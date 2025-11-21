Reklama
Rzecznik dyscyplinarna sędziów odwołała zastępców, m.in. Iwańca i Dudzicza

Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Joanna Raczkowska poinformowała w piątek o odwołaniu siedmiu zastępców rzecznika dyscyplinarnego przy sądach okręgowych i apelacyjnych. Powołała też sześciu nowych.

Publikacja: 21.11.2025 17:21

Foto: Fotorzepa / Marian Zubrzycki

Dorota Gajos-Kaniewska

Rzecznik Joanna Halina Raczkowska poinformowała, że przed podjęciem decyzji uzyskała pozytywne opinie kolegiów sądów, przy których odwołani działali jako rzecznicy dyscyplinarni. Funkcje stracili:

- sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy Kamila Borszowska-Moszowska – była zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy,

- sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Mirosława Chyr-Brzeszczak  - była zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie,

- sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach Jarosław Dudzicz - był zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy  Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim,

sędzia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim Anna Gąsior-Majchrowską  - była zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim,

sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Jakub Iwaniec  - był zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie,

sędzia Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie Adam Jaworski  - był zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie,

sędzia Sądu Okręgowego w Rybniku Jarosław Wodzyński - był zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Rybniku.

„Decyzje o odwołaniu zostały podjęte z uwagi na to, że w opinii Rzecznika, dalsze pełnienie funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przez wskazanych wyżej sędziów zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w nadzorowanym przez Rzecznika obszarze i nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości”  - czytamy w komunikacie na stronie resortu sprawiedliwości. 

Dyscyplinarki i brak zaufania kolegów

Rzecznik dyscyplinarna jako główne powody odwołania podawała m.in. brak akceptacji w środowisku sędziowskim dla postawy i działalności tych sędziów jako zastępców rzecznika dyscyplinarnego, a także wszczęte i prowadzane postępowania dyscyplinarne (Anna Gąsior-Majchrowska, Jakub Iwaniec, Mirosława Chyr-Brzeszczak,  Kamila Boroszowska-Moszowska, Jarosław Dudzicz) oraz wystąpienie przez kolegium sądu okręgowego z żądaniem podjęcia czynności wyjaśniających ( Jarosław Wodzyński) i postępowanie o uchylenie immunitetu (Jakub Iwaniec).

Wśród argumentów stojących za odwołaniem jest też udział byłych zastępców w procesie nominacji przed tzw. neoKRS ( Anna Gąsior-Majchrowska, Kamila Boroszowska-Moszowska, Mirosława Chyr-Brzeszczak, Jarosław Wodzyński,  Adam Jaworski, Jarosław Dudzicz), w następstwie czego  sędziom tym uchylano wyroki (sędzia Anna Gąsior-Majchrowska), wyłączono ich od rozpoznania spraw (Mirosława Chyr-Brzeszczak, Adam Jaworski). 

Kilkoro byłych zastępców (Anna Gąsior-Majchrowska, Jakub Iwaniec, Jarosław Dudzicz) brało też udział w procedurze podpisywania list poparcia kandydatom do neoKRS , a nawet w niej zasiadało  (J. Dudzicz).

Nowi zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w sądach

W tym samym komunikacie podano nazwiska sześciu nowych zastępców rzecznika przy sądach:

sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzych Sebastiana Kowalskiego na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy,

sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Gąciarka na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie,

sędzię Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie Aleksandrę Kussyk na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie,

sędziego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Andrzeja Krzyżowskiego na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim,

sędziego Sądu Okręgowego w Tarnowie Jacka Banię na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Tarnowie,

sędzię Sądu Okręgowego w Rybniku Aleksandrę Odoj-Jarek na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Rybniku.

Wszyscy zostali powołani 19 listopada.

Źródło: rp.pl

Sędziowie Sądy i Trybunały Sądy Powszechne Sądy Okręgowe Sądy Apelacyjne

