Przypomnijmy, że 24 września 2025 r. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN w składzie 7 sędziów orzekła, że wyrok Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, wydany w przedmiocie skargi nadzwyczajnej, w składzie z udziałem choćby jednego tzw. neosędziego, należy uznać za nieistniejący i niebyły (sygn. akt III PZP 1/25). Jeśli zatem do sądu trafi sprawa po uwzględnieniu w IKNiSP skargi nadzwyczajnej, to sąd ten może sam rozpoznać skargę nadzwyczajną. Uchwale nadano moc zasady prawnej, co oznacza, że staje się ona wiążąca dla wszystkich składów orzekających Sądu Najwyższego.

Ponieważ w IKNiSP zasiadają wyłącznie neosędziowie powołani przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, ukształtowaną po 2018 r., to każdy wyrok tej Izby będzie można uznać za niebyły i nieistniejący.

Uchwałą w uchwałę - dwie izby SN zmienią zasadę prawną?

OKO.press dotarło do uchwały, która ma odwrócić skutki tej precedensowej wrześniowej uchwały. Jednak aby zmienić zasadę prawną, potrzebna jest uchwała wydana w składzie dwóch Izb. Dlatego w środę nową uchwałę mają podjąć Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W tej drugiej też są neosędziowie, a także pięciu „starych” sędziów SN. Nie wiadomo, czy ci ostatni wezmą udział w środowym posiedzeniu.