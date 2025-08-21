Z tego artykułu dowiesz się: Jak zmieni się procedura rozpatrywania spraw korupcyjnych w wyniku nowych przepisów?

Jakie są zalecenia OECD dotyczące spraw dotyczących przekupstwa?

Dlaczego sądy okręgowe mają teraz rozpatrywać sprawy korupcyjne wszystkich funkcjonariuszy?

Jakie korzyści i wyzwania wiążą się z przekazaniem tych spraw sądom okręgowym?

Jaka jest obecna skala i czas trwania spraw korupcyjnych w Polsce?

Jak nowe przepisy mogą wpłynąć na czas trwania procesów korupcyjnych?

Dziś sądy okręgowe orzekają w pierwszej instancji w sprawach o zbrodnie, a także o występki wymienione w art. 25 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania karnego. Resort sprawiedliwości proponuje, by katalog ten rozszerzyć o czyny z art. 228 § 1-5 i 6 k.k. (sprzedajność osoby pełniącej funkcję publiczną) oraz art. 229 § 1-4 i 5 k.k. (przekupstwo). Po części jest to realizacja rekomendacji w ramach współpracy z grupą roboczą Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD WGB) ds. przekupstwa w międzynarodowych transakcjach handlowych.

Podczas marcowego posiedzenia grupy w Paryżu zalecono podjęcie działań w celu wyraźnego wskazania w przepisach, iż wszystkie sprawy dotyczące przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych rozpoznawane były w I instancji przez sąd okręgowy.

Sądy okręgowe miały by się zająć korupcją wszystkich funkcjonariuszy

Resort sprawiedliwości doszedł do wniosku, że do rozpoznawania w I instancji sądom okręgowym powinny być przekazane sprawy korupcji wszystkich funkcjonariuszy, a nie tylko tych zagranicznych. Do sądów tych mają być przekazane wszystkie czyny określone w art. 229 k.k., a także korupcji biernej (art. 288 k.k.).