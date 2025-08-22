Historia domów na osiedlu Brzozowa w warszawskiej Wesołej jest długa i skomplikowana. Zaczęła się 17 lat temu. Teraz otwiera się kolejny rozdział. Nie była to inwestycja jakich wiele, zajmowały się nią i służby budowlane, i sądy administracyjne, trafiła nawet na biurko Rzecznika Praw Obywatelskich, którego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poprosił o pomoc dla nabywców deweloperskich lokali.

Na inwestora skarżyli się też sąsiedzi mieszkający obok nowych budynków. Alarmowali, że na deweloperskim osiedlu powstało więcej lokali niż określono w pozwoleniu na budowę, że nie są to już domy jednorodzinne. Inwestor odpierał zarzuty, przekonując, że prawa w żadnej mierze nie złamał. Padały argumenty, że w budynku jednorodzinnym może przecież mieszkać np. duża trzypokoleniowa rodzina, nie ma więc mowy o dodatkowych lokalach.

Deweloper – spółka Inspiro – rozpoczęła kolejną inwestycję. Mieszkańcy sąsiednich domów nie kryją niepokoju. – Jeśli inwestor powtórzy manewr, upychając w budynkach więcej lokali, droga się zakorkuje – martwią się. – Mieszkańcy bloków parkują samochody na ulicy. Deweloper nie zapewnił miejsc postojowych. Już jest ciasno, a po wybudowaniu kolejnych budynków nasza uliczka może być nieprzejezdna, zwłaszcza jeśli znów powstanie więcej lokali. Miasto planuje utwardzić Brzozową, ale nie przewiduje stanowisk postojowych, tylko pas zieleni i drogę dwukierunkową z możliwością parkowania na niej. To ulica bez wylotu.

Inwestor zapewnia, że ta inwestycja, podobnie jak poprzednia, powstaje zgodnie z przepisami.