Jak się okazało, miała na myśli prezydenta Karola Nawrockiego. Sam Kosiniak-Kamysz krótko zwrócił jej uwagę, że należałoby używać pełnego imienia i nazwiska. Wiele innych mediów, zwłaszcza kibicujących prezydentowi, poszło jeszcze dalej i uznało użycie samych tylko inicjałów za obrazę najważniejszej osoby w państwie.

Oliwy do ognia dolała Marzena Paczuska, członkini Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Użyła Groka, czyli narzędzia sztucznej inteligencji (AI) funkcjonującego w ramach serwisu X (dawny Twitter). Na pytanie, kim była owa dziennikarka, Grok odpowiedział, że to Joanna Dunikowska-Paź z TVP, a forma zadania pytania wynika z przyczyn politycznych. Wtedy wiele mediów podchwyciło upublicznioną przez Paczuską informację i bez jakiejkolwiek weryfikacji zaczęło ostro krytykować poziom dziennikarstwa w TVP.

Sama Dunikowska-Paź dostała od wielu internautów groźby ogolenia głowy albo nawet publicznej egzekucji. Nie pomogło zdecydowane oświadczenie rzecznika prasowego MON, że w ogóle nie było jej na konferencji Kosiniaka-Kamysza.

Telewizja Polska wydała oświadczenie potępiające takie działania. Zapowiedziała podjęcie kroków prawnych i zawiadomienie prokuratury. Na razie prawnicy TVP nie ujawniają szczegółów swoich działań.

Grok obwinia Joannę Dunikowską-Paź. Kłamstwo człowieka i kłamstwo AI to jedno

Taka sytuacja może dotyczyć nie tylko znanych dziennikarzy, ale każdego, komu przez przypadek zostałyby przypisane czyny, których nie popełnił. Co w takiej sprawie można zrobić?

Jak zauważa dr Maria Dymitruk, radczyni prawna w kancelarii Lubasz i Wspólnicy, w sprawie dziennikarki TVP dość istotna jest kwestia nieprawdziwej informacji wygenerowanej przez model językowy Grok. Otóż każdy posługujący się tą usługą musi najpierw zaakceptować jej regulamin.