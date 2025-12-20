Mała Stopa to nowy gatunek przodka człowieka? Naukowcy znaleźli dowody

Tymczasem ostatnie badanie całkowicie podważa klasyfikację Małej Stopy sugerując że może ona nie należeć do żadnego znanego dotychczas gatunku, lecz może reprezentować nową gałąź drzewa genealogicznego człowieka. Nie wykazuje bowiem zestawu unikalnych cech wspólnych z żadnym z gatunków. Tym samym międzynarodowy zespół naukowców – jako pierwszy od momentu ujawnienia skamieniałości – zakwestionował jej przynależność gatunkową.

W abstrakcie badań naukowcy zauważyli, że „[…] morfologia zachowana przez StW 573 nie pozwala na przypisanie tego okazu do gatunku A. prometheus, ponieważ nie posiada on unikalnego zestawu cech pierwotnych i pochodnych wspólnych dla okazu typowego A. prometheus, MLD 1. W szczególności StW 573 różni się od MLD 1 bardziej wyraźną guzowatością potyliczną zewnętrzną, grzebieniem strzałkowym w okolicy lambda, (...) długą płaszczyzną potyliczną i mniejszą pojemnością czaszki. Pod względem tych samych obszarów anatomicznych MLD 1 bardziej przypomina Sts 5 i MLD 37/38, które są uznawane za należące do gatunku A. africanus. A. prometheus powinien pozostać młodszym synonimem A. africanus w oparciu o wykazane podobieństwa morfologiczne między MLD 1 a szerszą próbką A. africanus. Z drugiej strony, chociaż StW 573 nie może być przypisany do A. prometheus, wyniki niniejszego badania wskazują, że różni się on również w znaczący sposób od okazów tradycyjnie przypisywanych do A. africanus”.

Naukowcy planują dalsze badania Małej Stopy

– Skamielina ta pozostaje jednym z najważniejszych odkryć w zapisie dziejów homininów, a jej prawdziwa tożsamość jest kluczowa dla zrozumienia naszej ewolucyjnej przeszłości – podkreślił dr Jesse Martin cytowany w komunikacie Uniwersytetu La Trobe z 15 grudnia.

Jego zespół planuje dalsze prace, które mają pomóc wyjaśnić, jaki gatunek reprezentuje Mała Stopa i jakie miejsce zajmuje ona w drzewie genealogicznym człowieka.

– Nasze odkrycia podważają obecną klasyfikację Małej Stopy i podkreślają potrzebę dalszej, starannej, opartej na dowodach taksonomii ewolucji człowieka – przyznał dr Martin.