Aktualizacja: 02.01.2026 15:09 Publikacja: 02.01.2026 14:02
Foto: Reuters/Yves Herman, Jonathan Ernst, Adriano Machado, Hannah Mckay
W 2026 roku ponad 40 państw, reprezentujących łączną populację 1,6 miliarda ludzi, przeprowadzi wybory na szczeblu krajowym. Te głosowania – obejmujące wybory powszechne, prezydenckie i parlamentarne – ukształtują sposób sprawowania władzy dla niemal jednej piątej ludności świata.
W tym roku czekają nas również ważne wydarzenia sportowe. 6 lutego we Włoszech rozpoczną się XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie, a 11 czerwca mistrzostwa świata w piłce nożnej, których gospodarzami będą Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone.
Co jeszcze nas czeka w 2026 roku?
Bułgaria wchodzi do strefy euro
Od 1 stycznia 2026 roku Bułgaria oficjalnie przyjmie euro jako swoją walutę. Jednocześnie kraj od listopada pogrążony jest w poważnym kryzysie politycznym, który wybuchł po dymisji rządu w następstwie masowych protestów ulicznych przeciwko korupcji i wpływom oligarchów.
Wybory prezydenckie zaplanowano już na 8 listopada, a w celu przełamania impasu politycznego spodziewane są także przedterminowe wybory parlamentarne.
USA wycofują się z WHO
W styczniu 2025 roku Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze wycofujące Stany Zjednoczone ze Światowej Organizacji Zdrowia. Decyzja Trumpa oznacza, że USA opuszczą WHO w ciągu 12 miesięcy i wstrzymają wszelkie płatności na rzecz tej organizacji.
Czytaj więcej
Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze wycofujące Stany Zjednoczone ze Światowej Organiz...
Mistrzostwa Europy w futsalu
Łotwa, Litwa i Słowenia będą gospodarzami mistrzostw Europy w futsalu. Polacy w fazie grupowej zmierzą się z Węgrami, Włochami i Portugalią.
Wybory w Bangladeszu
Masowe protesty w Bangladeszu z połowy 2024 roku doprowadziły do odsunięcia od władzy premier Hasiny Wajed, która rządziła krajem przed 15 lat. Protesty w Bangladeszu rozpoczęły się jako pokojowy sprzeciw studentów przeciwko systemowi kwot przy obsadzaniu urzędów publicznych. Wyborcy zdecydują o planie reform mającym ograniczyć władzę wykonawczą, wzmocnić sądownictwo oraz uniezależnić organy ścigania od politycznych nacisków.
Zimowe Igrzyska Olimpijskie
Od 6 do 22 lutego Mediolan i Cortina d’Ampezzo będą gospodarzami XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Sportowcy będą rywalizować o 116 medali w 16 dyscyplinach. Do programu igrzysk po raz pierwszy włączono skialpinizm.
Cztery lata temu Polska w Pekinie zdobyła jeden medal – po brązowy krążek sięgnął na skoczni normalnej Dawid Kubacki.
Foto: REUTERS/Claudia Greco
Koniec traktatu New START
W lutym wygasa traktat New Start, który został podpisany przez Stany Zjednoczone i Rosję w 2011 roku. Umowa ograniczała liczbę głowic jądrowych, które mogły posiadać oba państwa. Każda ze stron była też upoważniona do przeprowadzenia do 18 inspekcji rocznie w celu kontrolowania realizacji ograniczeń.
Artemis II
W lutym tego roku astronauci NASA mają wyruszyć w okolice Księżyca w ramach misji Artemis II. W skład załogi wchodzą Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen oraz Christina Koch. Samo lądowanie ma być celem misji Artemis III.
Wybory w Nepalu
Zbliżające się wybory w Nepalu są w dużej mierze konsekwencją protestów prowadzonych przez pokolenie Z we wrześniu 2025 roku, które doprowadziły do obalenia premiera KP Sharmy Oliego w związku z zarzutami korupcji i niezadowoleniem z sytuacji gospodarczej. Wielu uczestników tych protestów zaangażowało się następnie w kampanie na rzecz rejestracji wyborców, podkreślając, że nepalska młodzież ma dziś realną szansę przełożyć swój ruch społeczny na wpływ polityczny i współdecydować o przyszłości kraju.
Ceremonia wręczenia Oscarów
16 marca w Dolby Theatre w Los Angeles odbędzie się 98. ceremonia wręczenia Oscarów. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła w grudniu tzw. krótkie listy oscarowe – w tym roku aż w 12 kategoriach. W każdej z nich znalazło się od 10 do 20 pozycji. Na krótkich listach znalazły się filmy i artyści, którzy będą walczyć o oscarowe nominacje.
