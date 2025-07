Sprawa dotyczy byłej pracownicy Katholische Schwangerschaftsberatung, czyli organizacji Kościoła katolickiego w Niemczech, które zapewnia m.in. doradztwo kobietom w ciąży, w tym w zakresie aborcji.

Jego pracownicy nie muszą być katolikami, lecz podlegają szczególnym warunkom zatrudnienia Kościoła katolickiego. Jak przypomniano w komunikacie TSUE, jeśli chodzi o pracowników katolickich, wystąpienie z Kościoła katolickiego jest uważane za poważne naruszenie obowiązku lojalności w stosunku do pracodawcy i może prowadzić do zwolnienia z pracy. Jest to jedno z najpoważniejszych przestępstw przeciwko wierze i jedności Kościoła katolickiego.

W 2019 r. Katholische Schwangerschaftsberatung zwolniło z pracy jedną ze swoich doradczyń, która wystąpiła z Kościoła katolickiego i odmówiła ponownego przystąpienia do niego. Kobieta skutecznie zaskarżyła zwolnienie z pracy przed sądami pracy niższej instancji w Niemczech. Organizacja wniosła apelację do federalnego sądu pracy. Ten zwrócił się do TSUE z pytaniem, czy w tej sytuacji zwolnienie stanowiło dopuszczalne odmienne traktowanie w kontekście dyrektywy w sprawie równego traktowania. W szczególności chodzi o wykładnię odstępstw przewidzianych w dyrektywie w odniesieniu do wymogów zawodowych.

Rzecznik generalna TSUE: nieprzerwana przynależność do kościoła to nie podstawowy wymóg zawodowy

W przedstawionej dziś opinii, rzeczniczka generalna Laila Medina stwierdziła, że zwolnienie pracownika przez organizację wyznaniową z powodu jego decyzji o wystąpieniu z określonego kościoła nie może, w przypadku takim jak w opisywanej sprawie, być uzasadnione na podstawie przepisu dyrektywy w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, który zezwala, pod pewnymi warunkami, na odmienne traktowanie ze względu na religię w odniesieniu do działalności zawodowej w kościołach i organizacjach wyznaniowych.