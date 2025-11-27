Wielki plan imigracyjny. Wszyscy członkowie społeczności Bnej Menasze mają wrócić do Izraela

Aktualizacja: 27.11.2025 18:27 Publikacja: 27.11.2025 17:29
Październik 2021. Przedstawiciele Bnej Menasze po lądowaniu na lotnisku Ben Guriona pod Tel Awiwem
Foto: PAP/EPA, ABIR SULTAN
Decyzja, ogłoszona w niedzielę, stanowi jak dotąd największą i najlepiej zorganizowaną akcję imigracyjną dla tej społeczności, liczącej około 10 tysięcy ludzi. W przeszłości członkowie społeczności Bnej Menasze byli „przesiedlani” na Zachodni Brzeg – terytorium palestyńskie, które od 1967 roku znajduje się pod okupacją izraelską. Jednak sytuacja się zmieniła i pozostali członkowie społeczności zostaną przesiedleni do miast w północnej części Izraela, w pobliżu Nazaretu.
Żydowska Agencja dla Izraela poinformowała, że celem tego posunięcia jest sfinalizowanie aliji (żydowska imigracja do państwa Izrael – red.) Bnej Menasze do 2030 roku. „Ta historyczna decyzja sprowadzi do Izraela około 5800 członków społeczności do 2030 roku, w tym 1200 zatwierdzonych już w 2025 roku” – podała agencja w oświadczeniu.
Po raz pierwszy Żydowska Agencja będzie nadzorować cały proces, w tym rozmowy kwalifikacyjne, koordynację z Naczelnym Rabinatem Izraela i Urzędem ds. Konwersji, organizację lotów i zarządzanie procesem przyjmowania członków społeczności po ich przybyciu. Plan będzie kosztował około 90 milionów szekli (około 27 milionów dolarów), wliczając przeloty, kursy konwersyjne, zakwaterowanie, lekcje hebrajskiego i inne rodzaje wsparcia.
Rządowi tę propozycję przedstawił minister ds. Imigracji i Integracji Ofir Sofer . Oczekuje się, że zespół rabinów wkrótce uda się do Indii, aby rozpocząć rozmowy z około 3000 Bnej Menasze, których najbliżsi krewni mieszkają już w Izraelu. „Będzie to największa jak dotąd wysłana delegacja i pierwsza od ponad dekady” – czytamy w oświadczeniu.
Proces imigracyjny będzie obejmował współpracę kilku izraelskich urzędów, w tym Ministerstwa Aliji i Integracji, Urzędu ds. Ludności i Imigracji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a wszystkie etapy przesiedlenia 5800 członków społeczności ma zająć 5 lat.
Bnej Menasze to grupa wyznawców judaizmu zamieszkująca głównie północno-wschodnie Indie, w stanach Manipur i Mizoram.
Według podań, 2,5 tysiąca lat temu Żydzi zostali wygnani z Królestwa Izraela, a Bnej Menasze to jedno z zaginionych plemion Izraela, które po długim okresie tułaczki odnalazły się w Indiach. Ta wizja związków z Izraelem miała się objawić we śnie jednemu z członków wspólnoty – prorokowi Challa Mala w 1951 roku. Oficjalnie ta historia jest uznawana przez izraelski rabinat, dzięki czemu Bnej Menasze mają prawo do imigracji do Izraela.
Poza religią i wyobrażeniami o ojczyźnie, społeczność Bnej Menasze kieruje się również obietnicą dobrobytu gospodarczego.
Bnej Menasze po raz pierwszy przenieśli się do Izraela pod koniec lat 80. XX wieku i, jak twierdzą badania, niemal całkowicie się zasymilowali, a także przestrzegają izraelskich przepisów dotyczących poboru do wojska.
