Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób naukowcy zidentyfikowali toksyny na starożytnych grotach strzał?

Jakie związki chemiczne wykryto na grotach strzał sprzed około 60 000 lat?

Jakie są implikacje odkryć dotyczących stosowania zatrutych strzał w prehistorii dla naszej wiedzy o dawnych łowcach-zbieraczach?

Badania przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Sztokholmskiego, Uniwersytetu Linneusza i Uniwersytetu w Johannesburgu pod kierownictwem Svena Isakssona, profesora archeologii w Laboratorium Badań Archeologicznych Uniwersytetu Sztokholmskiego. Wyniki badań opublikowano 7 stycznia w czasopiśmie naukowym „Science Advances”.

Naukowcy zbadali starożytne groty strzał

Starożytne groty strzał odkryte zostały w 1985 roku w schronisku skalnym Umhlatuzana w prowincji KwaZulu-Natal w Republice Południowej Afryki. Jednak przez dziesięciolecia znajdowały się w muzeum i nie wzbudzały zainteresowania. Dopiero niedawno naukowcy postanowili bliżej im się przyjrzeć. Z całej grupy strzał przebadali 10 kwarcowych grotów, wykorzystując przy tym ukierunkowane analizy mikrochemiczne i biomolekularne w celu zidentyfikowania śladów toksycznych alkaloidów roślinnych.

W celach porównawczych naukowcy przebadali także cztery 250-letnie groty strzał zebrane przez podróżników w RPA w XVIII wieku i przywiezione do Szwecji.