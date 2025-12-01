Aktualizacja: 01.12.2025 22:17 Publikacja: 01.12.2025 20:16
Foto: PAP/Rafał Guz
Przypomnijmy, że 24 września 2025 r. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN w składzie 7 sędziów orzekła, że wyrok Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, wydany w przedmiocie skargi nadzwyczajnej, w składzie z udziałem choćby jednego tzw. neosędziego, należy uznać za nieistniejący i niebyły (sygn. akt III PZP 1/25). Jeśli zatem do sądu trafi sprawa po uwzględnieniu w IKNiSP skargi nadzwyczajnej, to sąd ten może sam rozpoznać skargę nadzwyczajną. Uchwale nadano moc zasady prawnej, co oznacza, że staje się ona wiążąca dla wszystkich składów orzekających Sądu Najwyższego.
Ponieważ w IKNiSP zasiadają wyłącznie neosędziowie powołani przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, ukształtowaną po 2018 r., to każdy wyrok tej Izby będzie można uznać za niebyły i nieistniejący.
Czytaj więcej
Orzeczenia Izby Kontroli SN należy uznać za niebyłe – orzekła Izba Pracy SN. W efekcie sądy powsz...
OKO.press dotarło do uchwały, która ma odwrócić skutki tej precedensowej wrześniowej uchwały. Jednak aby zmienić zasadę prawną, potrzebna jest uchwała wydana w składzie dwóch Izb. Dlatego w środę nową uchwałę mają podjąć Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W tej drugiej też są neosędziowie, a także pięciu „starych” sędziów SN. Nie wiadomo, czy ci ostatni wezmą udział w środowym posiedzeniu.
Czytaj więcej
Trzyosobowy skład Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych...
Co zapisano w projekcie uchwały? OKO.press twierdzi, że poznało jego treść wraz z 27-stronnicowym uzasadnieniem. Cytuje taki oto fragment uchwały: "Rzeczpospolita Polska nie umocowała sądów bądź innych organów Unii Europejskiej lub innej organizacji międzynarodowej ani do stanowienia norm regulujących organizację i funkcjonowanie krajowego wymiaru sprawiedliwości, ani do walidacji w tym zakresie norm krajowych. Wyłączna kompetencja do ich stanowienia przez konstytucyjne organy Rzeczpospolitej Polskiej należy do istoty jej suwerenności i nie podlega przekazaniu [do UE – red.] na podstawie artykułu 90 ustęp 1 Konstytucji RP”.
Drugi punkt sentencji brzmi tak: „Sąd powszechny nie jest uprawniony do uznania orzeczenia Sądu Najwyższego za niebyłe i pominięcia jego skutków”. Uchwała ma też uznawać wyroki europejskich Trybunałów za wydane poza uprawnieniami, a więc nieobowiązujące w Polsce. Za nadrzędne uważa zaś wyroki Trybunału Konstytucyjnego.
Czytaj więcej
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie Izby Kontroli Nadzwyczajnej daje kolejny argument do kwestiono...
Według serwisu, nowa zasada ma pozbawić mocy prawnej wyroki ETPCz i TSUE ws. polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz zalegalizować Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, tzw. neosędziów SN i wydane z ich udziałem wyroki oraz zalegalizować obecną Krajową Radę Sądownictwa.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przypomnijmy, że 24 września 2025 r. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN w składzie 7 sędziów orzekła, że wyrok Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, wydany w przedmiocie skargi nadzwyczajnej, w składzie z udziałem choćby jednego tzw. neosędziego, należy uznać za nieistniejący i niebyły (sygn. akt III PZP 1/25). Jeśli zatem do sądu trafi sprawa po uwzględnieniu w IKNiSP skargi nadzwyczajnej, to sąd ten może sam rozpoznać skargę nadzwyczajną. Uchwale nadano moc zasady prawnej, co oznacza, że staje się ona wiążąca dla wszystkich składów orzekających Sądu Najwyższego.
Od 1 stycznia 2025 r. odzież i tekstylia są objęte selektywną zbiórką odpadów, więc nie powinny trafiać do pojem...
W grudniu część osób otrzyma świadczenie 800 plus wcześniej niż zwykle. ZUS wypłaci środki przed terminem, jeśli...
Do tej pory Wigilia dla wielu pracowników była walką z czasem, ponieważ poranne godziny zajmowała im praca zawod...
W grudniu seniorów czekają duże zmiany w terminach wypłat emerytur. Harmonogram zmieni się nie tylko ze względu...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Płaca minimalna w Polsce wzrośnie od 1 stycznia 2026 roku. Zmiana ta wpłynie nie tylko na wynagrodzenie wielu os...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas