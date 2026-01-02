Rzeczpospolita
Wybory w Izraelu, USA i na Węgrzech. Igrzyska i mundial. Co nas czeka w 2026 roku?

Po raz pierwszy od trzech lat w Polsce nie odbędą się w tym roku żadne wybory na szczeblu krajowym. Oczy świata będą skierowane m.in. na Węgry, Izrael, Stany Zjednoczone i Brazylię. Poza wydarzeniami politycznymi, czekają nas również ważne wydarzenia sportowe - piłkarski mundial i zimowe igrzyska. Co jeszcze wydarzy się w 2026 roku?

Publikacja: 02.01.2026 14:02

Wybory w Izraelu, USA i na Węgrzech. Igrzyska i mundial. Co nas czeka w 2026 roku?

Foto: Reuters/Yves Herman, Jonathan Ernst, Adriano Machado, Hannah Mckay

Przemysław Malinowski

W 2026 roku ponad 40 państw, reprezentujących łączną populację 1,6 miliarda ludzi, przeprowadzi wybory na szczeblu krajowym. Te głosowania – obejmujące wybory powszechne, prezydenckie i parlamentarne – ukształtują sposób sprawowania władzy dla niemal jednej piątej ludności świata. 

W tym roku czekają nas również ważne wydarzenia sportowe. 6 lutego we Włoszech rozpoczną się XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie, a 11 czerwca mistrzostwa świata w piłce nożnej, których gospodarzami będą Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone.

Co jeszcze nas czeka w 2026 roku?

Styczeń

Bułgaria wchodzi do strefy euro

Od 1 stycznia 2026 roku Bułgaria oficjalnie przyjmie euro jako swoją walutę. Jednocześnie kraj od listopada pogrążony jest w poważnym kryzysie politycznym, który wybuchł po dymisji rządu w następstwie masowych protestów ulicznych przeciwko korupcji i wpływom oligarchów.

Wybory prezydenckie zaplanowano już na 8 listopada, a w celu przełamania impasu politycznego spodziewane są także przedterminowe wybory parlamentarne.

USA wycofują się z WHO

W styczniu 2025 roku Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze wycofujące Stany Zjednoczone ze Światowej Organizacji Zdrowia. Decyzja Trumpa oznacza, że USA opuszczą WHO w ciągu 12 miesięcy i wstrzymają wszelkie płatności na rzecz tej organizacji. 

Mistrzostwa Europy w futsalu

Łotwa, Litwa i Słowenia będą gospodarzami mistrzostw Europy w futsalu. Polacy w fazie grupowej zmierzą się z Węgrami, Włochami i Portugalią. 

Luty

Wybory w Bangladeszu

Masowe protesty w Bangladeszu z połowy 2024 roku doprowadziły do odsunięcia od władzy premier Hasiny Wajed, która rządziła krajem przed 15 lat. Protesty w Bangladeszu rozpoczęły się jako pokojowy sprzeciw studentów przeciwko systemowi kwot przy obsadzaniu urzędów publicznych. Wyborcy zdecydują o planie reform mającym ograniczyć władzę wykonawczą, wzmocnić sądownictwo oraz uniezależnić organy ścigania od politycznych nacisków.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Od 6 do 22 lutego Mediolan i Cortina d’Ampezzo będą gospodarzami XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Sportowcy będą rywalizować o 116 medali w 16 dyscyplinach. Do programu igrzysk po raz pierwszy włączono skialpinizm. 

Cztery lata temu Polska w Pekinie zdobyła jeden medal – po brązowy krążek sięgnął na skoczni normalnej Dawid Kubacki.

Foto: REUTERS/Claudia Greco

Koniec traktatu New START

W lutym wygasa traktat New Start, który został podpisany przez Stany Zjednoczone i Rosję w 2011 roku. Umowa ograniczała liczbę głowic jądrowych, które mogły posiadać oba państwa. Każda ze stron była też upoważniona do przeprowadzenia do 18 inspekcji rocznie w celu kontrolowania realizacji ograniczeń.

Artemis II

W lutym tego roku astronauci NASA mają wyruszyć w okolice Księżyca w ramach misji Artemis II. W skład załogi wchodzą Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen oraz Christina Koch. Samo lądowanie ma być celem misji Artemis III. 

