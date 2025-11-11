Aktualizacja: 11.11.2025 14:22 Publikacja: 11.11.2025 12:31
Luksusowe damskie zegarki Omega Seamaster w witrynie butiku Omega AG, należącego do Swatch Group AG, przy Piątej Alei w Nowym Jorku
Foto: Bing Guan/Bloomberg
Bloomberg podał, że Berno jest bliskie zawarcia porozumienia w sprawie obniżenia ceł do 15 procent. Akcje Swatch, do którego należą takie marki jak Omega, Tissot i Longines, zyskały 4,2 proc. na początku wtorkowej sesji. Richemont, właściciel Cartiera, IWC i Piageta, zanotował wzrost o 2 procent.
Donald Trump ogłosił pod koniec lipca, że szwajcarski eksport do USA zostanie objęty 39-proc. cłem od 7 sierpnia – jednym z najwyższych nałożonych w ramach jego polityki handlowej.
Czytaj więcej
Szwajcarska delegacja rządowa wróciła z podróży do USA. Nie przekonali nikogo w Waszyngtonie, by...
„Pracujemy nad porozumieniem, aby ich cła były nieco niższe” – powiedział Trump. „Nie ustaliłem jeszcze konkretnej liczby, ale będziemy nad tym pracować, żeby pomóc Szwajcarii. Uderzyliśmy w Szwajcarię bardzo mocno. Ale chcemy, aby nadal odnosiła sukcesy” – dodał, podkreślając, że kraj ten był „bardzo dobrym sojusznikiem”.
Stany Zjednoczone są największym rynkiem zbytu dla szwajcarskich zegarków, odpowiadającym za 19 proc. całego eksportu zegarków – wynika z danych Federacji Przemysłu Zegarkowego Szwajcarii.
USA są również największym rynkiem dla grupy Richemont, do której – oprócz Cartiera – należą także marki Van Cleef & Arpels, Chloé i Montblanc, generując w ubiegłym roku około 21 proc. sprzedaży całej grupy. W przypadku Swatch udział rynku amerykańskiego wynosił 15 proc. – przypomina agencja Reutera.
Czytaj więcej
Rok 2021 był znakomity dla szwajcarskich producentów zegarków. Eksport osiągnął rekordowy wynik....
Swatch jest bardziej narażony na amerykańskie cła, ponieważ większość jego eksportu pochodzi bezpośrednio ze Szwajcarii, podczas gdy ponad połowa eksportu Richemont pochodzi z Włoch i Francji – głównie biżuteria.
Według różnych doniesień medialnych, cło na szwajcarski eksport mogłoby zostać obniżone do 15 proc., co odpowiada stawce nałożonej na eksport z Unii Europejskiej do USA. Bloomberg podał, że porozumienie może zostać sfinalizowane w ciągu kilku tygodni.
Decyzja o nałożeniu ceł wywołała oburzenie w Szwajcarii, której kluczowy eksport obejmuje zegarki, biżuterię, maszyny, czekoladę, elektronikę oraz produkty chemiczne i farmaceutyczne. Akcje szwajcarskich firm Swatch Group i Richemont wzrosły we wtorek na otwarciu rynku.
Czytaj więcej
Swatch podniesie ceny zegarków w Stanach Zjednoczonych o 5–15 proc. To efekt ceł nałożonych przez...
Najbardziej znane szwajcarskie przedsiębiorstwa otwarcie krytykowały skutki ceł, a dyrektor generalny luksusowej marki zegarków Breitling powiedział w rozmowie z CNBC, że stawka celna jest „okropna dla Szwajcarii”.
Cło w wysokości 39 proc. należało do najwyższych taryf celnych, ponieważ Trump miał być zirytowany nierównowagą handlową ze Szwajcarią.
Według Biura Przedstawiciela Handlowego USA (USTR), deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych ze Szwajcarią wyniósł w ubiegłym roku 38,5 mld dolarów.
Czytaj więcej
Szwajcarski producent zegarków Swatch rozpoczął sprzedaż specjalnej edycji zegarka z odwróconymi...
Rząd Szwajcarii oświadczył, że relacje handlowe między krajami są „stosunkowo zrównoważone”. „USA mają nadwyżkę w eksporcie usług, a Szwajcaria – w eksporcie towarów” – stwierdził federalny rząd Szwajcarii, dodając, że nadwyżka towarowa Szwajcarii nie wynika z nieuczciwych praktyk handlowych, a ponad 99 proc. amerykańskich towarów można importować do Szwajcarii bez ceł – przypomina CNBC.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Bloomberg podał, że Berno jest bliskie zawarcia porozumienia w sprawie obniżenia ceł do 15 procent. Akcje Swatch, do którego należą takie marki jak Omega, Tissot i Longines, zyskały 4,2 proc. na początku wtorkowej sesji. Richemont, właściciel Cartiera, IWC i Piageta, zanotował wzrost o 2 procent.
Szwedzki gigant meblowy zaliczył potężny spadek zysku w ostatnim roku obrotowym. IKEA tłumaczy to wojną celną ro...
Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer sfinalizował umowę o wartości 10 mld dolarów dotyczącą przejęcia produ...
Jeden z największych producentów mebli w Polsce planuje kolejną, ogromną falę zwolnień. Black Red White na począ...
Chiny podjęły już działania w celu złagodzeniem zasad eksportu metali ziem rzadkich, ale jest mało prawdopodobne...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Właściciel sieci sklepów z obuwiem i odzieżą ma zgodę na przejęcie MKRI - spółki opisanej przez Ningi Research....
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas