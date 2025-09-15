Rzeczpospolita
Ekonomia
Cła Trumpa uderzają w luksus. Swatch podnosi ceny zegarków nawet o 15 procent

Swatch podniesie ceny zegarków w Stanach Zjednoczonych o 5–15 proc. To efekt ceł nałożonych przez Donalda Trumpa w zeszłym miesiącu na Szwajcarię – poinformował dyrektor generalny szwajcarskiego producenta zegarków, Nick Hayek. Amerykańskie cła na szwajcarskie towary wynoszą obecnie 39 proc.

Publikacja: 15.09.2025 18:32

Foto: Bing Guan/Bloomberg

Urszula Lesman

Nick Hayek powiedział dziennikowi „NZZ am Sonntag”, że amerykańskie cła można częściowo zrekompensować poprzez ceny transferowe, marże oraz koszty produktów spółki.

Czytaj więcej

Swatch MoonSwatch Mission to Earthphase – Moonshine Gold.
Zegarki
Swatch MoonSwatch Mission to Earthphase – Moonshine Gold. W drodze na Księżyc

„W zależności od marki podniesiemy ceny w przedziale od 5 do 15 procent. Ale ponieważ mamy także silną obecność w Kanadzie i Meksyku, pojawią się tam możliwości również dla amerykańskich konsumentów” – stwierdził Hayek. Dodał, że produkty Swatcha są także sprzedawane na setkach karaibskich statków wycieczkowych, często bezcłowo.

Szwajcarskie zegarki w USA będą droższe

Swatch radzi sobie dobrze w Stanach Zjednoczonych – powiedział Hayek, przypominając, że firma w zeszłym tygodniu rozpoczęła sprzedaż specjalnej edycji zegarka, która kpi z ceł Trumpa. Szwajcarski producent rozpoczął sprzedaż specjalnej edycji zegarka z odwróconymi cyframi 3 i 9 na tarczy, nawiązując do 39-procentowych ceł Trumpa. Swatch zapowiedział, że będzie to produkt o krótkim cyklu życia. „Ponieważ gdy tylko Stany Zjednoczone zmienią cła dla Szwajcarii, natychmiast zaprzestaniemy sprzedaży tego zegarka” – powiedział rzecznik firmy mediom.

„Na koniec sierpnia mieliśmy wzrost o około 15 proc. w lokalnej walucie we wszystkich markach. Amerykanie nadal kupują – nawet po podwyżkach cen” – powiedział Hayek.

Czytaj więcej

Szwajcaria deklaruje, że zamierza kontynuować dialog z Waszyngtonem i powstrzyma się od nakładania c
Gospodarka
Szwajcaria nie nałoży ceł odwetowych na towary z USA

Hayek wskazał na zegarek MoonSwatch Moonshine Gold, który – jak stwierdził – kosztuje teraz 450 dolarów zamiast 400. „Naturalnie, amerykańscy klienci nie byli z tego zadowoleni, ale rozumieli też, że to nie nasza wina, lecz rezultat polityki USA” – dodał dyrektor generalny Swatch.

Rząd Szwajcarii zabiega o rozpoczęcie negocjacji w sprawie obniżenia ceł z administracją Trumpa od czasu ogłoszenia nowych, wyższych taryf.

Źródło: rp.pl

Handel Handel detaliczny ekonomia Cła Donalda Trumpa Swatch

