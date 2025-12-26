Reklama
Po trzech dniach świąt znowu tłumy na zakupach

Zaraz po świętach rozpoczyna się sezon wyprzedaży, co oznacza kolejne polowania na okazje i tłumy w sklepowych kolejkach. Amerykanie czy Brytyjczycy już szaleją w sklepach

Publikacja: 26.12.2025 13:39

Foto: Bloomberg

Piotr Mazurkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są główne czynniki wpływające na wzrost popularności poświątecznych wyprzedaży?
  • W jaki sposób sezony zakupowe różnią się między Polską, Wielką Brytanią a USA?
  • Dlaczego Boxing Day jest istotnym wydarzeniem w krajach anglosaskich i jak wpływa na handel detaliczny?
  • Jak zmieniają się preferencje zakupowe konsumentów w kontekście wyprzedaży stacjonarnych i internetowych?
  • Jakie strategie stosują sprzedawcy, aby przyciągnąć klientów podczas poświątecznych wyprzedaży?
  • Dlaczego redukcja wydatków świątecznych przez konsumentów wpływa na dynamikę zakupów poświątecznych?

Po raz pierwszy w grudniu Polacy mieli aż trzy dni świąteczne, co przekładało się na zamknięte sklepy i galerie handlowe. Mimo tego już podczas drugiego dnia świąt hasło „Boxing Day” oznaczające start sezonu wyprzedaży w krajach anglosaskich, znalazło się w gronie najmocniej zyskujących na popularności – wynika z danych z Google Trends.

Zapowiada to mocny start sezonu poświątecznych wyprzedaży, a za promocjami rozgląda się zdecydowana większość Polaków, zatem w sobotę tłumy ruszą do sklepów. Nie wiadomo, czy wygenerują wyniki lepsze niż podczas sezonu wokół Black Friday, który dał w tym roku w Polsce wyjątkowo dobrą sprzedaż.

Start sezonu wyprzedaży

Brytyjczycy czy Amerykanie już ruszyli do sklepów, tam sezon rozpoczyna się 26 grudnia właśnie od wspomnianego Boxing Day. Według danych British Retail Consortium podczas niego sprzedaż na głównych ulicach handlowych i centrach handlowych wzrośnie o 1,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, przekraczając tempo inflacji cen w sklepach o 0,6 p.p. To mniej niż połowa oczekiwanego wzrostu sprzedaży online, który prognozowany jest przez GlobalData na 3,4 proc.

Zakupy planowane są coraz częściej z dużym wyprzedzeniem i w oparciu o analizę kosztów, ofert oraz f
IT
Jak Polacy polują na okazje? Black Friday może jeszcze zaskoczyć
Kien Tan z firmy doradczej PwC powiedział w dzienniku „The Guardian”, że Boxing Day może skorzystać na mniej intensywnym okresie wyprzedaży Black Friday w tym roku, podczas którego sprzedawcy byli rozczarowani zainteresowaniem kupujących, którzy czekali na lepsze okazje. – Widać oznaki, że Black Friday osiągnął szczyt w Wielkiej Brytanii i nadal będą ludzie szukający okazji w Boxing Day. Nie jest to powrót, ale wciąż istnieje –  wyjaśnia ekspert.

Z kolei handlowcy w USA zamiast zwalniać tempo po Bożym Narodzeniu, aktywnie wykorzystują wyprzedaże, aby pozbyć się nadwyżek zapasów i ustalić nowe ceny przed rozpoczęciem nowego roku. Dlatego wyprzedaże są uważnie śledzone zarówno przez amerykańskich, jak i międzynarodowych kupujących, a sklepy często oferują zniżki na poziomie 70 proc.

Podobnie jak w Wielkiej Brytanii także w USA widać, iż zakupy także w takich specjalnych okresach, przesuwają się w stronę handlu internetowego, na czym tracą stacjonarne placówki.

Wigilia znów droższa. Mniej karpia, więcej dań gotowych. Plus wizyta na jarmarku
Przemysł spożywczy
Wigilia znów droższa. Mniej karpia, więcej dań gotowych. Plus wizyta na jarmarku

Polacy czekają na promocje

W Polsce uwaga kupujących koncentruje się na okazyjnych zakupach elektroniki, odzieży, artykułów gospodarstwa domowego i sezonowych produktów, które nie sprzedały się przed 25 grudnia. Dla wielu sprzedawców lepiej jest sprzedać zwłaszcza sezonowe produkty po niższej cenie, niż magazynować je nadal, podczas gdy szanse na sprzedaż pojawią się dopiero przed kolejnymi świętami.

W tym roku także spora grupa konsumentów zapowiadała redukowanie wydatków świątecznych. Sklepy liczą, że atrakcyjne promocje przyciągną uwagę również takich osób. 

Marki z różnych sektorów przygotowują się na ten okres wyjątkowo mocno. – W tym roku w naszych markach można liczyć na atrakcyjny okres wyprzedażowy. Głównie dotyczyć on będzie towaru sezonowego. Pierwsze wyprzedaże ruszyły już przed świętami w marce Sinsay. W zależności od sklepu przecenione jest 30-60 proc. asortymentu, w tym m.in. kurtki, ale też produkty świąteczne, dekoracje, akcesoria kuchenne czy zabawki. Podobnie jest w e-commerce – wyjaśnia biuro prasowe LPP. – W pozostałych markach startujemy z okresem wyprzedażowym 27.12 w sklepach i 22.12 w aplikacjach mobilnych – dodaje.

Na ten okres szykują się także sieci kojarzone głównie z produktami spożywczymi, gdzie okazji do tańszych zakupów także nie zabraknie. – Wyprzedaże realizujemy w cyklach dopasowanych do sezonów – w tej chwili wyprzedażom podlegają m.in. dekoracje świąteczne i zabawki. Obniżki cen tych produktów sięgają do 75 proc. – mówi Patrycja Kamińska, rzeczniczka sieci Netto.

Niektórzy czekają na ich start jednak dłużej, w tym roku z racji układu dni wolnych wielu Polaków wydłuża urlopy do początku stycznia. – Wyprzedaże posezonowe, zgodnie z naszym standardowym harmonogramem, rozpoczną się 2 stycznia i potrwają do końca miesiąca, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sprzedaży online – dodaje Hanna Bernatowicz, dyrektor komunikacji sieci Auchan.

Sezon poświątecznych wyprzedaży pozostaje jednym z najbardziej ruchliwych dni zakupowych w roku, ale w ostatnich latach popyt na zakupy w sklepach stacjonarnych osłabł, ponieważ coraz więcej osób decyduje się na poszukiwanie okazji w handlu internetowym, gdzie okazje już się pojawiły. 

 

Handel Technologie E-commerce E-handel Handel detaliczny
