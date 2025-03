Izrael rozpoczął operację odwetową w Strefie Gazy po ataku Hamasu na swoje terytorium 7 października 2023 roku. W ataku Hamasu na Izrael zginęło ok. 1 200 osób, a ok. 250 zostało uprowadzonych przez napastników do Strefy Gazy. Izrael odpowiedział na atak operacją wojskową w Strefie Gazy, w czasie której praktycznie cała enklawa została obrócona w gruzy, a 2,3 mln Palestyńczyków musiało uciekać ze swoich domów.

Dlaczego Izrael zbombardował Szpital Nasera w Chan Junis?

19 stycznia walki w Strefie Gazy ustały po przyjęciu przez Hamas i Izrael wynegocjowanej przy mediacji Egiptu, Kataru oraz przy udziale USA umowy o zawieszeniu broni. Umowa przewidywała, że zawieszenie broni będzie realizowane etapami – doszło jednak do impasu w negocjacjach na temat drugiej fazy tego porozumienia. W efekcie Izrael oskarżył Hamas o odrzucanie wszystkich propozycji i wznowił ataki na Strefę Gazy. Wywołało to protesty w Izraelu, związane z obawami o los zakładników, którzy nadal pozostają w rękach Hamasu. Hamas oskarżył Izrael, że jego działania zagrażają zdrowiu i życiu zakładników.

W niedzielę izraelskie bomby spadły na oddział chirurgii Szpitala Nasera w Chan Junis, największego szpitala w południowej części Strefy Gazy. W ataku zginęło pięć osób. Wśród ofiar miał być członek biura politycznego Hamasu, Ismail Barhoum. Barhoum miał być pacjentem szpitala w związku z obrażeniami, jakich doznał w czasie jednego z wcześniejszych ataków.

Minister obrony Izraela, Izrael Kac, potwierdził, że to Barhoum był celem ataku. Armia izraelska zapewnia, że atak na szpital poprzedziło rozpoznanie wywiadowcze, a do uderzenia wykorzystano amunicję precyzyjną, by zminimalizować straty wśród osób postronnych. Izrael oskarża Hamas o wykorzystywanie obiektów cywilnych, takich jak szkoły i szpitale, jako miejsc schronienia dla bojowników. Hamas zaprzecza tym oskarżeniom. Szpital Nasera był już w przeszłości celem ataków Izraela.