Czytaj więcej
Szansę na nominację do Oscara ma Łukasz Żal za zdjęcia do „Hamnet”. „Franz Kafka” Agnieszki Holla...
Wybory parlamentarne na Węgrzech
W kwietniu na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne, w których obywatele rozstrzygną, czy rządzący od 2010 roku premier Viktor Orban oraz jego partia Fidesz utrzymają władzę. Orban, najdłużej urzędujący szef rządu w Unii Europejskiej, stanie w wyborczym starciu z Peterem Magyarem – byłym działaczem Fideszu, który obecnie stoi na czele największej siły opozycyjnej, partii TISZA.
Czytaj więcej
Premier Węgier Viktor Orbán chwilowo poprawił swoje notowania sondażowe dzięki kosztownemu dodatk...
Konkurs Eurowizji w Austrii
W maju Austria będzie gospodarzem 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Bojkot wydarzenia ogłosiło kilka państw w związku z brakiem wykluczenia z konkursu reprezentacji Izraela. Swój udział potwierdziła Polska.
Wybory w Kolumbii
Kolumbijczycy wybiorą nowego prezydenta, ponieważ kadencja urzędującego Gustavo Petro dobiega końca, a konstytucja uniemożliwia mu ubieganie się o reelekcję. Kandydat obozu rządzącego, Iván Cepeda z koalicji Historyczny Pakt, zmierzy się z centrowym Sergio Fajardo oraz prawicowym Abelardem de la Espriellą.
Mistrzostwa świata w piłce nożnej
11 czerwca na stadionie w Meksyku rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata, w których po raz pierwszy uczestniczyć będzie 48 reprezentacji. Mecze będą rozgrywane w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Polska nie zapewniła sobie jeszcze udziału w turnieju, w marcu rozegra mecze barażowe. W przypadku awansu Polska trafi do grupy z Holandią, Japonią i Tunezją.
Prezydent USA Donald Trump i prezydent FIFA Gianni Infantino
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Wybory w Etiopii
Oczekuje się, że Partia Dobrobytu premiera Abiya Ahmeda będzie dążyć do utrzymania większości parlamentarnej w warunkach trwającej niestabilności regionalnej.
Szczyt NATO w Turcji
Odbędzie się w Ankarze w Turcji i skoncentruje się na przyszłości Sojuszu oraz bezpieczeństwie Europy po wojnie w Ukrainie.
250. rocznica niepodległości USA
W lipcu USA będą świętować 250. rocznicę przyjęcia Deklaracji Niepodległości. Prezydent Donald Trump zapowiedział zorganizowanie najhuczniejszych obchodów w historii kraju, a ich kulminację zaplanowano na 4 lipca.
Całkowite zaćmienie Słońca
To jedno z najbardziej oczekiwanych zjawisk na niebie w 2026 roku. Księżyc całkowicie zasłoni Słońce na 2 minuty i 18 sekund. Zjawisko to oglądać będzie można ze wschodniej Grenlandii, zachodniej Islandii i północnej Hiszpanii. W pozostałej części Europy, w tym także w naszym kraju, widoczne będzie jako bardzo głębokie zaćmienie częściowe, natomiast w Ameryce Północnej jako niewielkie częściowe zaćmienie.
Czytaj więcej
Miłośnicy obserwacji astronomicznych z niecierpliwością oczekują nowego roku, w którym podziwiać...
Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet
21 sierpnia polskie siatkarki rozpoczną rywalizację na mistrzostwach Europy. Turniej będzie organizowany przez Turcję, Czechy, Szwecję i Azerbjedżan, a polskie zawodniczki w fazie grupowej zmierzą się z Turcją, Łotwą, Niemcami, Słowenią i Węgrami.
Wybory w Szwecji
13 września Szwedzi wybiorą 349 członków Riksdagu. W wyniku wyborów w 2022 roku doszło do utworzenia centroprawicowego rządu pod przewodnictwem premiera Ulfa Kristerssona z Umiarkowanej Partii Koalicyjnej.
Na koniec 2025 roku sondaże wskazywały na wyrównaną rywalizację między rządzącymi partiami a blokiem opozycyjnych Socjaldemokratów i Zielonych. Główne tematy kampanii obejmują pobudzenie gospodarki poprzez obniżki podatków i zachęty dla przedsiębiorstw, wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego przez ostrzejsze działania policji i deportacje oraz dyscyplinę fiskalną w obliczu zobowiązań Szwecji wobec NATO i rosnących wydatków na obronność.
