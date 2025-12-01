Aktualizacja: 01.12.2025 10:29 Publikacja: 01.12.2025 09:58
Ludwig Amadeus Minelli (1932-2025)
Minelli zmarł 29 listopada, kilka dni przed 93. urodzinami. Organizacja Dignitas poinformowała, że jej założyciel zdecydował się na samodzielnie przeprowadzoną, asystowaną śmierć. Przekazała również, że do ostatnich dni pracował nad rozwiązaniami, które miały ułatwiać osobom zainteresowanym podjęcie decyzji o zakończeniu życia.
Ludwig A. Minelli urodził się w 1932 r.. Karierę rozpoczął w 1956 r. w dzienniku „Tat”, a od 1964 do 1974 r. pracował jako korespondent magazynu „Der Spiegel” w Szwajcarii. W 1977 r. podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Zuryskim. Ukończył je w 1981 r. i w tym samym roku założył Szwajcarskie Towarzystwo na rzecz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W 1986 r. uzyskał uprawnienia adwokackie.
W latach 90. współpracował z organizacją Exit jako doradca prawny jej dyrektora Petera Holensteina. Po odrzuceniu propozycji rozszerzenia zakresu działań Exit o kwestie związane z prewencją prób samobójczych oraz po odwołaniu Holensteina, Minelli wraz ze współpracownikami powołał w 1998 r. stowarzyszenie Dignitas – „Menschenwürdig leben, Menschenwürdig sterben”. Organizacja od początku zajmowała się towarzyszeniem osobom, które chciały zakończyć życie przy zachowaniu określonych prawnych warunków. Z małej grupy przekształciła się w podmiot o charakterze międzynarodowym, liczący ponad 10 tys. członków i kilkudziesięciu pracowników, a z upływem czasu udostępniający swoje usługi także osobom spoza Szwajcarii.
Minelli uczestniczył w licznych postępowaniach dotyczących asystowanego zakończenia życia, występując przed sądami federalnymi i przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W 2011 r. ETPC potwierdził, że osoba w pełni władz umysłowych ma prawo decydować o sposobie i czasie zakończenia własnego życia. Minelli angażował się w działania prawne jako skarżący, pozwany lub strateg przygotowujący argumentację.
W 2023 r. Minelli mówił w wywiadzie dla „Financial Times”, że w wieku 90 lat pracuje „całe dnie i pół nocy”, oraz że dostęp do asystowanej śmierci powinien obejmować bardzo szeroką grupę osób. Organizacja podawała, że kwestie sukcesji były w Dignitas ustalone od lat, a jej zespół kontynuuje działalność zgodnie z ustalonymi zasadami.
Eutanazja polega na tym, że środek powodujący śmierć podaje druga osoba, zwykle lekarz. W asystowanym zakończeniu życia nie wolno nikomu wykonać tej czynności za zainteresowaną osobę – musi ona sama przyjąć substancję lub uruchomić mechanizm. Różnica sprowadza się więc do tego, kto wykonuje ostateczny krok prowadzący do śmierci.
Według danych organizacji, do 2024 r. Dignitas towarzyszyła ponad 4 tys. osobom przy zakończeniu życia. Tylko niewielki odsetek osób kontaktujących się z Dignitas inicjuje formalny proces, a jeszcze mniejszy decyduje się na jego finalizację.
W ostatnich latach przyjęto przepisy dotyczące asystowanego umierania w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Hiszpanii i Austrii, a we Francji umożliwiono skorzystanie z procedury osobom w zaawansowanym stadium choroby terminalnej. W dziesięciu stanach USA asystowane zakończenie życia jest legalne. W Wielkiej Brytanii trwa praca nad ustawą, która została poparta przez Izbę Gmin i jest analizowana w Izbie Lordów.
W Szwajcarii eutanazja, polegająca na podaniu środka kończącego życie przez inną osobę, jest nielegalna. Asystowane samobójstwo, w którym osoba decydująca się na zakończenie życia samodzielnie wykonuje ostatnią czynność, jest dopuszczone od 1942 r. pod warunkiem braku motywu zysku i zachowania zdolności do świadomego podjęcia decyzji. Szwajcaria była pierwszym krajem na świecie, który zezwolił na jakąkolwiek formę wspomaganego samobójstwa.
