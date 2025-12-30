38 min. 8 sek.

Prawo w impasie w 2025 roku: Bodnar, Żurek, weta Nawrockiego

Rok 2025 w polskim prawie upłynął pod znakiem sporów o praworządność, prezydenckiego wetowania i reform, które miały ruszyć z miejsca, a wciąż stoją w martwym punkcie. W specjalnym podsumowaniu Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Ewą Szadkowską i Piotrem Szymaniakiem o bilansie działań Adama Bodnara i Waldemara Żurka, rekordach prezydenckiego weta Karola Nawrockiego oraz deregulacji.

Rozmowa zaczyna się od oceny zmiany w resorcie sprawiedliwości. Ewa Szadkowska podkreśla różnice w stylu, ale podobne efekty: – „Jak tak na chłodno ocenimy efekty tego krótkiego urzędowania ministra Żurka i dłuższego urzędowania Adama Bodnara, to one są w sumie dosyć podobne, czyli żadne.” Jej zdaniem zapowiedzi przywracania praworządności nie przełożyły się na realne zmiany.

Wolne tempo zmian

Szadkowska zwraca uwagę, że problemem Bodnara było tempo i brak politycznego zaplecza: – „Jeśli chodzi o tempo działań Adama Bodnara, to ono było zdecydowanie zbyt wolne.” Podaje przykład komisji kodyfikacyjnych, których propozycje – mimo zaangażowania ekspertów – „leżały w szufladach ministerialnych”.

Piotr Szymaniak dodaje, że źródłem problemu jest sam sposób funkcjonowania ministerstwa: – „To jest pewien sposób działania Ministerstwa Sprawiedliwości, który jest bardzo dysfunkcjonalny.” W jego ocenie brak decyzyjności i nadmiar deliberacji sprawiły, że kluczowe projekty – jak reforma kodeksów – utknęły bez finału.

Zmiana prezydenta nie poprawiła sytuacji. Szymaniak zauważa gorzko: – „Nagle się okazało, że jesteśmy w punkcie wyjścia.” Waldemar Żurek działa szybciej, ale – jak oceniają rozmówcy – efektów wciąż brak, a bardziej konfrontacyjna postawa prezydenta tylko pogłębia impas.