Przemysław Radzik
Przypomnijmy, iż 4 kwietnia ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar odwołał sędziego Przemysława Radzika z funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Jak napisano w komunikacie MS, sędzia Radzik, działając jako wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, a następnie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, podjął „szereg decyzji, które budzą wątpliwości w zakresie swojej zasadności i legalności. W ich wyniku utracił podstawowy przymiot sędziowski, jakim jest nieskazitelność charakteru”. Pod koniec kwietnia Bodnar odwołał również głównego rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba. Obaj sędziowie uznają decyzje o swoich odwołaniach za bezprawne. W konsekwencji nadal zajmują biura w siedzibie KRS i nie udostępniają akt następcom.
W połowie września na stanowisko głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów minister Waldemar Żurek powołał sędzię Joannę Halinę Raczkowską. Nowa rzecznik dyscyplinarna sędziów zdecydowała o odwołaniu siedmiu zastępców rzecznika dyscyplinarnego przy sądach okręgowych i apelacyjnych. Powołała też sześciu nowych.
Tymczasem jak podaje w najnowszym komunikacie MS, w dniach 1, 2 oraz 4 grudnia 2025 r. do ministra sprawiedliwości wpłynęły pisma sędziego Przemysława W. Radzika, z których wynika, że „pomimo tego, iż nie pełni on już funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, miał wszcząć »postępowania dyscyplinarne i przedstawić zarzuty dyscyplinarne« powołanym lokalnym zastępcom rzecznika dyscyplinarnego”.
Zdaniem MS, takie zachowanie sędziego Radzika, polegające na bezprawnym wszczynaniu postępowań dyscyplinarnych, może stanowić oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa oraz uchybienie godności urzędu sędziowskiego i tym samym wypełniać znamiona deliktu dyscyplinarnego z art. 107 § 1 pkt. 1 i 5 ustawy o ustroju sądów powszechnych.
Sprawą sędziego ma zająć się powołany przez ministra Waldemara Żurka rzecznik dyscyplinarny ad hoc, sędzia Włodzimierz Brazewicz.
MS przypomina, iż sędzia Brazewicz posiada ponad 30-letnie doświadczenie orzecznicze, specjalizuje się w sprawach karnych. Od 2007 r. orzeka w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. W przeszłości był sędzią sądu dyscyplinarnego, występował jako obrońca w postępowaniach dyscyplinarnych i obecnie pełni funkcję rzecznika dyscyplinarnego w innych sprawach. Jest autorem wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ENA z Konstytucją, co doprowadziło do nowelizacji Konstytucji i Kodeksu postępowania karnego.