Marzec

Wybory w Nepalu

Zbliżające się wybory w Nepalu są w dużej mierze konsekwencją protestów prowadzonych przez pokolenie Z we wrześniu 2025 roku, które doprowadziły do obalenia premiera KP Sharmy Oliego w związku z zarzutami korupcji i niezadowoleniem z sytuacji gospodarczej. Wielu uczestników tych protestów zaangażowało się następnie w kampanie na rzecz rejestracji wyborców, podkreślając, że nepalska młodzież ma dziś realną szansę przełożyć swój ruch społeczny na wpływ polityczny i współdecydować o przyszłości kraju.

Ceremonia wręczenia Oscarów

16 marca w Dolby Theatre w Los Angeles odbędzie się 98. ceremonia wręczenia Oscarów. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła w grudniu tzw. krótkie listy oscarowe – w tym roku aż w 12 kategoriach. W każdej z nich znalazło się od 10 do 20 pozycji. Na krótkich listach znalazły się filmy i artyści, którzy będą walczyć o oscarowe nominacje.

Kwiecień

Wybory parlamentarne na Węgrzech

W kwietniu na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne, w których obywatele rozstrzygną, czy rządzący od 2010 roku premier Viktor Orban oraz jego partia Fidesz utrzymają władzę. Orban, najdłużej urzędujący szef rządu w Unii Europejskiej, stanie w wyborczym starciu z Peterem Magyarem – byłym działaczem Fideszu, który obecnie stoi na czele największej siły opozycyjnej, partii TISZA.

Maj

Konkurs Eurowizji w Austrii

W maju Austria będzie gospodarzem 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Bojkot wydarzenia ogłosiło kilka państw w związku z brakiem wykluczenia z konkursu reprezentacji Izraela. Swój udział potwierdziła Polska.

Wybory w Kolumbii

Kolumbijczycy wybiorą nowego prezydenta, ponieważ kadencja urzędującego Gustavo Petro dobiega końca, a konstytucja uniemożliwia mu ubieganie się o reelekcję. Kandydat obozu rządzącego, Iván Cepeda z koalicji Historyczny Pakt, zmierzy się z centrowym Sergio Fajardo oraz prawicowym Abelardem de la Espriellą.

Czerwiec

Mistrzostwa świata w piłce nożnej

11 czerwca na stadionie w Meksyku rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata, w których po raz pierwszy uczestniczyć będzie 48 reprezentacji. Mecze będą rozgrywane w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Polska nie zapewniła sobie jeszcze udziału w turnieju, w marcu rozegra mecze barażowe. W przypadku awansu Polska trafi do grupy z Holandią, Japonią i Tunezją. 

Prezydent USA Donald Trump i prezydent FIFA Gianni Infantino

Prezydent USA Donald Trump i prezydent FIFA Gianni Infantino

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Wybory w Etiopii

Oczekuje się, że Partia Dobrobytu premiera Abiya Ahmeda będzie dążyć do utrzymania większości parlamentarnej w warunkach trwającej niestabilności regionalnej.

Lipiec

Szczyt NATO w Turcji

Odbędzie się w Ankarze w Turcji i skoncentruje się na przyszłości Sojuszu oraz bezpieczeństwie Europy po wojnie w Ukrainie.

250. rocznica niepodległości USA

W lipcu USA będą świętować 250. rocznicę przyjęcia Deklaracji Niepodległości. Prezydent Donald Trump zapowiedział zorganizowanie najhuczniejszych obchodów w historii kraju, a ich kulminację zaplanowano na 4 lipca. 

Sierpień

Całkowite zaćmienie Słońca

To jedno z najbardziej oczekiwanych zjawisk na niebie w 2026 roku. Księżyc całkowicie zasłoni Słońce na 2 minuty i 18 sekund. Zjawisko to oglądać będzie można ze wschodniej Grenlandii, zachodniej Islandii i północnej Hiszpanii. W pozostałej części Europy, w tym także w naszym kraju, widoczne będzie jako bardzo głębokie zaćmienie częściowe, natomiast w Ameryce Północnej jako niewielkie częściowe zaćmienie.

Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet

21 sierpnia polskie siatkarki rozpoczną rywalizację na mistrzostwach Europy. Turniej będzie organizowany przez Turcję, Czechy, Szwecję i Azerbjedżan, a polskie zawodniczki w fazie grupowej zmierzą się z Turcją, Łotwą, Niemcami, Słowenią i Węgrami.  

Wrzesień

Wybory w Szwecji

13 września Szwedzi wybiorą 349 członków Riksdagu. W wyniku wyborów w 2022 roku doszło do utworzenia centroprawicowego rządu pod przewodnictwem premiera Ulfa Kristerssona z Umiarkowanej Partii Koalicyjnej. 

Na koniec 2025 roku sondaże wskazywały na wyrównaną rywalizację między rządzącymi partiami a blokiem opozycyjnych Socjaldemokratów i Zielonych. Główne tematy kampanii obejmują pobudzenie gospodarki poprzez obniżki podatków i zachęty dla przedsiębiorstw, wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego przez ostrzejsze działania policji i deportacje oraz dyscyplinę fiskalną w obliczu zobowiązań Szwecji wobec NATO i rosnących wydatków na obronność.

Październik

Wybory w Brazylii

W październiku Brazylijczycy wybiorą prezydenta, parlament oraz władze stanowe w warunkach niepewności gospodarczej, rosnącej przestępczości i napiętych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva będzie ubiegał się o reelekcję, a wśród jego rywali znajdzie się m.in. Flávio Bolsonaro, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Wynik głosowania może znacząco wpłynąć na kierunek brazylijskiej polityki wewnętrznej w obszarze gospodarki i bezpieczeństwa, przeformułować relacje z USA oraz sprawić, że będą to jedne z najważniejszych wyborów w Ameryce Łacińskiej.

Luiz Inacio Lula da Silva

Luiz Inacio Lula da Silva

Foto: REUTERS/Adriano Machado

Wybory w Izraelu

O ile nie zostaną rozpisane wcześniej, wybory te zdecydują o przyszłości rządu premiera Beniamina Netanjahu po latach konfliktów regionalnych. Sondaże przeprowadzane w 2025 roku wskazywały, że gdyby teraz doszło do głosowania, władzę straciłby rządzący premier. Powodem odsunięcia się wyborców od Netanjahu było niezadowolenie z powodu kontynuowania przez Izrael wojny w Strefie Gazy.

Wybory w Danii

Po tym, jak socjaldemokratka Mette Frederiksen po raz pierwszy od 1938 roku przegrała w Kopenhadze, jej partia stanie teraz przed ogólnokrajowym głosowaniem.

Analitycy oceniają, że twarde stanowisko Frederiksen w sprawie imigracji nie przyniosło oczekiwanych efektów. Sondaże wskazują, że premier, sprawująca urząd od 2019 roku, może utracić władzę, a koalicja rządząca, obejmująca partie od centrolewicy po centroprawicę, wydaje się coraz bardziej krucha.

Duże zaniepokojenie w Danii budzi również kwestia integralności terytorialnej kraju. Donald Trump ponownie podkreślił swoje ekspansjonistyczne zamiary wobec Grenlandii, autonomicznego terytorium Królestwa Danii.

Wybory powinny odbyć się przed październikiem 2026 roku, choć dokładna data nie została jeszcze ustalona.

Listopad

Wybory śródokresowe w USA

Amerykanie wybiorą wszystkich członków Izby Reprezentantów oraz jedną trzecią Senatu. Głosowanie to będzie formą referendum nad drugą kadencją administracji Donalda Trumpa, z możliwością powstania rządu podzielonego, jeśli Demokraci odzyskają większość w Izbie.

Jeżeli Demokraci przejmą kontrolę w Izbie Reprezentantów, prezydenta Trumpa i jego administrację czekają dochodzenia i utrudnienia w zatwierdzaniu proponowanych przez niego nominacji oraz ustaw. 

Szczyt klimatyczny COP31 (9–20 listopada)

Współorganizowany przez Australię i Turcję, będzie kluczowym momentem dla globalnych negocjacji dotyczących finansowania działań klimatycznych i celów redukcji emisji 

Grudzień

Wybory w Sudanie

22 grudnia w Sudanie odbędą się pierwsze od uzyskania niepodległości w 2011 roku wybory powszechne. Głosowanie ma zakończyć przedłużający się okres przejściowy i ustanowić w pełni wybrane władze państwowe, w tym stanowisko prezydenta i członków parlamentu.