Wybory w Brazylii
W październiku Brazylijczycy wybiorą prezydenta, parlament oraz władze stanowe w warunkach niepewności gospodarczej, rosnącej przestępczości i napiętych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva będzie ubiegał się o reelekcję, a wśród jego rywali znajdzie się m.in. Flávio Bolsonaro, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Wynik głosowania może znacząco wpłynąć na kierunek brazylijskiej polityki wewnętrznej w obszarze gospodarki i bezpieczeństwa, przeformułować relacje z USA oraz sprawić, że będą to jedne z najważniejszych wyborów w Ameryce Łacińskiej.
Luiz Inacio Lula da Silva
Foto: REUTERS/Adriano Machado
Wybory w Izraelu
O ile nie zostaną rozpisane wcześniej, wybory te zdecydują o przyszłości rządu premiera Beniamina Netanjahu po latach konfliktów regionalnych. Sondaże przeprowadzane w 2025 roku wskazywały, że gdyby teraz doszło do głosowania, władzę straciłby rządzący premier. Powodem odsunięcia się wyborców od Netanjahu było niezadowolenie z powodu kontynuowania przez Izrael wojny w Strefie Gazy.
Czytaj więcej
Spodziewane powołanie lada dzień międzynarodowych organów zarządzających obszarem niedawnej barba...
Wybory w Danii
Po tym, jak socjaldemokratka Mette Frederiksen po raz pierwszy od 1938 roku przegrała w Kopenhadze, jej partia stanie teraz przed ogólnokrajowym głosowaniem.
Analitycy oceniają, że twarde stanowisko Frederiksen w sprawie imigracji nie przyniosło oczekiwanych efektów. Sondaże wskazują, że premier, sprawująca urząd od 2019 roku, może utracić władzę, a koalicja rządząca, obejmująca partie od centrolewicy po centroprawicę, wydaje się coraz bardziej krucha.
Duże zaniepokojenie w Danii budzi również kwestia integralności terytorialnej kraju. Donald Trump ponownie podkreślił swoje ekspansjonistyczne zamiary wobec Grenlandii, autonomicznego terytorium Królestwa Danii.
Wybory powinny odbyć się przed październikiem 2026 roku, choć dokładna data nie została jeszcze ustalona.
Wybory śródokresowe w USA
Amerykanie wybiorą wszystkich członków Izby Reprezentantów oraz jedną trzecią Senatu. Głosowanie to będzie formą referendum nad drugą kadencją administracji Donalda Trumpa, z możliwością powstania rządu podzielonego, jeśli Demokraci odzyskają większość w Izbie.
Jeżeli Demokraci przejmą kontrolę w Izbie Reprezentantów, prezydenta Trumpa i jego administrację czekają dochodzenia i utrudnienia w zatwierdzaniu proponowanych przez niego nominacji oraz ustaw.
Czytaj więcej
Zmianą granic okręgów wyborczych na korzyść republikanów Donald Trump i jego sprzymierzeńcy próbu...
Szczyt klimatyczny COP31 (9–20 listopada)
Współorganizowany przez Australię i Turcję, będzie kluczowym momentem dla globalnych negocjacji dotyczących finansowania działań klimatycznych i celów redukcji emisji
Wybory w Sudanie
22 grudnia w Sudanie odbędą się pierwsze od uzyskania niepodległości w 2011 roku wybory powszechne. Głosowanie ma zakończyć przedłużający się okres przejściowy i ustanowić w pełni wybrane władze państwowe, w tym stanowisko prezydenta i członków parlamentu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. 1 stycznia wieczorem i w nocy z 1 na 2 s...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 30 na 31 grudnia ukraińskie dro...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińcy podają, że w okupowanym Ługańsk...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W styczniu w Paryżu ma odbyć się spotkan...
Nowoczesna infrastruktura sieciowa, cyberbezpieczeństwo i mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji pomagają dziś budować przewagę konkurencyjną. Technologie otwierają przed biznesem coraz więcej możliwości.
W specjalnym podsumowaniu roku 2025 Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Jędrzejem Bieleckim i Rusłanem Szoszynem...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu. Nie są już tylko dodatkiem do zakupów, ale sposobem na to, by codzienne czynności – takie jak tankowanie, poranna kawa czy myjnia samochodowa – stawały się po prostu bardziej opłacalne. Jednym z najciekawszych przykładów takiego rozwiązania jest program Circle K extra, który z roku na rok zyskuje popularność wśród kierowców w całej Polsce. Co daje jego uczestnictwo? Dlaczego warto dołączyć? I jak w praktyce wygląda korzystanie z karty extra?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas