Kolumbijczycy wybiorą nowego prezydenta, ponieważ kadencja urzędującego Gustavo Petro dobiega końca, a konstytucja uniemożliwia mu ubieganie się o reelekcję. Kandydat obozu rządzącego, Iván Cepeda z koalicji Historyczny Pakt, zmierzy się z centrowym Sergio Fajardo oraz prawicowym Abelardem de la Espriellą.

Czerwiec

Mistrzostwa świata w piłce nożnej

11 czerwca na stadionie w Meksyku rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata, w których po raz pierwszy uczestniczyć będzie 48 reprezentacji. Mecze będą rozgrywane w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Polska nie zapewniła sobie jeszcze udziału w turnieju, w marcu rozegra mecze barażowe. W przypadku awansu Polska trafi do grupy z Holandią, Japonią i Tunezją.

Prezydent USA Donald Trump i prezydent FIFA Gianni Infantino Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Wybory w Etiopii

Oczekuje się, że Partia Dobrobytu premiera Abiya Ahmeda będzie dążyć do utrzymania większości parlamentarnej w warunkach trwającej niestabilności regionalnej.

Lipiec

Szczyt NATO w Turcji

Odbędzie się w Ankarze w Turcji i skoncentruje się na przyszłości Sojuszu oraz bezpieczeństwie Europy po wojnie w Ukrainie.

250. rocznica niepodległości USA

W lipcu USA będą świętować 250. rocznicę przyjęcia Deklaracji Niepodległości. Prezydent Donald Trump zapowiedział zorganizowanie najhuczniejszych obchodów w historii kraju, a ich kulminację zaplanowano na 4 lipca.

Sierpień

Całkowite zaćmienie Słońca

To jedno z najbardziej oczekiwanych zjawisk na niebie w 2026 roku. Księżyc całkowicie zasłoni Słońce na 2 minuty i 18 sekund. Zjawisko to oglądać będzie można ze wschodniej Grenlandii, zachodniej Islandii i północnej Hiszpanii. W pozostałej części Europy, w tym także w naszym kraju, widoczne będzie jako bardzo głębokie zaćmienie częściowe, natomiast w Ameryce Północnej jako niewielkie częściowe zaćmienie.

Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet

21 sierpnia polskie siatkarki rozpoczną rywalizację na mistrzostwach Europy. Turniej będzie organizowany przez Turcję, Czechy, Szwecję i Azerbjedżan, a polskie zawodniczki w fazie grupowej zmierzą się z Turcją, Łotwą, Niemcami, Słowenią i Węgrami.

Wrzesień

Wybory w Szwecji

13 września Szwedzi wybiorą 349 członków Riksdagu. W wyniku wyborów w 2022 roku doszło do utworzenia centroprawicowego rządu pod przewodnictwem premiera Ulfa Kristerssona z Umiarkowanej Partii Koalicyjnej.

Na koniec 2025 roku sondaże wskazywały na wyrównaną rywalizację między rządzącymi partiami a blokiem opozycyjnych Socjaldemokratów i Zielonych. Główne tematy kampanii obejmują pobudzenie gospodarki poprzez obniżki podatków i zachęty dla przedsiębiorstw, wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego przez ostrzejsze działania policji i deportacje oraz dyscyplinę fiskalną w obliczu zobowiązań Szwecji wobec NATO i rosnących wydatków na obronność.

Październik

Wybory w Brazylii

W październiku Brazylijczycy wybiorą prezydenta, parlament oraz władze stanowe w warunkach niepewności gospodarczej, rosnącej przestępczości i napiętych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva będzie ubiegał się o reelekcję, a wśród jego rywali znajdzie się m.in. Flávio Bolsonaro, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Wynik głosowania może znacząco wpłynąć na kierunek brazylijskiej polityki wewnętrznej w obszarze gospodarki i bezpieczeństwa, przeformułować relacje z USA oraz sprawić, że będą to jedne z najważniejszych wyborów w Ameryce Łacińskiej.

Luiz Inacio Lula da Silva Foto: REUTERS/Adriano Machado

Wybory w Izraelu

O ile nie zostaną rozpisane wcześniej, wybory te zdecydują o przyszłości rządu premiera Beniamina Netanjahu po latach konfliktów regionalnych. Sondaże przeprowadzane w 2025 roku wskazywały, że gdyby teraz doszło do głosowania, władzę straciłby rządzący premier. Powodem odsunięcia się wyborców od Netanjahu było niezadowolenie z powodu kontynuowania przez Izrael wojny w Strefie Gazy.

Wybory w Danii

Po tym, jak socjaldemokratka Mette Frederiksen po raz pierwszy od 1938 roku przegrała w Kopenhadze, jej partia stanie teraz przed ogólnokrajowym głosowaniem.

Analitycy oceniają, że twarde stanowisko Frederiksen w sprawie imigracji nie przyniosło oczekiwanych efektów. Sondaże wskazują, że premier, sprawująca urząd od 2019 roku, może utracić władzę, a koalicja rządząca, obejmująca partie od centrolewicy po centroprawicę, wydaje się coraz bardziej krucha.

Duże zaniepokojenie w Danii budzi również kwestia integralności terytorialnej kraju. Donald Trump ponownie podkreślił swoje ekspansjonistyczne zamiary wobec Grenlandii, autonomicznego terytorium Królestwa Danii.

Wybory powinny odbyć się przed październikiem 2026 roku, choć dokładna data nie została jeszcze ustalona.

Listopad

Wybory śródokresowe w USA

Amerykanie wybiorą wszystkich członków Izby Reprezentantów oraz jedną trzecią Senatu. Głosowanie to będzie formą referendum nad drugą kadencją administracji Donalda Trumpa, z możliwością powstania rządu podzielonego, jeśli Demokraci odzyskają większość w Izbie.

Jeżeli Demokraci przejmą kontrolę w Izbie Reprezentantów, prezydenta Trumpa i jego administrację czekają dochodzenia i utrudnienia w zatwierdzaniu proponowanych przez niego nominacji oraz ustaw.

Szczyt klimatyczny COP31 (9–20 listopada)

Współorganizowany przez Australię i Turcję, będzie kluczowym momentem dla globalnych negocjacji dotyczących finansowania działań klimatycznych i celów redukcji emisji

Grudzień

Wybory w Sudanie

22 grudnia w Sudanie odbędą się pierwsze od uzyskania niepodległości w 2011 roku wybory powszechne. Głosowanie ma zakończyć przedłużający się okres przejściowy i ustanowić w pełni wybrane władze państwowe, w tym stanowisko prezydenta i członków parlamentu.