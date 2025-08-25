Aktualizacja: 27.08.2025 13:27 Publikacja: 25.08.2025 17:59
Weto prezydenta Karola Nawrockiego (na zdjęciu) ogranicza w czasie przepisy specustawy, która legalizowała pobyt w Polsce nie tylko uchodźców, ale też wszystkich migrantów z Ukrainy.
Foto: PAP/Wojtek Jargiło
Błędem jest redukowanie weta prezydenta Nawrockiego do ustawy przedłużającej rozwiązania prawne dla Ukraińców tylko do kwestii świadczeń z programu 800+. Gdyby tak było, ofiarami byłoby „tylko” kilkadziesiąt tysięcy ukraińskich rodzin, którym od października przestano by wypłacać świadczenie. Z pewnością byłoby to z perspektywy tych ludzi niegodziwe: są w Polsce od lat, tu wychowują dzieci, często są na ścieżce udanej integracji, to też często żony żołnierzy walczących na froncie. Zaprzestanie wypłacania im 800+ wepchnęłoby tych ludzi w strefę społecznego upośledzenia, a może nawet w ubóstwo. I trudno by to było wytłumaczyć zarówno samym Ukraińcom, jak i wielu naszym sojusznikom na Zachodzie, gdzie jak dotąd w kwestii wspierania Ukraińców mamy opinię wzorcową.
Problem niestety jest dużo głębszy, bo może dotykać ponad połowy mieszkających nad Wisłą Ukraińców, tych, którzy przybyli tu przed wojną (uchodźców chronią przepisy europejskie). I w nie mniejszym stopniu polskiego rynku pracy. Weto prezydenta ogranicza bowiem w czasie przepisy specustawy, która legalizowała pobyt w Polsce nie tylko uchodźców, ale też wszystkich migrantów z Ukrainy. Rząd w swoim projekcie przedłużał obowiązywanie tego rozwiązania do marca 2026 r. Dzięki tym przepisom, każda Ukrainka, każdy Ukrainiec mogli w Polsce legalnie pracować bez odpowiednich zgód, tylko po powiadomieniu określonego urzędu przez pracodawcę. Mogli też pobierać świadczenia.
Foto: Tomasz Sitarski
Weto prezydenta Nawrockiego odbiera im te przywileje. Od dzisiaj muszą się ustawić w kolejkach do urzędów wojewódzkich, legalizować swój pobyt, a ich firmy muszą w te pędy zdobywać pozwolenie na pracę. Sęk w tym, że w przypadku nawet miliona ludzi, sprawa jest niewykonalna. Już teraz w urzędach wojewódzkich czeka się na załatwienie takich spraw miesiącami, a nawet latami. Wielu z nich wyjedzie, część podejmie pracę w szarej strefie, znakomita większość utraci świadczenia. Kto na tym skorzysta? Inne kraje poszukujące dobrze wykształconych i pracowitych ludzi.
Czytaj więcej
Podczas gdy kandydaci do pracy narzekają na mniejszy wybór i słabą jakość ofert pracy, pracodawcy...
Wyjście z zapowiedzianego kryzysu jest tylko jedno. Musi szybko powstać nowa ustawa, która naprawi spodziewany chaos. Może wyjść z Kancelarii Prezydenta, może wyjść z rządu. Nie ma to znaczenia. Bo na cienkiej nitce wisi nie tylko los około miliona ludzi, ale również równowaga polskiego rynku pracy, stosunki z sąsiadami, nasza reputacja i ciągłość działania tysięcy polskich firm. Źle zrobił prezydent, że przyczynił się do chaosu, ale obowiązek naprawy problemu spoczywa również na rządzie. A zatem do roboty, pracownicy jednej i drugiej kancelarii. Ludzka godność i godność ludzkiej pracy nie mogą być przedmiotem brudnej gry w polityce.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Błędem jest redukowanie weta prezydenta Nawrockiego do ustawy przedłużającej rozwiązania prawne dla Ukraińców tylko do kwestii świadczeń z programu 800+. Gdyby tak było, ofiarami byłoby „tylko” kilkadziesiąt tysięcy ukraińskich rodzin, którym od października przestano by wypłacać świadczenie. Z pewnością byłoby to z perspektywy tych ludzi niegodziwe: są w Polsce od lat, tu wychowują dzieci, często są na ścieżce udanej integracji, to też często żony żołnierzy walczących na froncie. Zaprzestanie wypłacania im 800+ wepchnęłoby tych ludzi w strefę społecznego upośledzenia, a może nawet w ubóstwo. I trudno by to było wytłumaczyć zarówno samym Ukraińcom, jak i wielu naszym sojusznikom na Zachodzie, gdzie jak dotąd w kwestii wspierania Ukraińców mamy opinię wzorcową.
To wyjątkowo ciekawe, że Karol Nawrocki zwołał Radę Gabinetową już w pierwszym miesiącu swojej prezydentury, dok...
Właśnie minęło święto narodowe Ukrainy przypadające 24 sierpnia, kiedy to w 1991 roku Rada Najwyższa Socjalistyc...
W kwestii wojny w Ukrainie jesteśmy niczym sienkiewiczowski Zagłoba, krzyczący „do boju!” i sięgający po kufel p...
Decyzje prezydenta i awantura medialna w wykonaniu jego rzecznika mogą być początkiem tragicznej reakcji łańcuch...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Cztery weta i zapowiedzi kolejnych, żądania konsultowania z nim ustaw i polityki rządu to sygnał, że Karol Nawro...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas