Rzecznik ad hoc zajmie się warszawską sędzią z sekcji dla neosędziów

„Jest to tym bardziej rażące, że inni sędziowie Sekcji, mimo wniesienia odwołań, podjęli czynności” - podkreślono w komunikacie.

Sędzia Schab mógłby nie być obiektywny

Wniosek o powołanie rzecznika ad hoc resort Adama Bodnara uzasadnia „obawami o brak obiektywizmu zastępców rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, powołanych przez sędziego Piotra Schaba, w tym samą sędzię Chyr-Brzeszczak, powołaną na stanowisko zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie”.

Włodzimierz Brazewicz to sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z ponad 30-letnim doświadczeniem orzeczniczym. Specjalizuje się w sprawach karnych. Jest autorem wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ENA z Konstytucją, co doprowadziło do nowelizacji Konstytucji RP i Kodeksu postępowania karnego. W przeszłości był sędzią sądu dyscyplinarnego, występował jako obrońca w postępowaniach dyscyplinarnych. Pełni funkcję rzecznika dyscyplinarnego ad hoc także w innych sprawach.