatwił użytkownikom serwisu Geoportal2 bezpośredni dostęp do zawartości ksiąg wieczystych

UODO przypomina, że na etapie badania decyzji przez WSA, sąd ten nie tylko zgodził się z organem nadzorczym co do uznania numerów ksiąg wieczystych za dane osobowe, ale podkreślił też, że GGK swoim działaniem wręcz ułatwił użytkownikom serwisu Geoportal2 bezpośredni dostęp do zawartości ksiąg wieczystych. WSA stwierdził, że umieszczone w tym serwisie numery ksiąg wieczystych były jednocześnie odnośnikami przekierowującymi użytkowników bezpośrednio na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości do elektronicznych ksiąg wieczystych. Ta funkcjonalność powodowała, że użytkownicy nie musieli nawet podawać numeru księgi wieczystej, by uzyskać wgląd do informacji w niej zawartych, w tym do danych osobowych właściciela danej nieruchomości.