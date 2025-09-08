Reklama

Popularny lek na otyłość a ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych

U osób z otyłością i chorobami układu krążenia Wegovy zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu lub zgonu o 57 proc. w porównaniu z tirzepatydem – wynika z badania STEER, które zawiera analizę rzeczywistych przypadków pacjentów.

Publikacja: 08.09.2025 14:18

"Semaglutyd wyróżnia się jako jedyny dostępny lek GLP-1, zapewniający udowodnione korzyści kardioprotekcyjne dla pacjentów z otyłością i zdiagnozowaną chorobą sercowo-naczyniową bez współistniejącej cukrzycy" - twierdzi Novo Nordisk.

W badaniach realizowanych w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej (RWE) analizuje się dowody wynikające z rzeczywistych przypadków pacjentów. Mogą one uzupełniać randomizowane badania kontrolowane, które są najwyższym standardem oceny bezpieczeństwa i skuteczności leczenia. Badanie STEER było retrospektywnym, obserwacyjnym badaniem RWE, w którym oceniano skuteczność leku Wegovy (semaglutyd 2,4 mg) w porównaniu z tirzepatydem w zapobieganiu poważnym niepożądanym zdarzeniom sercowo-naczyniowym (MACE) u dorosłych Amerykanów z nadwagą lub otyłością i zdiagnozowanymi chorobami sercowo-naczyniowymi (CVD) bez współistniejącej cukrzycy.

Wegovy i tirzepatyd – badanie porównawcze

W porównaniu z tirzepatydem lek Wegovy wykazał znaczące zmniejszenie (o 57 proc.) ryzyka zawału serca, udaru mózgu i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub zgonu z jakiejkolwiek przyczyny u pacjentów z nadwagą lub otyłością i CVD w przypadku, kiedy nie wystąpiły przerwy w leczeniu trwające dłużej niż 30 kolejnych dni. W grupie stosującej Wegovy odnotowano 15 (0,1 proc.) takich zdarzeń, w porównaniu z 39 zdarzeniami (0,4 proc.) w grupie stosującej tirzepatyd. Średni czas obserwacji wynosił 3,8 miesiąca dla grupy stosującej Wegovy i 4,3 miesiąca dla grupy przyjmującej tirzepatyd.

U wszystkich leczonych osób, niezależnie od przerw w leczeniu, Wegovy wykazał istotne zmniejszenie (o 29 proc.) ryzyka zawału serca, udaru mózgu i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu z tirzepatydem (w okresie średnio 8,3 miesięcy w przypadku Wegovy i 8,6 miesięcy w przypadku tirzepatydu).

Semaglutyd na tle innych leków GLP-1

Wyniki badania przedstawiła firma Novo Nordisk podczas odbywającego się w Madrycie Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) 2025.

– Nasze przełomowe badanie SELECT wykazało, że stosowanie leku Wegovy wiąże się z istotnym 20-proc. zmniejszeniem ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych, popartym jeszcze większą redukcją ryzyka w badaniach przeprowadzonych w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej SCORE i STEER. Wyniki są jednoznaczne – STEER wykazuje, że semaglutyd 2,4 mg zmniejsza ryzyko zawału serca, udaru lub zgonu o 57 proc. w porównaniu z tirzepatydem – powiedział Ludovic Helfgott, Executive Vice President&Head of Product&Portfolio Strategy w Novo Nordisk.

– Te dane potwierdzają, że semaglutyd wyróżnia się jako jedyny dostępny lek GLP-1, zapewniający udowodnione korzyści kardioprotekcyjne dla pacjentów z otyłością i zdiagnozowaną chorobą sercowo-naczyniową bez współistniejącej cukrzycy – dodał.

Badanie STEER wspiera rosnącą liczbę dowodów wskazujących, że kardioprotekcyjne korzyści, obserwowane przy stosowaniu Wegovy, są specyficzne dla cząsteczki semaglutydu i nie można ich ekstrapolować na inne terapie oparte na GLP-1 lub GIP/GLP-1.

Semaglutyd 2,4 mg jest dostępny w obrocie pod nazwą handlową Wegovy. Wskazaniem do stosowania Wegovy w UE jest wspomaganie diety o obniżonej kaloryczności i zwiększonej aktywności fizycznej w celu kontroli masy ciała u osób dorosłych z BMI co najmniej 30 kg/m2 (otyłość) lub co najmniej 27 kg/m2 (nadwaga), u których występuje co najmniej jedno współistniejące schorzenie związane z nieprawidłową masą ciała. Z kolei w zastosowaniach pediatrycznych Wegovy w UE jest wskazany dla pacjentów w wieku 12 lat i starszych z początkowym BMI w 95. percentylu lub wyższym dla wieku i płci (otyłość) oraz masą ciała powyżej 60 kg. W sekcjach Charakterystyki Produktu Leczniczego Wegovy, w których opisano wyniki badań klinicznych, zawarto również dane dotyczące zmniejszenia ryzyka wystąpienia poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych (MACE), poprawy objawów i funkcjonowania związanych z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF), a także zmniejszenia bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego w przypadku stosowania leku Wegovy.

Otyłość a choroby układu krążenia

Każdego roku z powodu chorób układu krążenia (CVD) umiera prawie 21 mln ludzi. Na całym świecie choroby te są główną przyczyną niepełnosprawności i zgonów. Otyłość prowadzi bezpośrednio do występowania chorób układu krążenia, spowodowanych nimi zgonów i hospitalizacji. Według danych GUS to właśnie choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną śmierci Polaków i stanowią 36 proc. wszystkich zgonów, a wśród pacjentów z otyłością aż 70 proc. umiera właśnie z ich powodu.

