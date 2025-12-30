Blackout w obwodzie moskiewskim, ponad 100 000 odbiorców bez prądu

Aktualizacja: 30.12.2025 21:36 Publikacja: 30.12.2025 19:31
Około 120 tys. osób na przedmieściach Moskwy zostało pozbawionych prądu
Foto: Telegram
Poinformowano o tym na kanale mera stolicy Siergieja Sobianina w Telegramie.
„Na miejscu, gdzie spadły odłamki, pracują specjaliści służb ratowniczych” – czytamy we wpisie. Władze nie podały żadnych innych szczegółów.
Drugi dron został zestrzelony dwadzieścia minut później. Po kolejnych 15 minutach ich liczba wzrosła do trzech. Na tym atak się nie zakończył. Przed 21 czasu miejscowego na kanale Sobianina pojawiła się informacja o czwartym zestrzelonym dronie.
Port Lotniczy Wnukowo w związku z wprowadzeniem tymczasowych ograniczeń w korzystaniu z przestrzeni powietrznej najpierw zaczął przyjmować i wysyłać loty w porozumieniu z właściwymi władzami, a następnie tymczasowo całkowicie wstrzymał przyloty i odloty.
Tuż przed 22 Sobianin poinformował o piątym zestrzelonym dronie.
Rosyjskie media podają, że na przedmieściach Moskwy doszło do przerwy w dostawie prądu, w wyniku której ponad 120 000 ludzi zostało pozbawionych światła i ogrzewania. Nie działa sygnalizacja świetlna i oświetlenie uliczne.
Przedsiębiorstwo energetyczne Rosseti Obwód Moskiewski poinformowało, że blackout wystąpił w Żukowskim, Łytkarino i Ramenskoje, problemy z prądem zgłaszali też mieszkańcy Siwerki w Ramenskoje.
Jako wstępną przyczynę podaje się pożar autobusu elektrycznego, inne doniesienia sugerują automatyczne wyłączenie podstacji wysokiego napięcia w regionie.
Ostatni masowy nalot dronów na stolicę Federacji Rosyjskiej miał miejsce w ubiegłą sobotę. W ciągu kilku godzin zestrzelono ponad 20 bezzałogowców lecących w kierunku Moskwy. Oficjalnie nie zgłoszono żadnych ofiar ani uszkodzeń infrastruktury.
Wcześniej 8 listopada poinformowano, że w obwodzie biełgorodzkim doszło do przerwy w dostawie prądu – ponad 20 000 abonentów zostało pozbawionych prądu.
W poniedziałek władze Rosji oskarżyły Ukrainę o próbę ataku na rezydencję Putina.
– W nocy z 28 na 29 grudnia 2025 roku władze w Kijowie przeprowadziły atak terrorystyczny z użyciem 91 dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu na rezydencję prezydenta Rosji w obwodzie nowogrodzkim. Wszystkie drony zostały zniszczone przez systemy obrony powietrznej Sił Zbrojnych Rosji – poinformował Ławrow.
Ukraina stanowczo zaprzecza, by przeprowadziła taki atak.
Źródło: rp.pl
