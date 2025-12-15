41 min. 22 sek.

Biznes o cyrkularności – rozmowy z liderami zmian: FAKRO Sp. z o.o. i Primo Profile Sp. z o.o.

Jak wygląda wdrażanie zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego w praktyce, od czego warto zacząć i co zdecydowało o powodzeniu wspólnie podjętych działań – o tym wszystkim rozmawiamy z Izabelą Banaś, zastępcą dyrektora w PARP, Pawłem Dziekońskim, wiceprezesem FAKRO Sp. z o.o. oraz Bartłomiejem Baudlerem, dyrektorem zarządzającym Primo Profile Sp. z o.o.

FAKRO i Primo Profile skutecznie wdrożyły model współpracy zgodny z zasadami GOZ. Polega on na tym, że odpady PVC powstające przy produkcji okien FAKRO są przekazywane do Primo Profile, gdzie przechodzą proces recyklingu i wracają do FAKRO jako pełnowartościowe komponenty.

To przykład, jak przemyślana współpraca może stworzyć cyrkularny łańcuch wartości, w którym:

mniej surowca pierwotnego trzeba kupować,

mniej odpadów trafia do utylizacji,

emisje związane z produkcją i logistyką spadają,

firmy wzmacniają swoją efektywność i odporność.

GOZ w tym ujęciu to nie kompromis – to nowy model biznesowy, dający realne korzyści i pozwalający budować przewagę rynkową. Cykl podcastów powstał we współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita” w ramach projektu PARP „Akademia Transformacji Cyrkularnej dla Biznesu”.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 2021–2027.