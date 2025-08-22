Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Jan Maciejewski: Prawo i prawda

Myślę, że zbyt łatwo przeszliśmy do porządku dziennego nad sporem o – że tak to ujmuję – status teologiczny Waldemara Żurka.

Publikacja: 22.08.2025 15:00

Jan Maciejewski: Prawo i prawda

Foto: Fotorzepa/ Robert Gardziński

Jan Maciejewski

W zgodnej opinii ogółu sędzia Bazyli Grant postradał zmysły. Zaczęto się o niego martwić od chwili, w której zamiast o znane dobrze z kodeksu karnego przestępstwa, zaczął on oskarżać podsądnych o takie zbrodnie jak potworny egoizm, brak poczucia humoru i rozmyślnie podsycaną złośliwość. Ostatecznym końcem kariery sędziowskiej pana Bazylego stała się chwila, w której do premiera swojego kraju – występującego w sali sądowej w charakterze świadka – zwrócił się słowami: „Niechaj pan sprawi sobie nową duszę. Pańska dusza nie nadaje się bowiem nawet dla psa. Niechaj pan sprawi sobie nową”.

Pozostało jeszcze 87% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Nikt 2”: Bestia normalności powraca
Plus Minus
„Nikt 2”: Bestia normalności powraca
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Stanisław Leszczyński: Zbliżyć się do muzyki, jaką słyszał Chopin
Plus Minus
Stanisław Leszczyński: Zbliżyć się do muzyki, jaką słyszał Chopin
Reżyserki Delphine i Muriel Coulin, znane ze zrealizowanych w duecie filmów „Postój" i „‚17 dziewczy
Plus Minus
Politycznie podzielona rodzina
„Zwierzęta z Baker Street”
Plus Minus
„Zwierzęta z Baker Street”: Sherlock w nietypowej odsłonie
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Opowiadanie czarnogórskie
Plus Minus
Opowiadanie czarnogórskie
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Materiał Promocyjny
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Reklama
Reklama
e-Wydanie