Co naprawdę działa w ADHD? Największy dotąd przegląd terapii daje jasny obraz

Badania nad leczeniem ADHD od lat przynoszą sprzeczne wnioski. Jedne metaanalizy chwalą neurofeedback, inne podważają skuteczność treningów poznawczych; jedne porównują wyłącznie leki, inne tylko terapie behawioralne. W rezultacie trudno ocenić, które metody naprawdę działają, w jakim wieku, na jakie objawy i z jaką siłą dowodów. Opublikowana właśnie praca próbuje to uporządkować.

Publikacja: 27.11.2025 17:47

Zebrane interwencje podzielono na trzy duże kategorie: farmakologiczne, psychospołeczne oraz komplementarne (czyli m.in. diety, suplementy, neurofeedback).

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie terapie mają najlepsze dowody skuteczności u dzieci i dorosłych.
  • Jak różnią się wyniki leczenia ADHD w zależności od wieku pacjentów.
  • Co wiemy o tolerancji leków i dlaczego część z nich bywa trudna w stosowaniu.
  • Dlaczego brakuje solidnych danych o długoterminowych efektach terapii ADHD.
Badanie, opublikowane na stronie „The BMJ”, jednego z najbardziej prestiżowych czasopism medycznych na świecie, to tzw. umbrella review – przegląd przeglądów – który sięga do całego dostępnego, wysokiej jakości materiału z randomizowanych badań klinicznych i zestawia go w jednym, spójnym obrazie.

Autorzy przeszukali sześć dużych baz naukowych, identyfikując 4632 publikacje. Po wieloetapowej selekcji ocenili 414 artykułów, a ostatecznie do przeglądu włączyli 115 z nich. Każdy z tych 115 artykułów zawierał metaanalizę, czyli statystyczne połączenie wyników wielu badań klinicznych. Łącznie dało to 221 unikalnych zestawów danych, zawierających określoną grupę wiekową, konkretną interwencję, rodzaj grupy kontrolnej oraz mierzone efekty terapii. Co istotne, badacze nie polegali wyłącznie na tym, co autorzy metaanaliz wyliczyli wcześniej. Wszystkie wyniki zostały przeliczone na nowo, według jednolitej procedury statystycznej. Dzięki temu wnioski z różnych raportów ujęto w porównywalnej, uporządkowanej formie.

e-Wydanie
