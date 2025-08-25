Rzeczpospolita
Bogusław Chrabota: Zła decyzja prezydenta w sprawie 800+. Karol Nawrocki wywrócił system

Nieumieszczenie w uchwalonej przez Sejm ustawie zapisu o obowiązku pracy Ukraińców, którzy chcą otrzymać 800+ na swoje dzieci spowodowało, że Karol Nawrocki wywrócił cały system. Może to mieć katastrofalne skutki dla rynku pracy, tysięcy polskich firm, jak i relacji z naszymi sąsiadami. Możliwe, że utracimy setki tysięcy pracowników.

Publikacja: 25.08.2025 17:59

Weto prezydenta Karola Nawrockiego (na zdjęciu) ogranicza w czasie przepisy specustawy, która legalizowała pobyt w Polsce nie tylko uchodźców, ale też wszystkich migrantów z Ukrainy.

Bogusław Chrabota

Błędem jest redukowanie weta prezydenta Nawrockiego do ustawy przedłużającej rozwiązania prawne dla Ukraińców tylko do kwestii świadczeń z programu 800+. Gdyby tak było, ofiarami byłoby „tylko” kilkadziesiąt tysięcy ukraińskich rodzin, którym od października przestano by wypłacać świadczenie. Z pewnością byłoby to z perspektywy tych ludzi niegodziwe: są w Polsce od lat, tu wychowują dzieci, często są na ścieżce udanej integracji, to też często żony żołnierzy walczących na froncie. Zaprzestanie wypłacania im 800+ wepchnęłoby tych ludzi w strefę społecznego upośledzenia, a może nawet w ubóstwo. I trudno by to było wytłumaczyć zarówno samym Ukraińcom, jak i wielu naszym sojusznikom na Zachodzie, gdzie jak dotąd w kwestii wspierania Ukraińców mamy opinię wzorcową.

Na czym polega problem z prezydenckim wetem?

Problem niestety jest dużo głębszy, bo może dotykać ponad połowy mieszkających nad Wisłą Ukraińców, tych, którzy przybyli tu przed wojną (uchodźców chronią przepisy europejskie). I w nie mniejszym stopniu polskiego rynku pracy. Weto prezydenta ogranicza bowiem w czasie przepisy specustawy, która legalizowała pobyt w Polsce nie tylko uchodźców, ale też wszystkich migrantów z Ukrainy. Rząd w swoim projekcie przedłużał obowiązywanie tego rozwiązania do marca 2026 r. Dzięki tym przepisom, każda Ukrainka, każdy Ukrainiec mogli w Polsce legalnie pracować bez odpowiednich zgód, tylko po powiadomieniu określonego urzędu przez pracodawcę. Mogli też pobierać świadczenia.

Jakie uprawnienia stracą Ukraińcy?

Weto prezydenta Nawrockiego odbiera im te przywileje. Od dzisiaj muszą się ustawić w kolejkach do urzędów wojewódzkich, legalizować swój pobyt, a ich firmy muszą w te pędy zdobywać pozwolenie na pracę. Sęk w tym, że w przypadku nawet miliona ludzi, sprawa jest niewykonalna. Już teraz w urzędach wojewódzkich czeka się na załatwienie takich spraw miesiącami, a nawet latami. Wielu z nich wyjedzie, część podejmie pracę w szarej strefie, znakomita większość utraci świadczenia. Kto na tym skorzysta? Inne kraje poszukujące dobrze wykształconych i pracowitych ludzi.

Wyjście z zapowiedzianego kryzysu jest tylko jedno. Musi szybko powstać nowa ustawa, która naprawi spodziewany chaos. Może wyjść z Kancelarii Prezydenta, może wyjść z rządu. Nie ma to znaczenia. Bo na cienkiej nitce wisi nie tylko los około miliona ludzi, ale również równowaga polskiego rynku pracy, stosunki z sąsiadami, nasza reputacja i ciągłość działania tysięcy polskich firm. Źle zrobił prezydent, że przyczynił się do chaosu, ale obowiązek naprawy problemu spoczywa również na rządzie. A zatem do roboty, pracownicy jednej i drugiej kancelarii. Ludzka godność i godność ludzkiej pracy nie mogą być przedmiotem brudnej gry w polityce.

 

Źródło: rp.pl

