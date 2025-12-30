Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Blackout w obwodzie moskiewskim, ponad 100 000 odbiorców bez prądu

We wtorek wieczorem 30 grudnia Moskwa została zaatakowana przez drony. Systemy obrony powietrznej zestrzeliły 5 bezzałogowców. Część obwodu moskiewskiego jest bez prądu. Jako wstępną przyczynę podaje się „pożar autobusu elektrycznego”.

Publikacja: 30.12.2025 19:31

Około 120 tys. osób na przedmieściach Moskwy zostało pozbawionych prądu

Około 120 tys. osób na przedmieściach Moskwy zostało pozbawionych prądu

Foto: Telegram

Agnieszka Kazimierczuk

Poinformowano o tym na kanale mera stolicy Siergieja Sobianina w Telegramie.

„Na miejscu, gdzie spadły odłamki, pracują specjaliści służb ratowniczych” – czytamy we wpisie. Władze nie podały żadnych innych szczegółów.

Drugi dron został zestrzelony dwadzieścia minut później. Po kolejnych 15 minutach ich liczba wzrosła do trzech. Na tym atak się nie zakończył. Przed 21 czasu miejscowego na kanale Sobianina pojawiła się informacja o czwartym zestrzelonym dronie.

Port Lotniczy Wnukowo w związku z wprowadzeniem tymczasowych ograniczeń w korzystaniu z przestrzeni powietrznej najpierw zaczął przyjmować i wysyłać loty w porozumieniu z właściwymi władzami, a następnie tymczasowo całkowicie wstrzymał przyloty i odloty.

Reklama
Reklama

Tuż przed 22 Sobianin poinformował o piątym zestrzelonym dronie.

Część obwodu moskiewskiego bez prądu. „Pożar autobusu”

Rosyjskie media podają, że na przedmieściach Moskwy doszło do przerwy w dostawie prądu, w wyniku której ponad 120 000 ludzi zostało pozbawionych światła i ogrzewania. Nie działa sygnalizacja świetlna i oświetlenie uliczne. 

Przedsiębiorstwo energetyczne Rosseti Obwód Moskiewski poinformowało, że blackout wystąpił w Żukowskim, Łytkarino i Ramenskoje, problemy z prądem zgłaszali też mieszkańcy Siwerki w Ramenskoje.

Jako wstępną przyczynę podaje się pożar autobusu elektrycznego, inne doniesienia sugerują automatyczne wyłączenie podstacji wysokiego napięcia w regionie.

Reklama
Reklama

Ukraińskie drony nad Rosją

Ostatni masowy nalot dronów na stolicę Federacji Rosyjskiej miał miejsce w ubiegłą sobotę. W ciągu kilku godzin zestrzelono ponad 20 bezzałogowców lecących w kierunku Moskwy. Oficjalnie nie zgłoszono żadnych ofiar ani uszkodzeń infrastruktury.

Wcześniej 8 listopada poinformowano, że w obwodzie biełgorodzkim doszło do przerwy w dostawie prądu – ponad 20 000 abonentów zostało pozbawionych prądu.

W poniedziałek władze Rosji oskarżyły Ukrainę o próbę ataku na rezydencję Putina.

– W nocy z 28 na 29 grudnia 2025 roku władze w Kijowie przeprowadziły atak terrorystyczny z użyciem 91 dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu na rezydencję prezydenta Rosji w obwodzie nowogrodzkim. Wszystkie drony zostały zniszczone przez systemy obrony powietrznej Sił Zbrojnych Rosji – poinformował Ławrow.

Ukraina stanowczo zaprzecza, by przeprowadziła taki atak. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Moskwa
Zaatakowany przez Arabię Saudyjską dok w jemeńskim porcie
Konflikty zbrojne
Arabia Saudyjska zbombardowała port w Jemenie. Ultimatum dla sił ZEA
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Wołodymyr Zełenski o rozmowach pokojowych: Jest tylko jeden problem
Nicolás Maduro i Donald Trump
Konflikty zbrojne
USA zaatakowały port w Wenezueli. Nieoficjalnie: To była operacja CIA
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Trump reaguje na doniesienia o ataku na rezydencję Putina: Byłem bardzo zły
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Materiał Promocyjny
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Siergiej Ławrow
Konflikty zbrojne
Ławrow oskarża Ukrainę o atak na rezydencję Putina. Zapowiada odwet
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Materiał Promocyjny
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama