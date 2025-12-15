41 min. 22 sek.
Aktualizacja: 15.12.2025 20:40 Publikacja: 15.12.2025 13:00
FAKRO i Primo Profile skutecznie wdrożyły model współpracy zgodny z zasadami GOZ. Polega on na tym, że odpady PVC powstające przy produkcji okien FAKRO są przekazywane do Primo Profile, gdzie przechodzą proces recyklingu i wracają do FAKRO jako pełnowartościowe komponenty.
To przykład, jak przemyślana współpraca może stworzyć cyrkularny łańcuch wartości, w którym:
GOZ w tym ujęciu to nie kompromis – to nowy model biznesowy, dający realne korzyści i pozwalający budować przewagę rynkową. Cykl podcastów powstał we współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita” w ramach projektu PARP „Akademia Transformacji Cyrkularnej dla Biznesu”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas