Aktualizacja: 27.08.2025 14:40 Publikacja: 24.08.2025 18:31
W Australii odbył się Ogólnokrajowy Marsz dla Palestyny. Na zdjęciu hasło „Natychmiast zatrzymać ludobójstwo w Gazie”, niesione przez uczestników demonstracji w Sydney
Foto: REUTERS/Hollie Adams
W niedzielę w Sydney oraz 36 innych australijskich miastach i miasteczkach odbyły się propalestyńskie i antyizraelskie protesty. Grupa Palestine Action Group zorganizowała ogólnokrajowy marsz, wzywając władze Australii do nałożenia sankcji na Izrael, do zakończenia głodu i ludobójstwa w Gazie oraz do zaprzestania handlu bronią z Izraelem.
– Kto jest gotów do sprzeciwu? – pytała na wiecu w Sydney aktywistka Grace Tame, która w 2021 r. otrzymała tytuł Australijczyka Roku. – Jest jeszcze jedna siła, z którą liczy się władza: to presja społeczna. Jeżeli jesteśmy w stanie zebrać 300 tys. osób, by zablokować most, możemy zebrać trzy miliony – mówiła.
Czytaj więcej
Wobec braku zgody holenderskiego rządu na zwiększenie presji na Izrael w związku z działaniami te...
Współorganizator manifestacji Josh Lees przekonywał, że Australijczycy wyszli na ulice, by „domagać się zakończenia ludobójstwa w Gazie” oraz wezwać rząd do nałożenia sankcji na Izrael. Uczestnicy marszu wymachiwali flagami Palestyny i skandowali „Wolna Palestyna”.
„Natychmiast zatrzymać ludobójstwo w Gazie”, „Australia musi natychmiast zerwać stosunki z Izraelem!”, „Jaka »demokracja« dopuszcza się ludobójstwa i wywołuje głód? Izrael to państwo apartheidowskie”, „Przestańcie głodzić niewinnych ludzi” – głosiły hasła niesione przez demonstrantów.
Według Palestine Action Group, w niedzielnych protestach w całej Australii wzięło udział 350 tys. osób, w tym 50 tys. w Brisbane. Według policji, w tym ostatnim mieście demonstracja zgromadziła 10 tys. uczestników.
Plansza z wezwaniem „Australia musi natychmiast zerwać stosunki z Izraelem!” na Ogólnokrajowym Marszu dla Palestyny w Sydney
Foto: REUTERS/Hollie Adams
To kolejne takie propalestyńskie manifestacje w Australii. Na początku sierpnia ok. 100 tys. osób przeszło przez Sydney Harbour Bridge, most o długości ponad 1100 metrów, w Marszu dla Ludzkości.
– Ten marsz przez most wywołał ogromne poruszenie w całym kraju – ocenił Lees. Uczestnicy tamtego wydarzenia wzywali do pokoju i dostarczenia pomocy humanitarnej Palestyńczykom w Strefie Gazy, gdzie armia Izraela od prawie dwóch lat prowadzi ofensywę, protestowali też przeciwko wysokiej liczbie ofiar cywilnych izraelskiego wojska.
Współprzewodniczący Rady Wykonawczej Żydów Australijskich, organizacji zrzeszającej Żydów w Australii, powiedział Sky News, że demonstracje tworzyły „niebezpieczne środowisko i nie powinny mieć miejsca”.
Zniszczenia w Strefie Gazy
Foto: PAP
Do manifestacji doszło po tym, jak premier Izraela Beniamin Netanjahu nasilił ataki na szefa australijskiego rządu Anthony'ego Albanese, który zapowiedział, że Australia uzna państwo palestyńskie. Wcześniej podobny krok zapowiedziały m.in. Francja i Nowa Zelandia.
Wojna w Strefie Gazy trwa od października 2023 r. Armia Izraela wkroczyła do palestyńskiej enklawy po ataku Hamasu, w którym zginęło 1,2 tys. osób. Od tamtej pory w wyniku działań izraelskiego wojska zginęło co najmniej 62 tys. osób, w tym ok. 18 tys. dzieci, choć dane te mogą być znacznie zaniżone.
Czytaj więcej
W Gazie i w jej okolicach panuje głód wywołany wyłącznie działaniami człowieka - ocenili eksperci...
Izraelski portal +972 podał, że izraelska armia znacznie poluzowała kryteria, jeśli chodzi o dopuszczalne ofiary cywilne. Według tych danych, izraelscy żołnierze mogą zabić 100 palestyńskich cywilów przy próbie zabicia wyższego rangą dowódcy Hamasu i do 20 cywilów w przypadku celów niższej rangi.
Każdego dnia ze Strefy Gazy napływają doniesienia o zabitych i rannych w izraelskich atakach dzieciach. Izraelskie wojsko (IDF) twierdzi, że przestrzega prawa międzynarodowego i że robi wszystko, by zminimalizować liczbę ofiar wśród cywilów.
Wysiedleni przez Izrael Palestyńczycy mieszkają w namiotach. Miasto Gaza, fotografia z piątku 22 sierpnia
Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas
W czwartek brytyjski „The Guardian” poinformował, powołując się na dane z zastrzeżonej bazy danych izraelskiego wywiadu wojskowego, że cywile stanowią co najmniej 83 proc. osób zabitych przez armię Izraela w Strefie Gazy.
Z kolei w piątek eksperci odpowiedzialni za Zintegrowaną Klasyfikację Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC), system opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) we współpracy z innymi międzynarodowymi organizacjami, uznali, że sytuacja w Gazie i jej okolicach wypełnia trzy podstawowe przesłanki świadczące o zapanowaniu głodu. Raport podkreśla, że głód w Gazie został „w całości wywołany przez człowieka”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / Reuters, The Sydney Morning Herald
W niedzielę w Sydney oraz 36 innych australijskich miastach i miasteczkach odbyły się propalestyńskie i antyizraelskie protesty. Grupa Palestine Action Group zorganizowała ogólnokrajowy marsz, wzywając władze Australii do nałożenia sankcji na Izrael, do zakończenia głodu i ludobójstwa w Gazie oraz do zaprzestania handlu bronią z Izraelem.
– Kto jest gotów do sprzeciwu? – pytała na wiecu w Sydney aktywistka Grace Tame, która w 2021 r. otrzymała tytuł Australijczyka Roku. – Jest jeszcze jedna siła, z którą liczy się władza: to presja społeczna. Jeżeli jesteśmy w stanie zebrać 300 tys. osób, by zablokować most, możemy zebrać trzy miliony – mówiła.
Facebook usunął włoską grupę o nazwie „Mia Moglie” (pol. Moja żona), na której jej członkowie umieszczali intymn...
Więzienie w saksońskim Zwickau porównuje się do lotniska Berlin-Brandenburg (BER). Jego budowa również przeciąga...
Austriacki dziennik „Kronen Zeitung” poinformował, że neurochirurg, która pozwoliła 13-letniej córce nawiercić c...
Sąd Najwyższy Korei Południowej oddalił pozew amerykańskiego muzyka Jonathana Wrighta, który zarzucał firmie Pin...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Wspólna inicjatywa resortów edukacji i obrony Litwy ma pozwolić na nabycie przez 22 tys. osób, w tym dzieci w wi...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas