Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne czynniki wpływające na wzrost popularności poświątecznych wyprzedaży?

W jaki sposób sezony zakupowe różnią się między Polską, Wielką Brytanią a USA?

Dlaczego Boxing Day jest istotnym wydarzeniem w krajach anglosaskich i jak wpływa na handel detaliczny?

Jak zmieniają się preferencje zakupowe konsumentów w kontekście wyprzedaży stacjonarnych i internetowych?

Jakie strategie stosują sprzedawcy, aby przyciągnąć klientów podczas poświątecznych wyprzedaży?

Dlaczego redukcja wydatków świątecznych przez konsumentów wpływa na dynamikę zakupów poświątecznych?

Po raz pierwszy w grudniu Polacy mieli aż trzy dni świąteczne, co przekładało się na zamknięte sklepy i galerie handlowe. Mimo tego już podczas drugiego dnia świąt hasło „Boxing Day” oznaczające start sezonu wyprzedaży w krajach anglosaskich, znalazło się w gronie najmocniej zyskujących na popularności – wynika z danych z Google Trends.

Zapowiada to mocny start sezonu poświątecznych wyprzedaży, a za promocjami rozgląda się zdecydowana większość Polaków, zatem w sobotę tłumy ruszą do sklepów. Nie wiadomo, czy wygenerują wyniki lepsze niż podczas sezonu wokół Black Friday, który dał w tym roku w Polsce wyjątkowo dobrą sprzedaż.

Start sezonu wyprzedaży

Brytyjczycy czy Amerykanie już ruszyli do sklepów, tam sezon rozpoczyna się 26 grudnia właśnie od wspomnianego Boxing Day. Według danych British Retail Consortium podczas niego sprzedaż na głównych ulicach handlowych i centrach handlowych wzrośnie o 1,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, przekraczając tempo inflacji cen w sklepach o 0,6 p.p. To mniej niż połowa oczekiwanego wzrostu sprzedaży online, który prognozowany jest przez GlobalData na 3,4 proc.