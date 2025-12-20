Reklama
Kolejne kłopoty sędziego Przemysława Radzika. Ruch Waldemara Żurka

Powołany przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka rzecznik dyscyplinarny ad hoc zajmie się sprawą sędziego Przemysława W. Radzika - poinformował resort sprawiedliwości.

Publikacja: 20.12.2025 11:59

Przemysław Radzik

Foto: PAP/Rafał Guz

Mateusz Adamski

Przypomnijmy, iż 4 kwietnia ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar odwołał sędziego Przemysława Radzika z funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Jak napisano w komunikacie MS, sędzia Radzik, działając jako wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, a następnie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, podjął „szereg decyzji, które budzą wątpliwości w zakresie swojej zasadności i legalności. W ich wyniku utracił podstawowy przymiot sędziowski, jakim jest nieskazitelność charakteru”. Pod koniec kwietnia Bodnar odwołał również głównego rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba. Obaj sędziowie uznają decyzje o swoich odwołaniach za bezprawne. W konsekwencji nadal zajmują biura w siedzibie KRS i nie udostępniają akt następcom.

W połowie września na stanowisko głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów minister Waldemar Żurek powołał sędzię Joannę Halinę Raczkowską. Nowa rzecznik dyscyplinarna sędziów zdecydowała o odwołaniu siedmiu zastępców rzecznika dyscyplinarnego przy sądach okręgowych i apelacyjnych. Powołała też sześciu nowych.

Sędzia Radzik stawia zarzuty lokalnym zastępcom rzecznika dyscyplinarnego

Tymczasem jak podaje w najnowszym komunikacie MS, w dniach 1, 2 oraz 4 grudnia 2025 r. do ministra sprawiedliwości wpłynęły pisma sędziego Przemysława W. Radzika, z których wynika, że „pomimo tego, iż nie pełni on już funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, miał wszcząć »postępowania dyscyplinarne i przedstawić zarzuty dyscyplinarne« powołanym lokalnym zastępcom rzecznika dyscyplinarnego”.

Zdaniem MS, takie zachowanie sędziego Radzika, polegające na bezprawnym wszczynaniu postępowań dyscyplinarnych, może stanowić oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa oraz uchybienie godności urzędu sędziowskiego i tym samym wypełniać znamiona deliktu dyscyplinarnego z art. 107 § 1 pkt. 1 i 5 ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Sędzia Włodzimierz Brazewicz rzecznikiem dyscyplinarnym ad hoc

Sprawą sędziego ma zająć się powołany przez ministra Waldemara Żurka rzecznik dyscyplinarny ad hoc, sędzia Włodzimierz Brazewicz.

MS przypomina, iż sędzia Brazewicz posiada ponad 30-letnie doświadczenie orzecznicze, specjalizuje się w sprawach karnych. Od 2007 r. orzeka w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. W przeszłości był sędzią sądu dyscyplinarnego, występował jako obrońca w postępowaniach dyscyplinarnych i obecnie pełni funkcję rzecznika dyscyplinarnego w innych sprawach. Jest autorem wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ENA z Konstytucją, co doprowadziło do nowelizacji Konstytucji i Kodeksu postępowania karnego.

