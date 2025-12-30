Blackout w obwodzie moskiewskim, ponad 100 000 odbiorców bez prądu

Poinformowano o tym na kanale mera stolicy Siergieja Sobianina w Telegramie.

„Na miejscu, gdzie spadły odłamki, pracują specjaliści służb ratowniczych” – czytamy we wpisie. Władze nie podały żadnych innych szczegółów.

Drugi dron został zestrzelony dwadzieścia minut później. Po kolejnych 15 minutach ich liczba wzrosła do trzech. Na tym atak się nie zakończył. Przed 21 czasu miejscowego na kanale Sobianina pojawiła się informacja o czwartym zestrzelonym dronie.

Port Lotniczy Wnukowo w związku z wprowadzeniem tymczasowych ograniczeń w korzystaniu z przestrzeni powietrznej najpierw zaczął przyjmować i wysyłać loty w porozumieniu z właściwymi władzami, a następnie tymczasowo całkowicie wstrzymał przyloty i odloty.