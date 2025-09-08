Popularny lek na otyłość a ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych

W badaniach realizowanych w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej (RWE) analizuje się dowody wynikające z rzeczywistych przypadków pacjentów. Mogą one uzupełniać randomizowane badania kontrolowane, które są najwyższym standardem oceny bezpieczeństwa i skuteczności leczenia. Badanie STEER było retrospektywnym, obserwacyjnym badaniem RWE, w którym oceniano skuteczność leku Wegovy (semaglutyd 2,4 mg) w porównaniu z tirzepatydem w zapobieganiu poważnym niepożądanym zdarzeniom sercowo-naczyniowym (MACE) u dorosłych Amerykanów z nadwagą lub otyłością i zdiagnozowanymi chorobami sercowo-naczyniowymi (CVD) bez współistniejącej cukrzycy.

Reklama Reklama

Wegovy i tirzepatyd – badanie porównawcze

W porównaniu z tirzepatydem lek Wegovy wykazał znaczące zmniejszenie (o 57 proc.) ryzyka zawału serca, udaru mózgu i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub zgonu z jakiejkolwiek przyczyny u pacjentów z nadwagą lub otyłością i CVD w przypadku, kiedy nie wystąpiły przerwy w leczeniu trwające dłużej niż 30 kolejnych dni. W grupie stosującej Wegovy odnotowano 15 (0,1 proc.) takich zdarzeń, w porównaniu z 39 zdarzeniami (0,4 proc.) w grupie stosującej tirzepatyd. Średni czas obserwacji wynosił 3,8 miesiąca dla grupy stosującej Wegovy i 4,3 miesiąca dla grupy przyjmującej tirzepatyd.

U wszystkich leczonych osób, niezależnie od przerw w leczeniu, Wegovy wykazał istotne zmniejszenie (o 29 proc.) ryzyka zawału serca, udaru mózgu i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu z tirzepatydem (w okresie średnio 8,3 miesięcy w przypadku Wegovy i 8,6 miesięcy w przypadku tirzepatydu).

Semaglutyd na tle innych leków GLP-1

Wyniki badania przedstawiła firma Novo Nordisk podczas odbywającego się w Madrycie Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) 2025.

– Nasze przełomowe badanie SELECT wykazało, że stosowanie leku Wegovy wiąże się z istotnym 20-proc. zmniejszeniem ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych, popartym jeszcze większą redukcją ryzyka w badaniach przeprowadzonych w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej SCORE i STEER. Wyniki są jednoznaczne – STEER wykazuje, że semaglutyd 2,4 mg zmniejsza ryzyko zawału serca, udaru lub zgonu o 57 proc. w porównaniu z tirzepatydem – powiedział Ludovic Helfgott, Executive Vice President&Head of Product&Portfolio Strategy w Novo Nordisk.