Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Zwierzęta z Baker Street”: Sherlock w nietypowej odsłonie

W „Zwierzętach z Baker Street” pająk, myszka, sikorka i żaba pomagają detektywowi rozwiązać kryminalne zagadki. Ta opowieść wciąga nie tylko dzieci, choć grę stworzono właśnie z myślą o nich.

Publikacja: 22.08.2025 14:50

„Zwierzęta z Baker Street”

„Zwierzęta z Baker Street”

Foto: mat.pras.

Daria Chibner

Sherlock Holmes to marka. Trudno znaleźć kogokolwiek, kto nigdy nie słyszałby o słynnym detektywie z Baker Street 221B. Od „Studium w szkarłacie”, gdzie pojawia się po raz pierwszy, fascynuje coraz to nowe pokolenia czytelników, a także tych oglądających, grających, słuchających. Bo reimplementacje opowieści o geniuszu, który żadnej dedukcji się nie boi, trudno zliczyć nawet w przybliżeniu.

Sam Arthur Conan Doyle nie mógł się od tej postaci uwolnić. Sherlock miał zginąć w opowiadaniu „Ostatnia zagadka”, podczas starcia z Napoleonem zbrodni, profesorem Moriartym. Po prostu pisarz dość już miał kreślenia jego kolejnych przygód. Czytelnicy na to jednak nie pozwolili. Tak nękali Arthura Conana Doyle’a, aż się ugiął.

Pozostało jeszcze 88% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Sojusznicy”: Amerykanie pod Mostem Gdańskim
Plus Minus
„Sojusznicy”: Amerykanie pod Mostem Gdańskim
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Gość „Plusa Minusa” poleca. Jarosław Molenda: Podwójna polska sympatia
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Jarosław Molenda: Podwójna polska sympatia
„Nikt 2”: Bestia normalności powraca
Plus Minus
„Nikt 2”: Bestia normalności powraca
Stanisław Leszczyński: Zbliżyć się do muzyki, jaką słyszał Chopin
Plus Minus
Stanisław Leszczyński: Zbliżyć się do muzyki, jaką słyszał Chopin
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Reżyserki Delphine i Muriel Coulin, znane ze zrealizowanych w duecie filmów „Postój" i „‚17 dziewczy
Plus Minus
Politycznie podzielona rodzina
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Materiał Promocyjny
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Reklama
Reklama
e-Wydanie