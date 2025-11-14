Reklama
Nowa umowa handlowa USA–Szwajcaria: cła w dół, inwestycje w górę

Stany Zjednoczone obniżą cła na towary ze Szwajcarii z druzgocącego poziomu 39 do 15 procent w ramach nowej umowy handlowej, która obejmuje zobowiązanie szwajcarskich firm do zainwestowania 200 mld dolarów w USA do końca 2028 roku – poinformował rząd Szwajcarii.

Publikacja: 14.11.2025 19:55

Szwajcarskie flagi narodowe powiewają nad Pałacem Federalnym, budynkiem parlamentu Szwajcarii, w Ber

Szwajcarskie flagi narodowe powiewają nad Pałacem Federalnym, budynkiem parlamentu Szwajcarii, w Bernie

Foto: Stefan Wermuth/Bloomberg

Urszula Lesman

Szwajcarski minister gospodarki Guy Parmelin powiedział na konferencji prasowej, że umowa zrówna stawkę celną USA na towary ze Szwajcarii z tą obowiązującą wobec Unii Europejskiej. Przedstawiciel handlowy USA Jamieson Greer oświadczył wcześniej, że Stany Zjednoczone „praktycznie osiągnęły porozumienie ze Szwajcarią” – informuje agencja Reutera.

Szwajcaria wynegocjowała nowe cła z Białym Domem

W komunikacie rząd Szwajcarii poinformował, że umowa – obejmująca również Liechtenstein – obniży szwajcarskie cła na amerykańskie produkty przemysłowe, ryby i owoce morza oraz na produkty rolne, „które Szwajcaria uznaje za niewrażliwe”.

Szwajcaria przyzna USA bezcłowe, dwustronne kontyngenty taryfowe na 500 ton wołowiny, 1000 ton mięsa bizona oraz 1500 ton drobiu – poinformował federalny rząd.

Jamieson Greer powiedział CNBC, że umowa oznacza przeniesienie „znacznej części produkcji do Stanów Zjednoczonych – farmaceutyków, rafinacji złota, sprzętu kolejowego. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, co ta umowa oznacza dla amerykańskiego przemysłu”.

Zwrócił uwagę na szwajcarskiego giganta farmaceutycznego Roche, który na początku tego roku zobowiązał się zainwestować 50 mld dolarów w USA – informuje CNBC.

Szwajcarski biznes zadowolony z nowej umowy celnej z USA

Szwajcarskie organizacje przemysłowe przyjęły umowę z zadowoleniem, podkreślając, że stawia ona je na równi z konkurentami z Unii Europejskiej, których eksport do USA objęty jest 15-procentowym cłem.

„Dla sektora przemysłowego, który od 1 sierpnia podlegał 39-procentowym cłom, to dobre wieści. Po raz pierwszy mamy takie same warunki na rynku amerykańskim jak nasi europejscy konkurenci” – powiedział agencji Reutera Nicola Tettamanti, prezes Swissmechanic, organizacji reprezentującej małych i średnich producentów.

„To duża ulga, jeśli chodzi o cła, ale dodatkowe obciążenia i ryzyka gospodarcze dla Szwajcarii pozostają” – powiedział Hans Gersbach, dyrektor KOF Swiss Economic Institute przy ETH Zürich.

Gersbach dodał, że największą ulgę odczują sektory: maszynowy, instrumentów precyzyjnych, zegarmistrzowski i spożywczy, które eksportują do USA.

KOF prognozuje wzrost gospodarczy Szwajcarii na poziomie 0,9 proc. w 2026 r., ale obniżka ceł pozwoliłaby przekroczyć poziom 1 proc. – dodał Gersbach.

W piątek szwajcarski przemysł poinformował o 14-procentowym spadku eksportu do USA w ciągu trzech miesięcy do września – podało stowarzyszenie Swissmem – podczas gdy producenci narzędzi maszynowych odnotowali spadek wysyłek o 43 procent.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Szwajcaria ekonomia Cła Donalda Trumpa

e-Wydanie
