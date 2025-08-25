Homo sapiens krzyżowali się z neandertalczykami dużo wcześniej niż sądzono. Nowe wyniki badań

Badaniami w tym temacie kierowali prof. Israel Hershkovitz z Wydziału Medycyny i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Tel Awiwie oraz Anne Dambricourt-Malassé z Francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych. Wyniki prac opublikowano we francuskojęzycznym, recenzowanym czasopiśmie naukowym „L'Anthropologie”.

Naukowcy ponownie zbadali kości dziecka sprzed ok. 140 tys. lat

Archeolodzy odkryli wspomniane kości dziecka w jaskini Skhul na Górze Karmel w północnym Izraelu już ok. 90 lat temu. Jednak wówczas stwierdzili, że skamieniałość ta licząca ok. 140 tys. lat, nie należała ani do Homo sapiens, ani do neandertalczyka, uznali ją więc za odrębny gatunek, rodzimy dla tego obszaru.

Niedawno jednak naukowcy ponownie zbadali szczątki. Wykorzystali do tego nowoczesne techniki. W pierwszej kolejności w Instytucie Antropologii Rodziny Shmunis na Uniwersytecie w Tel Awiwie zeskanowali czaszkę i szczękę za pomocą technologii mikrotomografii komputerowej, a następnie na podstawie skanów stworzyli ich dokładny model trójwymiarowy. Dzięki niemu przeprowadzili złożoną analizę morfologiczną struktur anatomicznych, co pozwoliło im przyjrzeć się wielu drobnym szczegółom, takim jak budowa ucha wewnętrznego, których nie dało się dostrzec na skamieniałych kościach. Następnie badacze mogli porównać je z różnymi populacjami człowiekowatych. To jednak nie wszystko. Naukowcy stworzyli również dokładną, trójwymiarową rekonstrukcję wnętrza czaszki, dzięki której mogli zbadać strukturę naczyń krwionośnych otaczających mózg.

Badacze porównali następnie znane cechy Homo sapiens i neandertalczyka widoczne w czaszce dziecka. Wykazali, że pod względem swojego ogólnego kształtu, a zwłaszcza krzywizny sklepienia, przypomina ona czaszkę Homo sapiens. Z kolei jej wewnątrzczaszkowy układ krwionośny, żuchwa i struktura ucha wewnętrznego są typowe dla neandertalczyków. W efekcie stwierdzili, że dziecko, którego szczątki zbadali, mogło być wynikiem krzyżowania się Homo sapiens z neandertalczykiem.