Donald Trump wycofuje Stany Zjednoczone z WHO

Trump zarzucił WHO, że ta nie poradziła sobie z pandemią COVID-19 i że nie radzi sobie z innymi kryzysami dotyczącymi zdrowia publicznego. Nowy prezydent USA stwierdził, że WHO nie było w stanie działać niezależnie od „niewłaściwych politycznych nacisków ze strony państw członkowskich” organizacji i domagało się „nieuczciwych uciążliwych płatności” od USA, nieproporcjonalnych wobec sum płaconych przez inne, większe kraje członkowskie, jak np. Chiny.



Stany Zjednoczone wycofają się z WHO w ciągu 12 miesięcy

- WHO nas oszukiwało, wszyscy oszukiwali USA. To już się nie będzie dziać - stwierdził Trump podpisując rozporządzenie wykonawcze ws. wycofania Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia.



Decyzja Trumpa oznacza, że USA opuszczą WHO w ciągu 12 miesięcy i wstrzymają wszelkie płatności na rzecz tej organizacji. Stany Zjednoczone wnosiły największy wkład finansowy w działania Światowej Organizacji Zdrowia, odpowiadając za ok. 18 proc. jej budżetu. Budżet WHO na lata 2024-2025 wynosi 6,8 mld dolarów – podaje Reuters.



Opuszczenie WHO przez USA – zdaniem ekspertów – zagrozi realizacji wielu projektów realizowanych przez tę organizację, m.in. tych mających na celu walkę z gruźlicą oraz HIV/AIDS.