Dyscyplinarki i brak zaufania kolegów

Rzecznik dyscyplinarna jako główne powody odwołania podawała m.in. brak akceptacji w środowisku sędziowskim dla postawy i działalności tych sędziów jako zastępców rzecznika dyscyplinarnego, a także wszczęte i prowadzane postępowania dyscyplinarne (Anna Gąsior-Majchrowska, Jakub Iwaniec, Mirosława Chyr-Brzeszczak, Kamila Boroszowska-Moszowska, Jarosław Dudzicz) oraz wystąpienie przez kolegium sądu okręgowego z żądaniem podjęcia czynności wyjaśniających ( Jarosław Wodzyński) i postępowanie o uchylenie immunitetu (Jakub Iwaniec).

Wśród argumentów stojących za odwołaniem jest też udział byłych zastępców w procesie nominacji przed tzw. neoKRS ( Anna Gąsior-Majchrowska, Kamila Boroszowska-Moszowska, Mirosława Chyr-Brzeszczak, Jarosław Wodzyński, Adam Jaworski, Jarosław Dudzicz), w następstwie czego sędziom tym uchylano wyroki (sędzia Anna Gąsior-Majchrowska), wyłączono ich od rozpoznania spraw (Mirosława Chyr-Brzeszczak, Adam Jaworski).

Kilkoro byłych zastępców (Anna Gąsior-Majchrowska, Jakub Iwaniec, Jarosław Dudzicz) brało też udział w procedurze podpisywania list poparcia kandydatom do neoKRS , a nawet w niej zasiadało (J. Dudzicz).

Nowi zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w sądach

W tym samym komunikacie podano nazwiska sześciu nowych zastępców rzecznika przy sądach:

sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzych Sebastiana Kowalskiego na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy,