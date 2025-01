Anna Nowacka-Isaksson: Eutanazja to prawo czowieka?

Podstawą opieki zdrowotnej jest nie tylko prewencja, przeprowadzanie badań i leczenie chorób oraz obrażeń. Należy do niej również uśmierzanie objawów somatycznych i zabezpieczanie komfortu życia wszystkim pacjentom, łącznie z tymi na krawędzi życia i śmierci z powodu progresywnej i nieuleczalnej choroby.

– Gdy staniemy się tak ciężko chorzy, że nie ma żadnej nadziei na wyleczenie lub poprawę i opieka zdrowotna wyczerpała swoje możliwości, nie możemy uzyskać pomocy by umrzeć nawet wtedy, gdy uważamy, że życie jest nie do zniesienia– mówiła posłanka Umiarkowanej Partii Koalicyjnej Kristina Axén Olin. – W Szwecji można tylko odebrać sobie życie lub zwrócić się do kliniki Dignitas w Szwajcarii i za 200 tys. koron uzyskać pomoc w zaśnięciu na wieki – zaznaczyła.