Dwie Izby SN szykują antyeuropejską uchwałę. Prawny polexit znów na horyzoncie?

W najbliższą środę dwie izby Sądu Najwyższego mają wydać uchwałę, której celem jest pozbawienie mocy zasady prawnej przełomowej uchwały Izby Pracy z 24 września 2025 r. OKO.press, które poznało treść szykowanej uchwały, twierdzi, że może ona zablokować wykonywanie w Polsce wyroków TSUE i ETPCz.

Publikacja: 01.12.2025 20:16

Dwie Izby SN szykują antyeuropejską uchwałę. Prawny polexit znów na horyzoncie?

Foto: PAP/Rafał Guz

Dorota Gajos-Kaniewska

Przypomnijmy, że 24 września 2025 r. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN w składzie 7 sędziów orzekła, że wyrok Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, wydany w przedmiocie skargi nadzwyczajnej, w składzie z udziałem choćby jednego tzw. neosędziego, należy uznać za nieistniejący i niebyły (sygn. akt  III PZP 1/25). Jeśli zatem do sądu trafi sprawa po uwzględnieniu w IKNiSP skargi nadzwyczajnej, to sąd ten może sam rozpoznać skargę nadzwyczajną. Uchwale nadano moc zasady prawnej, co oznacza, że staje się ona wiążąca dla wszystkich składów orzekających Sądu Najwyższego.

Ponieważ w  IKNiSP zasiadają wyłącznie neosędziowie powołani przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, ukształtowaną po 2018 r., to każdy wyrok tej Izby będzie można uznać za niebyły i nieistniejący.

Uchwałą w uchwałę - dwie izby SN zmienią zasadę prawną?

OKO.press dotarło do uchwały, która ma odwrócić skutki tej precedensowej wrześniowej uchwały. Jednak aby zmienić zasadę prawną, potrzebna jest uchwała wydana w składzie dwóch Izb. Dlatego w środę nową uchwałę mają podjąć Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W tej drugiej też są neosędziowie, a także pięciu „starych” sędziów SN. Nie wiadomo, czy ci ostatni wezmą udział w środowym posiedzeniu.

Co zapisano w projekcie uchwały?  OKO.press twierdzi, że poznało jego treść wraz z 27-stronnicowym uzasadnieniem. Cytuje taki oto fragment uchwały:  "Rzeczpospolita Polska nie umocowała sądów bądź innych organów Unii Europejskiej lub innej organizacji międzynarodowej ani do stanowienia norm regulujących organizację i funkcjonowanie krajowego wymiaru sprawiedliwości, ani do walidacji w tym zakresie norm krajowych. Wyłączna kompetencja do ich stanowienia przez konstytucyjne organy Rzeczpospolitej Polskiej należy do istoty jej suwerenności i nie podlega przekazaniu [do UE – red.] na podstawie artykułu 90 ustęp 1 Konstytucji RP”.

Drugi punkt sentencji brzmi tak: „Sąd powszechny nie jest uprawniony do uznania orzeczenia Sądu Najwyższego za niebyłe i pominięcia jego skutków”. Uchwała ma też uznawać wyroki europejskich Trybunałów za wydane poza uprawnieniami, a więc nieobowiązujące w Polsce. Za nadrzędne uważa zaś  wyroki Trybunału Konstytucyjnego.

Według serwisu, nowa zasada ma pozbawić mocy prawnej wyroki ETPCz i TSUE ws. polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz zalegalizować Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, tzw. neosędziów SN i wydane z ich udziałem wyroki oraz zalegalizować obecną Krajową Radę Sądownictwa.


