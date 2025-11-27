Badanie, opublikowane na stronie „The BMJ”, jednego z najbardziej prestiżowych czasopism medycznych na świecie, to tzw. umbrella review – przegląd przeglądów – który sięga do całego dostępnego, wysokiej jakości materiału z randomizowanych badań klinicznych i zestawia go w jednym, spójnym obrazie.

Autorzy przeszukali sześć dużych baz naukowych, identyfikując 4632 publikacje. Po wieloetapowej selekcji ocenili 414 artykułów, a ostatecznie do przeglądu włączyli 115 z nich. Każdy z tych 115 artykułów zawierał metaanalizę, czyli statystyczne połączenie wyników wielu badań klinicznych. Łącznie dało to 221 unikalnych zestawów danych, zawierających określoną grupę wiekową, konkretną interwencję, rodzaj grupy kontrolnej oraz mierzone efekty terapii. Co istotne, badacze nie polegali wyłącznie na tym, co autorzy metaanaliz wyliczyli wcześniej. Wszystkie wyniki zostały przeliczone na nowo, według jednolitej procedury statystycznej. Dzięki temu wnioski z różnych raportów ujęto w porównywalnej, uporządkowanej formie.