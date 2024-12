Kiedy homo sapiens spotkał neandertalczyka? Nowe fakty

Przypomnijmy, że kolebką homo sapiens jest Afryka. Przedstawiciele naszego gatunku pojawili się na terenie Eurazji ok. 60 tys. lat temu. Tam zastali neandertalczyków. Już jakiś czas temu naukowcy potwierdzili, że nasi bezpośredni przodkowie i neandertalczycy mieli wspólne potomstwo. Wstępne szacunki mówiły, że do przepływu genów dochodziło ok. 50-60 tys. lat temu. Najnowsze badania przynoszą bardziej precyzyjne dane. Według nich szczyt interakcji miał miejsce około 47 tys. lat temu. Jak donosi Reuters, badania na ten temat prowadziły niezależnie od siebie dwie grupy naukowców.

Wspólna przeszłość neandertalczyka i homo sapiens

Jedna grupa naukowców badała genomy trzech żeńskich i trzech męskich osobników homo sapiens, żyjących ok. 40 tys. lat temu. Materiał genetyczny pochodził z kości znalezionych w jaskini w niemieckim mieście Ranis. Do analizy włączono także genom kobiety żyjącej mniej więcej w tym samym czasie, której czaszkę znaleziono w jaskini na górze Zlaty Kun w Czechach. Wyniki tego badania, obejmującego najstarsze zsekwencjonowane kiedykolwiek DNA homo sapiens, opublikowano w czasopiśmie „Nature”. Z analizy wynika, że do mieszania genów DNA homo sapiens i neandertalczyków doszło ok. 45-49 tys. lat temu.



Badanie przeprowadzone przez inną grupę badaczy, opublikowane w „Science”, polegało na analizie DNA 59 osobników żyjących między 2 tys. a 45 tys. lat temu oraz 275 współczesnych ludzi. Wskazuje ono, że do mieszania się genów dochodziło w okresie od ok. 50,5 tys. do 43,5 tys. lat temu. Jak czytamy w „Science”, znaleziono także dowody na pojedynczy, dłuższy okres przepływu genów neandertalczyka, który miał miejsce ok. 47 tys. lat temu i trwał ok. 7 tys. lat. „Jest to zgodne z dowodami archeologicznymi wskazującymi na potencjalne nakładanie się populacji wczesnych ludzi współczesnych i neandertalczyków w Europie” – czytamy.

Co współczesny człowiek ma z neandertalczyka?

Naukowcy wskazują, że neandertalczycy żyli poza Afryką przez tysiące lat przed przybyciem homo sapiens. Prawdopodobnie byli lepiej przystosowani niż nowi przybysze do klimatu i patogenów występujących w Eurazji. Dlatego niektóre z ich genów mogły być dla homo sapiens korzystne. Przykładem jest odziedziczony od neandertalczyków wariant genu odporności, który chroni nas przed koronawirusami takimi jak ten, który spowodował pandemię Covid-19. Dodatkowo, częstość występowania niektórych genów neandertalczyka, odpowiedzialnych za układ odpornościowy i pigmentację skóry u homo sapiens, z czasem wzrosła, co sugeruje ich pozytywny wpływ na naszą zdolność przetrwania.