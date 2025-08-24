Rzeczpospolita
„Zatrzymać ludobójstwo w Gazie”. Masowe protesty w Australii

Dziesiątki tysięcy Australijczyków wzięły udział w propalestyńskich demonstracjach w Australii, domagając się sankcji na Izrael w związku z działaniami armii tego kraju w Strefie Gazy.

Publikacja: 24.08.2025 18:31

W Australii odbył się Ogólnokrajowy Marsz dla Palestyny. Na zdjęciu hasło „Natychmiast zatrzymać lud

W Australii odbył się Ogólnokrajowy Marsz dla Palestyny. Na zdjęciu hasło „Natychmiast zatrzymać ludobójstwo w Gazie”, niesione przez uczestników demonstracji w Sydney

Foto: REUTERS/Hollie Adams

Jakub Czermiński

W niedzielę w Sydney oraz 36 innych australijskich miastach i miasteczkach odbyły się propalestyńskie i antyizraelskie protesty. Grupa Palestine Action Group zorganizowała ogólnokrajowy marsz, wzywając władze Australii do nałożenia sankcji na Izrael, do zakończenia głodu i ludobójstwa w Gazie oraz do zaprzestania handlu bronią z Izraelem.

– Kto jest gotów do sprzeciwu? – pytała na wiecu w Sydney aktywistka Grace Tame, która w 2021 r. otrzymała tytuł Australijczyka Roku. – Jest jeszcze jedna siła, z którą liczy się władza: to presja społeczna. Jeżeli jesteśmy w stanie zebrać 300 tys. osób, by zablokować most, możemy zebrać trzy miliony – mówiła.

Minister spraw zagranicznych Holandii Caspar Veldkamp ogłosił swoją rezygnację
Polityka
Z powodu Izraela szef MSZ Holandii podał się do dymisji

„Zatrzymać ludobójstwo w Gazie”, „zerwać stosunki z Izraelem”. Demonstracje w Australii

Współorganizator manifestacji Josh Lees przekonywał, że Australijczycy wyszli na ulice, by „domagać się zakończenia ludobójstwa w Gazie” oraz wezwać rząd do nałożenia sankcji na Izrael. Uczestnicy marszu wymachiwali flagami Palestyny i skandowali „Wolna Palestyna”.

„Natychmiast zatrzymać ludobójstwo w Gazie”, „Australia musi natychmiast zerwać stosunki z Izraelem!”, „Jaka »demokracja« dopuszcza się ludobójstwa i wywołuje głód? Izrael to państwo apartheidowskie”, „Przestańcie głodzić niewinnych ludzi” – głosiły hasła niesione przez demonstrantów.

Według Palestine Action Group, w niedzielnych protestach w całej Australii wzięło udział 350 tys. osób, w tym 50 tys. w Brisbane. Według policji, w tym ostatnim mieście demonstracja zgromadziła 10 tys. uczestników.

Plansza z wezwaniem „Australia musi natychmiast zerwać stosunki z Izraelem!" na Ogólnokrajowym Marsz

Plansza z wezwaniem „Australia musi natychmiast zerwać stosunki z Izraelem!” na Ogólnokrajowym Marszu dla Palestyny w Sydney

Foto: REUTERS/Hollie Adams

Protestujący chcą dostarczenia pomocy humanitarnej mieszkańcom Strefy Gazy

To kolejne takie propalestyńskie manifestacje w Australii. Na początku sierpnia ok. 100 tys. osób przeszło przez Sydney Harbour Bridge, most o długości ponad 1100 metrów, w Marszu dla Ludzkości.

– Ten marsz przez most wywołał ogromne poruszenie w całym kraju – ocenił Lees. Uczestnicy tamtego wydarzenia wzywali do pokoju i dostarczenia pomocy humanitarnej Palestyńczykom w Strefie Gazy, gdzie armia Izraela od prawie dwóch lat prowadzi ofensywę, protestowali też przeciwko wysokiej liczbie ofiar cywilnych izraelskiego wojska.

Współprzewodniczący Rady Wykonawczej Żydów Australijskich, organizacji zrzeszającej Żydów w Australii, powiedział Sky News, że demonstracje tworzyły „niebezpieczne środowisko i nie powinny mieć miejsca”.

Zniszczenia w Strefie Gazy

Zniszczenia w Strefie Gazy

Foto: PAP

Do manifestacji doszło po tym, jak premier Izraela Beniamin Netanjahu nasilił ataki na szefa australijskiego rządu Anthony'ego Albanese, który zapowiedział, że Australia uzna państwo palestyńskie. Wcześniej podobny krok zapowiedziały m.in. Francja i Nowa Zelandia.

Dziesiątki tysięcy ofiar cywilnych i głód w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy trwa od października 2023 r. Armia Izraela wkroczyła do palestyńskiej enklawy po ataku Hamasu, w którym zginęło 1,2 tys. osób. Od tamtej pory w wyniku działań izraelskiego wojska zginęło co najmniej 62 tys. osób, w tym ok. 18 tys. dzieci, choć dane te mogą być znacznie zaniżone.

Czytaj więcej

W Gazie i jej okolicach zapanował głód - ogłosili eksperci ONZ
Dyplomacja
Eksperci ONZ ogłosili: W Gazie i okolicach zapanował głód. Jest winą człowieka

Izraelski portal +972 podał, że izraelska armia znacznie poluzowała kryteria, jeśli chodzi o dopuszczalne ofiary cywilne. Według tych danych, izraelscy żołnierze mogą zabić 100 palestyńskich cywilów przy próbie zabicia wyższego rangą dowódcy Hamasu i do 20 cywilów w przypadku celów niższej rangi.

Każdego dnia ze Strefy Gazy napływają doniesienia o zabitych i rannych w izraelskich atakach dzieciach. Izraelskie wojsko (IDF) twierdzi, że przestrzega prawa międzynarodowego i że robi wszystko, by zminimalizować liczbę ofiar wśród cywilów.

Wysiedleni przez Izrael Palestyńczycy mieszkają w namiotach. Miasto Gaza, fotografia z piątku 22 sie

Wysiedleni przez Izrael Palestyńczycy mieszkają w namiotach. Miasto Gaza, fotografia z piątku 22 sierpnia

Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

W czwartek brytyjski „The Guardian” poinformował, powołując się na dane z zastrzeżonej bazy danych izraelskiego wywiadu wojskowego, że cywile stanowią co najmniej 83 proc. osób zabitych przez armię Izraela w Strefie Gazy.

Z kolei w piątek eksperci odpowiedzialni za Zintegrowaną Klasyfikację Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC), system opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) we współpracy z innymi międzynarodowymi organizacjami, uznali, że sytuacja w Gazie i jej okolicach wypełnia trzy podstawowe przesłanki świadczące o zapanowaniu głodu. Raport podkreśla, że głód w Gazie został „w całości wywołany przez człowieka”.

