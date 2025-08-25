Palestyńczycy podali, że ofiary na czwartym piętrze szpitala Nasser w Chan Junis zginęły w wyniku podwójnego ostrzału. Najpierw uderzył jeden pocisk, a chwilę później, już po przybyciu na miejsce ekip ratunkowych, kolejny.

Reklama Reklama

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, przedstawiające moment uderzenia drugiego pocisku. Na jednym z nich widać grupę ratowników pracujących na zewnątrz uszkodzonego budynku – po chwili dochodzi do eksplozji. Inny materiał pokazuje lekarza, prezentującego zakrwawione ubranie. Poza kadrem następuje silna eksplozja, filmowane miejsce zasnuwa się dymem, a jedna ranna osoba czołga się w stronę szpitala.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Izrael zbombardował szpital w Strefie Gazy We wtorek izraelskie wojsko przeprowadziło nalot na Strefę Gazy. Jedna z bomb uderzyła w szpital...

Wojsko izraelskie nie odpowiedziało na pytania agencji AP dotyczące ataku.

Wśród śmiertelnych ofiar ataku byli dziennikarze. Jak informuje Reuters, jeden z nich pracował dla tej agencji. Najnowsze doniesienia mówią, że zginęło pięcioro pracowników mediów. Według Al-Dżaziry, to współpracownicy tej stacji, agencji Reutera, sieci NBC oraz Associated Press. AP potwierdziła informację o śmierci Mariam Daggi, 33-letniej dziennikarki, pracowała jako freelancerka dla AP i innych mediów od początku wojny w Strefie Gazy.