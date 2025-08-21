Ryzyka związane z przeszczepami wysp trzustkowych

Mimo że przeszczepy wysp obarczone są mniejszym ryzykiem niż całej trzustki, w żadnym wypadku nie oznacza to, że są to proste operacje. Powodów, dla których dany zabieg może nie zakończyć się sukcesem, jest co najmniej kilka. Trudności zaczynają się już na pierwszym etapie, przy poszukiwaniu dawcy. Do jednego przeszczepu używa się niekiedy wysp trzustkowych od kilku dawców. Kolejne wyzwanie związane jest z faktem, że część pobranych komórek może nie przetrwać przeszczepu (więc ilość produkowanej po przeszczepie insuliny może nie być wystarczająca). Trzecią kwestią jest trwałości efektów (są doniesienia, że po kilku latach poziom uniezależnienia pacjentów od insuliny znacząco spada). Czwartym niezwykle istotnym ryzykiem, z jakim zmagają się chorzy, lekarze oraz badacze jest ryzyko odrzucenia przeszczepu i konieczność stosowania leków immunosupresyjnych (czyli tłumiących działanie układu odpornościowego). Mają one wiele skutków ubocznych.

Przeszczep ze zmodyfikowanych genetycznie komórek trzustki do przedramienia

4 sierpnia br. na stronie „New England Journal of Medicine” ukazał się artykuł „Survival of Transplanted Allogeneic Beta Cells with No Immunosuppression” opisujący pierwszy zabieg przeszczepienia człowiekowi zmodyfikowanych genetycznie wysp trzustkowych (opisywanych jako „produkt terapeutyczny UP421”). Zabieg został przeprowadzony w ramach badań klinicznych. Podstawowym celem modyfikacji (naukowcy wykorzystali metodę przeprowadzonych metodą CRISPR) było wyeliminowanie odpowiedzi immunologicznej organizmu na wszczepione komórki. Terapia była wcześniej testowana na myszach i małpach (makakach jawajskich). Zabieg przeprowadzony na człowieku to kolejny etap. Zabiegowi poddano 42-latka, który chorował na cukrzycę od 37 lat. Zmienione komórki zostały wstrzyknięte do mięśnia przedramienia.

„Podczas znieczulenia ogólnego wykonano małe (3,8 cm) nacięcie skóry nad lewym mięśniem ramienno-promieniowym uczestnika. Łącznie 79,6 miliona wytworzonych komórek wysepek HIP przygotowano do 17 strzykawek i podano w 17 zastrzykach domięśniowych” – czytamy na łamach „New England Journal of Medicine” - „Uczestnik pozostał w szpitalu przez noc w celu monitorowania pod kątem natychmiastowych powikłań i został wypisany następnego dnia. Uczestnik nie otrzymał żadnych glikokortykosteroidów ani leków przeciwzapalnych lub immunosupresyjnych” – informują badacze.

Jakie są skutki przeszczepu zmienionych komórek trzustki?

W artykule opisano stan pacjenta w okresie do 12 tygodni po przeszczepie. Wynika z niego, że to, co było celem testu – sprawdzenie, czy poddane modyfikacjom genetycznym komórki faktycznie nie spowodują, że organizm biorcy zacznie je odrzucać - zakończyło się sukcesem. „Pacjent nie otrzymywał żadnych leków immunosupresyjnych i po 12 tygodniach od przeszczepu nie wykazywał odpowiedzi immunologicznej przeciwko komórkom poddanym edycji genetycznej” – czytamy w artykule.

A jak wygląda sytuacja z produkcją insuliny? Z tekstu wynika, że przeszczepione komórki podjęły jej produkcję. Mimo że, co przyznają autorzy badania, istniały doniesienia, że jedna spośród wprowadzonych modyfikacji (zwiększenie produkcji białka CD47), może to utrudnić. Autorzy zaznaczają, że prowadzone przez nich wcześniej badania przedkliniczne takiego ryzyka nie potwierdzały. „Proces edycji genów nie zmienił składu komórkowego wysepek, co jest zgodne z wynikami badań przedklinicznych wykazujących, że edycja genów i transdukcja lentiwirusowa nie wpływają na skład wysepek ani wydzielanie insuliny” – czytamy.