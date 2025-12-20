W ostatnich miesiącach koalicja pod wodzą Stanów Zjednoczonych, także przy udziale syryjskich sił bezpieczeństwa, przeprowadzała w Syrii działania z lądu i z powietrza, wymierzone w podejrzewanych o powiązania z tzw. Państwem Islamskim.

Przed tygodniem w miejscowości Palmyra w środkowej Syrii przeprowadzono zamach na amerykańsko-syryjski konwój – zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy i tłumacz, a trzej żołnierze USA odnieśli obrażenia. Sprawca zamachu, który według MSW Syrii był członkiem syryjskich sił bezpieczeństwa sympatyzującym z ISIS, został zastrzelony.

USA uderzają w ISIS w Syrii

Prezydent Donald Trump, który w bazie Sił Powietrznych Dover w Delaware brał udział w ceremonii powitania ciał poległych, zapowiadał odwet za śmierć wojskowych. W piątek wieczorem Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że – zgodnie z obietnicą – w reakcji na zabicie żołnierzy w Syrii Stany Zjednoczone wymierzają „bardzo poważny odwet winnym morderczym terrorystom”.

„Uderzamy z całą mocą w bastiony ISIS w Syrii” – napisał prezydent USA, oceniając jednocześnie, że Syria może mieć świetlaną przyszłość, o ile uda się wyeliminować ISIS. „Rząd Syrii, kierowany przez człowieka, który ciężko pracuje, by przywrócić Syrii wielkość, w pełni nas popiera” – dodał. We wpisie na platformie Truth Social Donald Trump ostrzegł przed atakowaniem Amerykanów.