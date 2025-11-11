Rzeczpospolita
Ekonomia
Szwajcarski eksport pod presją ceł. Donald Trump zapowiada porozumienie

Akcje Richemont i Swatch Group – właścicieli luksusowych szwajcarskich marek zegarków – wzrosły po tym, jak prezydent USA poinformował, że pracuje ze Szwajcarią nad porozumieniem mającym na celu obniżenie 39-proc. stawki celnej na szwajcarski eksport do Stanów Zjednoczonych – informuje agencja Reutera.

Publikacja: 11.11.2025 12:31

Luksusowe damskie zegarki Omega Seamaster w witrynie butiku Omega AG, należącego do Swatch Group AG,

Luksusowe damskie zegarki Omega Seamaster w witrynie butiku Omega AG, należącego do Swatch Group AG, przy Piątej Alei w Nowym Jorku

Foto: Bing Guan/Bloomberg

Urszula Lesman

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Stany Zjednoczone wprowadziły 39-procentowe cło na szwajcarski eksport?
  • W jaki sposób zmiany ceł mogą wpłynąć na szwajcarski eksport zegarków i biżuterii do USA?
  • Jakie jest stanowisko Szwajcarii w kwestii relacji handlowych z USA?
  • Jakie są główne rynki zbytu i zagrożenia dla szwajcarskich firm eksportujących do USA?

Bloomberg podał, że Berno jest bliskie zawarcia porozumienia w sprawie obniżenia ceł do 15 procent. Akcje Swatch, do którego należą takie marki jak Omega, Tissot i Longines, zyskały 4,2 proc. na początku wtorkowej sesji. Richemont, właściciel Cartiera, IWC i Piageta, zanotował wzrost o 2 procent.

Trump o cłach: Uderzyliśmy w Szwajcarię bardzo mocno

Donald Trump ogłosił pod koniec lipca, że szwajcarski eksport do USA zostanie objęty 39-proc. cłem od 7 sierpnia – jednym z najwyższych nałożonych w ramach jego polityki handlowej.

Czytaj więcej

Szwajcaria deklaruje, że zamierza kontynuować dialog z Waszyngtonem i powstrzyma się od nakładania c
Gospodarka
Szwajcaria nie nałoży ceł odwetowych na towary z USA

„Pracujemy nad porozumieniem, aby ich cła były nieco niższe” – powiedział Trump. „Nie ustaliłem jeszcze konkretnej liczby, ale będziemy nad tym pracować, żeby pomóc Szwajcarii. Uderzyliśmy w Szwajcarię bardzo mocno. Ale chcemy, aby nadal odnosiła sukcesy” – dodał, podkreślając, że kraj ten był „bardzo dobrym sojusznikiem”.

Zegarki i biżuteria kluczowym eksportem Szwajcarii do USA

Stany Zjednoczone są największym rynkiem zbytu dla szwajcarskich zegarków, odpowiadającym za 19 proc. całego eksportu zegarków – wynika z danych Federacji Przemysłu Zegarkowego Szwajcarii.

USA są również największym rynkiem dla grupy Richemont, do której – oprócz Cartiera – należą także marki Van Cleef & Arpels, Chloé i Montblanc, generując w ubiegłym roku około 21 proc. sprzedaży całej grupy. W przypadku Swatch udział rynku amerykańskiego wynosił 15 proc. – przypomina agencja Reutera.

Czytaj więcej

Rolex to jedna z marek najbardziej poszukiwanych przez kolekcjonerów.
Zegarki
Szwajcarskie zegarki nigdy dotąd nie sprzedawały się tak dobrze. Rekordowe dane

Swatch jest bardziej narażony na amerykańskie cła, ponieważ większość jego eksportu pochodzi bezpośrednio ze Szwajcarii, podczas gdy ponad połowa eksportu Richemont pochodzi z Włoch i Francji – głównie biżuteria.

Według różnych doniesień medialnych, cło na szwajcarski eksport mogłoby zostać obniżone do 15 proc., co odpowiada stawce nałożonej na eksport z Unii Europejskiej do USA. Bloomberg podał, że porozumienie może zostać sfinalizowane w ciągu kilku tygodni.

Szwajcarski biznes oburzony cłami Trumpa

Decyzja o nałożeniu ceł wywołała oburzenie w Szwajcarii, której kluczowy eksport obejmuje zegarki, biżuterię, maszyny, czekoladę, elektronikę oraz produkty chemiczne i farmaceutyczne. Akcje szwajcarskich firm Swatch Group i Richemont wzrosły we wtorek na otwarciu rynku.

Czytaj więcej

Swatch podniesie ceny zegarków w Stanach Zjednoczonych
Handel
Cła Trumpa uderzają w luksus. Swatch podnosi ceny zegarków nawet o 15 procent

Najbardziej znane szwajcarskie przedsiębiorstwa otwarcie krytykowały skutki ceł, a dyrektor generalny luksusowej marki zegarków Breitling powiedział w rozmowie z CNBC, że stawka celna jest „okropna dla Szwajcarii”.

Szwajcaria odpowiada: handel z USA jest zrównoważony

Cło w wysokości 39 proc. należało do najwyższych taryf celnych, ponieważ Trump miał być zirytowany nierównowagą handlową ze Szwajcarią.

Według Biura Przedstawiciela Handlowego USA (USTR), deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych ze Szwajcarią wyniósł w ubiegłym roku 38,5 mld dolarów.

Czytaj więcej

Model szwajcarskiego producenta zegarków Swatch o nazwie „CO BY BYŁO, GDYBY... CŁA?” z odwróconymi c
Handel
Swatch odpowiada Donaldowi Trumpowi na cła nowym zegarkiem

Rząd Szwajcarii oświadczył, że relacje handlowe między krajami są „stosunkowo zrównoważone”. „USA mają nadwyżkę w eksporcie usług, a Szwajcaria – w eksporcie towarów” – stwierdził federalny rząd Szwajcarii, dodając, że nadwyżka towarowa Szwajcarii nie wynika z nieuczciwych praktyk handlowych, a ponad 99 proc. amerykańskich towarów można importować do Szwajcarii bez ceł – przypomina CNBC.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Szwajcaria Ameryka Północna Stany Zjednoczone Handel Firmy Richemont Lifestyle Gadżety Zegarki Handel detaliczny ekonomia Cła Donalda Trumpa Swatch

Bloomberg podał, że Berno jest bliskie zawarcia porozumienia w sprawie obniżenia ceł do 15 procent. Akcje Swatch, do którego należą takie marki jak Omega, Tissot i Longines, zyskały 4,2 proc. na początku wtorkowej sesji. Richemont, właściciel Cartiera, IWC i Piageta, zanotował wzrost o 2 procent.

Trump o cłach: Uderzyliśmy w Szwajcarię bardzo mocno

