Sąd zdecydował w sprawie profesury Małgorzaty Manowskiej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił w czwartek skargę Małgorzaty Manowskiej na decyzję o odmowie wystąpienia do prezydenta o nadanie jej tytułu profesora. Wyrok zapadł za zamkniętymi drzwiami. Jest nieprawomocny.

Publikacja: 28.11.2025 07:27

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska

Foto: PAP/Albert Zawada

Mateusz Adamski

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego jest profesorem uczelnianym (Uczelnia Łazarskiego) i posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Stara się o tzw. profesurę belwederską. Tytuł ten nadaje prezydent, ale wcześniej kandydat lub kandydatka musi złożyć wniosek i pozytywnie przejść procedurę przed Radą Doskonałości Naukowej, której członków wybierają podczas organizowanych co cztery lata e-wyborów wszystkie osoby z tytułami doktora habilitowanego i profesora.

Jak już informowaliśmy na rp.pl, wniosek do prezydenta o nadanie tytułu profesora Małgorzacie Manowskiej dwukrotnie nie zdobył bezwzględnej większości głosów w RDN. Według członków Rady, dorobek naukowy obecnej I Prezes SN nie nosi znamion wybitności, a jej osiągnięć nie można uznać „za wybijające się ponad przeciętność”. Po drugim głosowaniu Małgorzata Manowska postanowiła wnieść za pośrednictwem Rady skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Małgorzata Manowska przegrywa w sądzie

Wyrok w tej sprawie zapadł w czwartek 27 listopada. Jak informują portal oko.press i „Gazeta Wyborcza”, WSA oddalił skargę. Obecnie ani media, ani opinia publiczna nie poznają powodów oddalenia skargi, ani tego, w jaki sposób WSA ocenił w wyroku procedowanie sprawy profesury Manowskiej. – Z uwagi na fakt, że wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, poznanie motywów rozstrzygnięcia będzie możliwe dopiero po ewentualnym sporządzeniu uzasadnienia w sprawie – wyjaśniła sędzia Małgorzata Jarecka, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Skargę Manowskiej oddalił skład złożony z trójki sędziów: Grzegorza Rudnickiego (sprawozdawca), Anny Sidorowskiej-Ciesielskiej oraz Niny Beczek. 

Wyrok nie jest prawomocny. Małgorzata Manowska może jeszcze złożyć skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Sądy i Trybunały Sądy Administracyjne Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) Sąd Najwyższy Małgorzata Manowska

