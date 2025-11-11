Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Stany Zjednoczone wprowadziły 39-procentowe cło na szwajcarski eksport?

W jaki sposób zmiany ceł mogą wpłynąć na szwajcarski eksport zegarków i biżuterii do USA?

Jakie jest stanowisko Szwajcarii w kwestii relacji handlowych z USA?

Jakie są główne rynki zbytu i zagrożenia dla szwajcarskich firm eksportujących do USA?

Bloomberg podał, że Berno jest bliskie zawarcia porozumienia w sprawie obniżenia ceł do 15 procent. Akcje Swatch, do którego należą takie marki jak Omega, Tissot i Longines, zyskały 4,2 proc. na początku wtorkowej sesji. Richemont, właściciel Cartiera, IWC i Piageta, zanotował wzrost o 2 procent.

Trump o cłach: Uderzyliśmy w Szwajcarię bardzo mocno

Donald Trump ogłosił pod koniec lipca, że szwajcarski eksport do USA zostanie objęty 39-proc. cłem od 7 sierpnia – jednym z najwyższych nałożonych w ramach jego polityki handlowej.

„Pracujemy nad porozumieniem, aby ich cła były nieco niższe” – powiedział Trump. „Nie ustaliłem jeszcze konkretnej liczby, ale będziemy nad tym pracować, żeby pomóc Szwajcarii. Uderzyliśmy w Szwajcarię bardzo mocno. Ale chcemy, aby nadal odnosiła sukcesy” – dodał, podkreślając, że kraj ten był „bardzo dobrym sojusznikiem”.