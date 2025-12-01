Minelli zmarł 29 listopada, kilka dni przed 93. urodzinami. Organizacja Dignitas poinformowała, że jej założyciel zdecydował się na samodzielnie przeprowadzoną, asystowaną śmierć. Przekazała również, że do ostatnich dni pracował nad rozwiązaniami, które miały ułatwiać osobom zainteresowanym podjęcie decyzji o zakończeniu życia.

Ludwig A. Minelli urodził się w 1932 r.. Karierę rozpoczął w 1956 r. w dzienniku „Tat”, a od 1964 do 1974 r. pracował jako korespondent magazynu „Der Spiegel” w Szwajcarii. W 1977 r. podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Zuryskim. Ukończył je w 1981 r. i w tym samym roku założył Szwajcarskie Towarzystwo na rzecz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W 1986 r. uzyskał uprawnienia adwokackie.

Kim był Ludwig A. Minelli? Założyciel Dignitas zmarł w wieku 92 lat

W latach 90. współpracował z organizacją Exit jako doradca prawny jej dyrektora Petera Holensteina. Po odrzuceniu propozycji rozszerzenia zakresu działań Exit o kwestie związane z prewencją prób samobójczych oraz po odwołaniu Holensteina, Minelli wraz ze współpracownikami powołał w 1998 r. stowarzyszenie Dignitas – „Menschenwürdig leben, Menschenwürdig sterben”. Organizacja od początku zajmowała się towarzyszeniem osobom, które chciały zakończyć życie przy zachowaniu określonych prawnych warunków. Z małej grupy przekształciła się w podmiot o charakterze międzynarodowym, liczący ponad 10 tys. członków i kilkudziesięciu pracowników, a z upływem czasu udostępniający swoje usługi także osobom spoza Szwajcarii.

Minelli uczestniczył w licznych postępowaniach dotyczących asystowanego zakończenia życia, występując przed sądami federalnymi i przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W 2011 r. ETPC potwierdził, że osoba w pełni władz umysłowych ma prawo decydować o sposobie i czasie zakończenia własnego życia. Minelli angażował się w działania prawne jako skarżący, pozwany lub strateg przygotowujący argumentację.