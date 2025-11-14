Jamieson Greer powiedział CNBC, że umowa oznacza przeniesienie „znacznej części produkcji do Stanów Zjednoczonych – farmaceutyków, rafinacji złota, sprzętu kolejowego. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, co ta umowa oznacza dla amerykańskiego przemysłu”.

Zwrócił uwagę na szwajcarskiego giganta farmaceutycznego Roche, który na początku tego roku zobowiązał się zainwestować 50 mld dolarów w USA – informuje CNBC.

Szwajcarski biznes zadowolony z nowej umowy celnej z USA

Szwajcarskie organizacje przemysłowe przyjęły umowę z zadowoleniem, podkreślając, że stawia ona je na równi z konkurentami z Unii Europejskiej, których eksport do USA objęty jest 15-procentowym cłem.

„Dla sektora przemysłowego, który od 1 sierpnia podlegał 39-procentowym cłom, to dobre wieści. Po raz pierwszy mamy takie same warunki na rynku amerykańskim jak nasi europejscy konkurenci” – powiedział agencji Reutera Nicola Tettamanti, prezes Swissmechanic, organizacji reprezentującej małych i średnich producentów.

„To duża ulga, jeśli chodzi o cła, ale dodatkowe obciążenia i ryzyka gospodarcze dla Szwajcarii pozostają” – powiedział Hans Gersbach, dyrektor KOF Swiss Economic Institute przy ETH Zürich.