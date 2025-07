Trybunał: Szwajcaria naruszyła prawo Semenyi do rzetelnego procesu

Dziś biegaczka też odniosła pewien sukces. Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdziła, że rząd Szwajcarii nie zapewnił sportsmence rzetelnego procesu, gdy sądy tego kraju w 2023 r. podtrzymały decyzję World Athletics o konieczności leczenia hormonalnego. Za niedopuszczalne uznał natomiast skargi Semenyi ws. naruszenia przez rząd Szwajcarii przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ws. prawa do poszanowania życia prywatnego i prawa do skutecznego środka odwoławczego oraz ws. zakazu dyskryminacji. Stwierdził, że Semenya nie podlegała jurysdykcji Szwajcarii w odniesieniu do tych skarg.

Dzisiejsze orzeczenie jest skierowane wyłącznie przeciwko szwajcarskiemu rządowi i szwajcarskiemu Federalnemu Sądowi Najwyższemu, które nie chroniły praw Semenyi i nie zapewniły sportsmence prawo do sprawiedliwego procesu. Nie jest natomiast skierowane przeciwko World Athletics, dlatego nie jest w stanie powstrzymać wprowadzenia obowiązkowych testów płci.