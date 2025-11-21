Aktualizacja: 21.11.2025 19:33 Publikacja: 21.11.2025 17:21
Foto: Fotorzepa / Marian Zubrzycki
Rzecznik Joanna Halina Raczkowska poinformowała, że przed podjęciem decyzji uzyskała pozytywne opinie kolegiów sądów, przy których odwołani działali jako rzecznicy dyscyplinarni. Funkcje stracili:
- sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy Kamila Borszowska-Moszowska – była zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy,
- sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Mirosława Chyr-Brzeszczak - była zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie,
Czytaj więcej
Rzecznik dyscyplinarna sędziów sądów powszechnych, po pozytywnej opinii kolegiów, odwołała dziewi...
- sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach Jarosław Dudzicz - był zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim,
sędzia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim Anna Gąsior-Majchrowską - była zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim,
sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Jakub Iwaniec - był zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie,
sędzia Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie Adam Jaworski - był zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie,
sędzia Sądu Okręgowego w Rybniku Jarosław Wodzyński - był zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Rybniku.
„Decyzje o odwołaniu zostały podjęte z uwagi na to, że w opinii Rzecznika, dalsze pełnienie funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przez wskazanych wyżej sędziów zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w nadzorowanym przez Rzecznika obszarze i nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości” - czytamy w komunikacie na stronie resortu sprawiedliwości.
Czytaj więcej
Panowie Radzik i Schab nie potrafią się pogodzić z utratą stanowisk. Ich twierdzenia są oderwane...
Rzecznik dyscyplinarna jako główne powody odwołania podawała m.in. brak akceptacji w środowisku sędziowskim dla postawy i działalności tych sędziów jako zastępców rzecznika dyscyplinarnego, a także wszczęte i prowadzane postępowania dyscyplinarne (Anna Gąsior-Majchrowska, Jakub Iwaniec, Mirosława Chyr-Brzeszczak, Kamila Boroszowska-Moszowska, Jarosław Dudzicz) oraz wystąpienie przez kolegium sądu okręgowego z żądaniem podjęcia czynności wyjaśniających ( Jarosław Wodzyński) i postępowanie o uchylenie immunitetu (Jakub Iwaniec).
Wśród argumentów stojących za odwołaniem jest też udział byłych zastępców w procesie nominacji przed tzw. neoKRS ( Anna Gąsior-Majchrowska, Kamila Boroszowska-Moszowska, Mirosława Chyr-Brzeszczak, Jarosław Wodzyński, Adam Jaworski, Jarosław Dudzicz), w następstwie czego sędziom tym uchylano wyroki (sędzia Anna Gąsior-Majchrowska), wyłączono ich od rozpoznania spraw (Mirosława Chyr-Brzeszczak, Adam Jaworski).
Kilkoro byłych zastępców (Anna Gąsior-Majchrowska, Jakub Iwaniec, Jarosław Dudzicz) brało też udział w procedurze podpisywania list poparcia kandydatom do neoKRS , a nawet w niej zasiadało (J. Dudzicz).
Czytaj więcej
Prokurator podjął na nowo śledztwo dotyczące antysemickiego wpisu zamieszczonego w Internecie. Ja...
W tym samym komunikacie podano nazwiska sześciu nowych zastępców rzecznika przy sądach:
sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzych Sebastiana Kowalskiego na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy,
sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Gąciarka na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie,
Czytaj więcej
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie i aktywny działacz Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia” Piotr Gąc...
sędzię Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie Aleksandrę Kussyk na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie,
sędziego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Andrzeja Krzyżowskiego na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim,
sędziego Sądu Okręgowego w Tarnowie Jacka Banię na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Tarnowie,
sędzię Sądu Okręgowego w Rybniku Aleksandrę Odoj-Jarek na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Rybniku.
Wszyscy zostali powołani 19 listopada.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rzecznik Joanna Halina Raczkowska poinformowała, że przed podjęciem decyzji uzyskała pozytywne opinie kolegiów sądów, przy których odwołani działali jako rzecznicy dyscyplinarni. Funkcje stracili:
- sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy Kamila Borszowska-Moszowska – była zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy,
Rząd planuje podwyższyć opłaty drogowe. Przewoźnicy zapłacą o 10-16 groszy więcej za kilometr. O 645 km zostanie...
Resort rozwoju przygotował projekt, który pozwoli na ustanowienie prawa użytkowania wieczystego i przeniesienie...
Jeżeli ocena prawna sądu odwoławczego jest sprzeczna z wykładnią dyrektywy konsumenckiej 93/13, to nie wiąże ona...
Przy podziale majątku wspólnego po rozwodzie stosuje się wycenę osobistych nakładów małżonków, a nie waloryzację...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Pieniądze od rodziców są zwolnione z podatku. Ale skarbówka zakwestionuje ulgę, jeśli nie wpłyną na rachunek syn...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas